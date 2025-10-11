Disfrutan de un viaje musical con Alex Syntek en su regreso a Saltillo con un concierto con causa

La noche del viernes 10 de octubre, cientos de asistentes disfrutaron del concierto de Alex Syntek en un ambiente bohemio y rodeado de naturaleza en la Hacienda La Palmilla. Mientras cantaban y bailaban con Syntek, pudieron degustar vinos de la región y comida de destacados restaurantes de la ciudad. Entre los colaboradores gastronómicos se encontraron viñedos de Coahuila como Bodegas del Viento, Don Leo, El Secreto, Guidova, Hacienda La Florida, Las Pudencianas, Monte Rojo, Tribos, San Francisco y San Juan de la Vaquería, además de restaurantes como Mochomos, Sabor y Punto, El Feligrez, Don Artemio, La Mare Mestiza y Lulú, quienes ofrecieron una variedad de aperitivos. El reconocido artista de pop rock ofreció un concierto con causa en Saltillo, logrando recaudar fondos para la adquisición de implantes cocleares destinados a niños con debilidad auditiva. El evento fue impulsado por el DIF Saltillo y se llevó a cabo al norte de la ciudad. El legendario cantante, que celebra 35 años de trayectoria, hizo un derroche de talento durante dos horas.

UN VIAJE AL PASADO Fue a las 22:00 horas cuando el escenario se llenó de luces azules, verdes y amarillas. Al centro, una DJ realizó durante más de ocho minutos un recorrido musical por la carrera de Syntek, mientras en la pantalla principal se proyectaban fotografías de sus conciertos y colaboraciones con artistas como José José, Celia Cruz y Laura Pausini. Tras ello, Alex entró al escenario acompañado de siete mujeres para iniciar una noche llena de nostalgia y baile. Aunque el inicio fue atropellado —pues Syntek confundió Coahuila con Nuevo León—, de inmediato corrigió y no dejó de incluir a Saltillo en sus canciones.

El cantante mostró sus habilidades musicales interpretando diversos instrumentos como la guitarra, el piano y el banjo para entonar sus grandes éxitos, incluyendo, Te soñé, Bendito tu corazón, Corazones invencibles y Para volverte a ver. A lo largo del concierto, varias fans lograron tomarse fotografías con él, ya que durante la interpretación de Sexo, pudor y lágrimas bajó del escenario para convivir con el público. Otras más consiguieron subir al escenario para escucharlo de cerca mientras tocaba el piano y cantaba Intocable.

DIVERSIÓN PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA Previo al concierto, el alcalde Javier Díaz González y su esposa, Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, agradecieron la participación de los saltillenses que asistieron al evento, destacando su contribución a una noble causa. El alcalde señaló que los fondos recaudados permitirán brindar una mejor calidad de vida a niñas y niños con discapacidad auditiva que no tienen la posibilidad de adquirir un implante coclear. Además, recordó que el DIF trabaja de manera permanente para recaudar fondos y apoyar a quienes más lo necesitan.