Las noticias más importantes del 23 de septiembre en México

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    Las noticias más importantes del 23 de septiembre en México: Cae Alcalde de Juchitán y desata bloqueo; CSP revira a Trump; Huracán ‘Polo’ toma fuerza; ‘Rocky’ sigue bajo custodia. ARCHIVO | VANGUARDIA
Karla Velázquez
por Karla Velázquez

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Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproximan Frente Frío y Huracán Polo a México; azotarán con heladas de 0 grados, lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 100 km/h: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió que el Frente Frío y el Huracán Polo se aproximan al Territorio Mexicano.

MÉXICO

Alcalde de Juchitán y a ‘La Parca’ son detenidos por extorsión agravada en Oaxaca: Miguel Sánchez Altamirano y ‘La Parca’ fueron detenidos en Oaxaca por órdenes de aprehensión relacionadas con extorsión y delitos contra la seguridad del Estado

Sheinbaum revira a Trump... ‘Podría decir, difícil vivir junto a un país con alto consumo de drogas, pero no lo voy a decir’: Sheinbaum respondió a Trump tras sus dichos sobre México en la ONU y señaló el consumo de drogas y producción de armas en EU.

Huracán ‘Polo’ toma fuerza y regresa a la categoría 5; afectará con lluvias a cinco estados: Hasta las 19:00 horas, ‘Polo’ se encontraba a 235 (km) al sur-suroeste de Zihuatanejo y a 425 km al sur-sureste de Manzanillo.

Exhibe Sheinbaum pensión de Ernesto Zedillo en Banxico; gana un millón 790 mil pesos al año: Sheinbaum dio a conocer los montos de las pensiones que, según expuso, reciben Ernesto Zedillo y Guillermo Ortiz por su paso por el Banco de México.

Hallan sin vida a Mateo Hernández, hijo del alcalde de Tecamachalco, Puebla: Autoridades confirmaron la localización de Mateo Hernández en Nicolás Bravo a cuatro días de reportarse su desaparición.

Desata bloqueos captura de alcalde en Oaxaca: Tras detención de Miguel Sánchez, edil de Juchitán, hubo quema de llantas y bloqueos en esa demarcación.

MUNDO

Así recibió Trump a Xi Jinping, presidente de China, en su llegada a EE. UU en el marco de la Asamblea General de la ONU (Video): El encuentro entre ambos líderes mundiales marca el inicio de una cita clave en Estados Unidos para negociar acuerdos de comercio y geopolítica.

Delcy Rodríguez celebra reunión histórica con Trump en NY, mientras Maduro languidece en una cárcel cercana: Los antiguos adversarios se reunieron el martes por la noche en un hotel de cinco estrellas a pocas cuadras de la Torre Trump.

Da a conocer la Junta de Paz de Trump un plan de 2,450 mdd para comenzar la reconstrucción de Gaza: Este plan de recuperación se prevé tenga una duración de seis meses. Esto se da a conocer mientras el fuego impulsado por el mandatario de EU lucha por mantenerse a flote.

COAHUILA

Habría imposibilidad legal del INE ante quejas por acoso, advierte Carla Humphrey: Carla Humphrey señaló que el INE no es superior jerárquico del IEC y debe analizar jurídicamente si tiene competencia sobre las quejas.

Coahuila: Se desploma a la mitad uso de transporte público para ir al trabajo: En contraste, el uso de vehículo particular y el transporte de personal reportaron incrementos en la entidad

El cuerpo de ‘Rocky’ sigue bajo custodia del Ministerio Público; disputas entre asociaciones frenan su entrega: A dos meses de su muerte, la Fiscalía de Coahuila informó que el cuerpo del perro permanece en el Servicio Médico Forense mientras continúa el proceso penal contra Liliana “N”.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

Jesse confirma nueva banda tras separación de ‘Jesse & Joy’: ‘Es un proyecto de hace meses’: El cantante presentó oficialmente a ‘Jesse and The Supernovas’ y respondió a los cuestionamientos sobre la pausa de su proyecto musical junto a Joy.

Gilberto Mora hereda el 10 de la Selección Mexicana en el inicio de la era Rafael Márquez: El juvenil de Xolos dejará el 19 que utilizó en el Mundial 2026 y asumirá un dorsal de mayor protagonismo en el nuevo ciclo del Tricolor.

¡Ya están los boletos a la venta! Llegará por primera vez ‘JNS’ a Saltillo el próximo noviembre: La agrupación se presentará el 7 de noviembre en el Auditorio Saltillo como parte de su gira ‘Bajo Tu Propio Riesgo’; conoce dónde adquirir las entradas y las promociones disponibles.

Ascenso y descenso en México podría definirse en diciembre: iniciativa avanza en el Senado: Clemente Castañeda aseguró que existe respaldo entre distintas bancadas para acelerar una reforma que obligaría a privilegiar el mérito deportivo.

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Las banquetas, un peligro para los peatones en Saltillo

¡Atención! BBVA cambiará su horario de atención en sucursales a partir del 5 de octubre: La institución bancaria solicitó a sus clientes tomar en cuenta los ajustes para que no se vean afectadas sus operaciones.

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Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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La hepatitis B se transmite por contacto con sangre de personas infectadas y a través de las relaciones sexuales. Además, una madre infectada puede transmitirle el virus a su bebé durante el embarazo o el parto.

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Los niños que nacen durante los últimos meses del año pueden encontrarse entre los más pequeños de su generación escolar.

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Reina. Jessica Lange regresa al universo de ‘American Horror Story’ para reencontrarse con algunos de los personajes que marcaron su trayectoria en la serie.

¡Vuelve Jessica Lange! El multiverso del terror se reúne: llega ‘American Horror Story 13’
Cambios. El cantante aseguró hace una semana que necesitaba tiempo para estar con su esposa y familia, por lo que bajaría el ritmo de trabajo.

Jesse confirma nueva banda tras separación de ‘Jesse & Joy’: ‘Es un proyecto de hace meses’
Gilberto Mora dejará el dorsal 19 del Mundial 2026 para portar el número 10 de la Selección Mexicana en el nuevo proceso de Rafael Márquez.

Gilberto Mora hereda el 10 de la Selección Mexicana en el inicio de la era Rafael Márquez