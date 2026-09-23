Las noticias más importantes del 23 de septiembre en México

CLIMA

➔ Se aproximan Frente Frío y Huracán Polo a México; azotarán con heladas de 0 grados, lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 100 km/h: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió que el Frente Frío y el Huracán Polo se aproximan al Territorio Mexicano.

MÉXICO

➔ Alcalde de Juchitán y a ‘La Parca’ son detenidos por extorsión agravada en Oaxaca: Miguel Sánchez Altamirano y ‘La Parca’ fueron detenidos en Oaxaca por órdenes de aprehensión relacionadas con extorsión y delitos contra la seguridad del Estado

➔ Sheinbaum revira a Trump... ‘Podría decir, difícil vivir junto a un país con alto consumo de drogas, pero no lo voy a decir’: Sheinbaum respondió a Trump tras sus dichos sobre México en la ONU y señaló el consumo de drogas y producción de armas en EU.

➔ Huracán ‘Polo’ toma fuerza y regresa a la categoría 5; afectará con lluvias a cinco estados: Hasta las 19:00 horas, ‘Polo’ se encontraba a 235 (km) al sur-suroeste de Zihuatanejo y a 425 km al sur-sureste de Manzanillo.

➔ Exhibe Sheinbaum pensión de Ernesto Zedillo en Banxico; gana un millón 790 mil pesos al año: Sheinbaum dio a conocer los montos de las pensiones que, según expuso, reciben Ernesto Zedillo y Guillermo Ortiz por su paso por el Banco de México.

➔ Hallan sin vida a Mateo Hernández, hijo del alcalde de Tecamachalco, Puebla: Autoridades confirmaron la localización de Mateo Hernández en Nicolás Bravo a cuatro días de reportarse su desaparición.

➔ Desata bloqueos captura de alcalde en Oaxaca: Tras detención de Miguel Sánchez, edil de Juchitán, hubo quema de llantas y bloqueos en esa demarcación.

MUNDO

➔ Así recibió Trump a Xi Jinping, presidente de China, en su llegada a EE. UU en el marco de la Asamblea General de la ONU (Video): El encuentro entre ambos líderes mundiales marca el inicio de una cita clave en Estados Unidos para negociar acuerdos de comercio y geopolítica.

➔ Delcy Rodríguez celebra reunión histórica con Trump en NY, mientras Maduro languidece en una cárcel cercana: Los antiguos adversarios se reunieron el martes por la noche en un hotel de cinco estrellas a pocas cuadras de la Torre Trump.

➔ Da a conocer la Junta de Paz de Trump un plan de 2,450 mdd para comenzar la reconstrucción de Gaza: Este plan de recuperación se prevé tenga una duración de seis meses. Esto se da a conocer mientras el fuego impulsado por el mandatario de EU lucha por mantenerse a flote.

COAHUILA

➔ Habría imposibilidad legal del INE ante quejas por acoso, advierte Carla Humphrey: Carla Humphrey señaló que el INE no es superior jerárquico del IEC y debe analizar jurídicamente si tiene competencia sobre las quejas.

➔ Coahuila: Se desploma a la mitad uso de transporte público para ir al trabajo: En contraste, el uso de vehículo particular y el transporte de personal reportaron incrementos en la entidad

➔ El cuerpo de ‘Rocky’ sigue bajo custodia del Ministerio Público; disputas entre asociaciones frenan su entrega: A dos meses de su muerte, la Fiscalía de Coahuila informó que el cuerpo del perro permanece en el Servicio Médico Forense mientras continúa el proceso penal contra Liliana “N”.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ Jesse confirma nueva banda tras separación de ‘Jesse & Joy’: ‘Es un proyecto de hace meses’: El cantante presentó oficialmente a ‘Jesse and The Supernovas’ y respondió a los cuestionamientos sobre la pausa de su proyecto musical junto a Joy.

➔ Gilberto Mora hereda el 10 de la Selección Mexicana en el inicio de la era Rafael Márquez: El juvenil de Xolos dejará el 19 que utilizó en el Mundial 2026 y asumirá un dorsal de mayor protagonismo en el nuevo ciclo del Tricolor.

➔ ¡Ya están los boletos a la venta! Llegará por primera vez ‘JNS’ a Saltillo el próximo noviembre: La agrupación se presentará el 7 de noviembre en el Auditorio Saltillo como parte de su gira ‘Bajo Tu Propio Riesgo’; conoce dónde adquirir las entradas y las promociones disponibles.

➔ Ascenso y descenso en México podría definirse en diciembre: iniciativa avanza en el Senado: Clemente Castañeda aseguró que existe respaldo entre distintas bancadas para acelerar una reforma que obligaría a privilegiar el mérito deportivo.

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Las banquetas, un peligro para los peatones en Saltillo

➔ ¡Atención! BBVA cambiará su horario de atención en sucursales a partir del 5 de octubre: La institución bancaria solicitó a sus clientes tomar en cuenta los ajustes para que no se vean afectadas sus operaciones.