Les agüitan la rodada; remiten 19 motos al corralón en Monterrey
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Policía y Tránsito de Monterrey ejecutó un operativo contra la rodada realizada en pleno centro de Monterrey
Monterrey, Nuevo León.- Un operativo realizado en contra de una rodada efectuada en pleno centro de Monterrey dejó un saldo de 19 motocicletas remitidas al corralón y una persona detenida por delitos contra la salud, en Nuevo León.
La Secretaría de Seguridad Pública del ayuntamiento informó que, de manera preventiva y conforme al Reglamento Homologado de Tránsito, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey implementó el operativo la noche del jueves.
“El saldo fue de 19 motocicletas remitidas al lote oficial de vehículos y un hombre detenido por delitos contra la salud, a disposición del Ministerio Público”, informó la autoridad municipal a través de un comunicado.
RETIRAN MOTOCICLETAS TRAS REVISIÓN DE DOCUMENTOS
El operativo se ejecutó con el apoyo de oficiales de Policía y Tránsito y se logró detener al grupo de motociclistas que circulaban a la altura de la avenida Félix U. Gómez y Rafael Nájera en la colonia Terminal.
Las acciones se lograron implementar con el apoyo de las cámaras de seguridad del C4 y la División Águilas, con el apoyo de drones de la corporación.
Los oficiales procedieron a una revisión de documentos y de las condiciones en las que circulaban los participantes de este tipo de actividades.
Se informó que las autoridades viales aplicaron la infracción y el retiro de las motos de acuerdo al artículo 134, Fracción VI, del Reglamento Homologado de Tránsito.