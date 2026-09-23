Hallan 1,600 dientes de leche en fosa clandestina de Zacapu, Michoacán; FGR investiga

El hallazgo de más de mil 600 dientes de leche en una fosa clandestina de Zacapu, Michoacán, ha encendido las alarmas en el país. El caso ha sido documentado por colectivos civiles durante los últimos cinco años, donde pese a haber llegado a la tribuna del Senado de la República aún no hay una respuesta oficial por parte de las autoridades federales.

Las madres del colectivo “Buscando Cuerpos en Todo México” son las responsables de este descubrimiento. Desde el año 2021, las familias han documentado en su redes los hallazgos en la tierra de un predio en Zacapu, Michoacán. En ese lugar, se presume que operaba un sitio de exterminio utilizado por el crimen organizado. El descubrimiento de los dientes ha ocurrido de forma gradual. Al notar entre la tierra que aparecían colmillos muy pequeños, las madres buscadoras redujeron el tamaño de sus herramientas de búsqueda a solo un cuarto de centímetro. Esto les permitió recatar piezas acumuladas en el sitio. La líder del colectivo, Margarita López, señala que los restos podrían pertenecer a menores de entre 1 y 12 años edad.

EL CASO LLEGA AL SENADO La senadora Laura Esquivel Torres solicitó un minuto de silencio en la Cámara de Senadores el día de hoy 23 de septiembre por las presuntas víctimas infantiles. Además anuncio un punto de acuerdo para exigir a las autoridades de Michoacán que aclaren la situación de inmediato.

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA BAJO PRESIÓN La Fiscalía General de la República (FGR) emitió un comunicado oficial sobre el caso, confirmando que se mantienen mesas de trabajo abiertas con el colectivo civil para atender las denuncias en el estado. Las autoridades federales aclararon que los análisis científicos definitivos siguen pendientes. La FGR señaló también que todavía no se ha validado de forma oficial el número exacto de dientes humanos ni la procedencia biológica de los restos. Por lo tanto, las diversas líneas de investigación sobre delitos como el tráfico de órganos se mantiene bajo investigación y no como un hecho oficial.

Por su parte, las madres buscadoras del colectivo exigen que se agilicen las pruebas de ADN, además del apoyo de la ciudadanía y los medios para evitar que el caso quede en el olvido.