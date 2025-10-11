Disfrutan de un viaje musical con Alex Syntek en su regreso a Saltillo con un concierto con causa

El concierto de Alex Syntek en Saltillo combinó música, gastronomía y solidaridad, al destinar su recaudación a mejorar la calidad de vida de niñas y niños con discapacidad auditiva

/ 11 octubre 2025
La noche del viernes 10 de octubre, cientos de asistentes disfrutaron del concierto de Alex Syntek en un ambiente bohemio y rodeado de naturaleza en la Hacienda La Palmilla. Mientras cantaban y bailaban con Syntek, pudieron degustar vinos de la región y comida de destacados restaurantes de la ciudad.

Entre los colaboradores gastronómicos se encontraron viñedos de Coahuila como Bodegas del Viento, Don Leo, El Secreto, Guidova, Hacienda La Florida, Las Pudencianas, Monte Rojo, Tribos, San Francisco y San Juan de la Vaquería, además de restaurantes como Mochomos, Sabor y Punto, El Feligrez, Don Artemio, La Mare Mestiza y Lulú, quienes ofrecieron una variedad de aperitivos.

El reconocido artista de pop rock ofreció un concierto con causa en Saltillo, logrando recaudar fondos para la adquisición de implantes cocleares destinados a niños con debilidad auditiva. El evento fue impulsado por el DIF Saltillo y se llevó a cabo al norte de la ciudad.

El legendario cantante, que celebra 35 años de trayectoria, hizo un derroche de talento durante dos horas.

$!Alex Syntek celebró 35 años de trayectoria con un emotivo concierto en la Hacienda La Palmilla, donde los asistentes disfrutaron música, vino y gastronomía local.
Alex Syntek celebró 35 años de trayectoria con un emotivo concierto en la Hacienda La Palmilla, donde los asistentes disfrutaron música, vino y gastronomía local. FOTO: HOMERO SPANCHEZ

UN VIAJE AL PASADO

Fue a las 22:00 horas cuando el escenario se llenó de luces azules, verdes y amarillas. Al centro, una DJ realizó durante más de ocho minutos un recorrido musical por la carrera de Syntek, mientras en la pantalla principal se proyectaban fotografías de sus conciertos y colaboraciones con artistas como José José, Celia Cruz y Laura Pausini.

Tras ello, Alex entró al escenario acompañado de siete mujeres para iniciar una noche llena de nostalgia y baile.

Aunque el inicio fue atropellado —pues Syntek confundió Coahuila con Nuevo León—, de inmediato corrigió y no dejó de incluir a Saltillo en sus canciones.

$!El concierto fue confirmado como sold out.
El concierto fue confirmado como sold out. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ

El cantante mostró sus habilidades musicales interpretando diversos instrumentos como la guitarra, el piano y el banjo para entonar sus grandes éxitos, incluyendo, Te soñé, Bendito tu corazón, Corazones invencibles y Para volverte a ver.

A lo largo del concierto, varias fans lograron tomarse fotografías con él, ya que durante la interpretación de Sexo, pudor y lágrimas bajó del escenario para convivir con el público.

Otras más consiguieron subir al escenario para escucharlo de cerca mientras tocaba el piano y cantaba Intocable.

$!El paso por los éxitos musicales de Syntek hicieron a todos los presentes cantar.
El paso por los éxitos musicales de Syntek hicieron a todos los presentes cantar. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ

DIVERSIÓN PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA

Previo al concierto, el alcalde Javier Díaz González y su esposa, Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, agradecieron la participación de los saltillenses que asistieron al evento, destacando su contribución a una noble causa.

El alcalde señaló que los fondos recaudados permitirán brindar una mejor calidad de vida a niñas y niños con discapacidad auditiva que no tienen la posibilidad de adquirir un implante coclear. Además, recordó que el DIF trabaja de manera permanente para recaudar fondos y apoyar a quienes más lo necesitan.

$!La noche resultó un éxito para los fanáticos de Syntek, con quienes celebró sus 35 años de carrera.
La noche resultó un éxito para los fanáticos de Syntek, con quienes celebró sus 35 años de carrera. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ

TE PUEDE INTERESAR: ¿Plagio? Desatan polémica por el ‘parecido’ entre nueva canción de Taylor Swift y una de Luis Miguel

Luly López Naranjo explicó la relevancia del dispositivo: el implante coclear es un aparato médico que permite a las personas con sordera profunda recibir y procesar sonidos al estimular directamente el nervio auditivo.

La presidenta honoraria del DIF Saltillo también extendió un agradecimiento a Rodrigo Arizpe Jiménez, director general de 4.40 Entertainment, por hacer posible la realización del concierto de Alex Syntek y apoyar la recaudación de fondos.

