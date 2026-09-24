Les agüitan la rodada; remiten 19 motos al corralón en Monterrey

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    Les agüitan la rodada; remiten 19 motos al corralón en Monterrey
    Un operativo realizado en Monterrey culminó con 19 motocicletas aseguradas y una persona detenida Fotos: cortesía
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Policía y Tránsito de Monterrey ejecutó un operativo contra la rodada realizada en pleno centro de Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- Un operativo realizado en contra de una rodada efectuada en pleno centro de Monterrey dejó un saldo de 19 motocicletas remitidas al corralón y una persona detenida por delitos contra la salud, en Nuevo León.

La Secretaría de Seguridad Pública del ayuntamiento informó que, de manera preventiva y conforme al Reglamento Homologado de Tránsito, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey implementó el operativo la noche del jueves.

“El saldo fue de 19 motocicletas remitidas al lote oficial de vehículos y un hombre detenido por delitos contra la salud, a disposición del Ministerio Público”, informó la autoridad municipal a través de un comunicado.

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RETIRAN MOTOCICLETAS TRAS REVISIÓN DE DOCUMENTOS

El operativo se ejecutó con el apoyo de oficiales de Policía y Tránsito y se logró detener al grupo de motociclistas que circulaban a la altura de la avenida Félix U. Gómez y Rafael Nájera en la colonia Terminal.

Las acciones se lograron implementar con el apoyo de las cámaras de seguridad del C4 y la División Águilas, con el apoyo de drones de la corporación.

Los oficiales procedieron a una revisión de documentos y de las condiciones en las que circulaban los participantes de este tipo de actividades.

Se informó que las autoridades viales aplicaron la infracción y el retiro de las motos de acuerdo al artículo 134, Fracción VI, del Reglamento Homologado de Tránsito.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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