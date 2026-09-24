$!Les agüitan la rodada; remiten 19 motos al corralón en Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- Un operativo realizado en contra de una rodada efectuada en pleno centro de Monterrey dejó un saldo de 19 motocicletas remitidas al corralón y una persona detenida por delitos contra la salud, en Nuevo León.

La Secretaría de Seguridad Pública del ayuntamiento informó que, de manera preventiva y conforme al Reglamento Homologado de Tránsito, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey implementó el operativo la noche del jueves.

“El saldo fue de 19 motocicletas remitidas al lote oficial de vehículos y un hombre detenido por delitos contra la salud, a disposición del Ministerio Público”, informó la autoridad municipal a través de un comunicado.