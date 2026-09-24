‘Vamos por una asociación estratégica con México’: Lee Jae-Myung, presidente de Corea del Sur

Para hacer frente a delitos transnacionales como el fraude en línea, la trata de personas y narcotráfico, destacó que es necesario reforzar la coordinación entre las autoridades de seguridad pública de ambos países y ampliar la colaboración en infraestructura y tecnologías para la seguridad ciudadana.

En el marco de la visita oficial a México del presidente de Corea, Lee Jae-Myung, y su encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum , EL UNIVERSAL conversó con él sobre la relación bilateral, cooperación, inversiones, IA, seguridad y cultura, entre otros temas.

El mandatario aseguró que hay 500 empresas coreanas en México y han invertido 13 mil 300 millones de dólares y han creado 150 mil empleos.

Destacó el liderazgo de Sheinbaum Pardo y dijo que transmite un mensaje de gran significado para muchas mujeres, no sólo en Corea, sino en otras partes del mundo.

¿Cómo describiría las relaciones entre Corea y México?

—México es el principal socio de Corea en materia de comercio e inversión en América Latina y, al mismo tiempo, un socio estratégico de gran importancia, con el que nos une una larga historia de amistad y confianza.

A lo largo de este año hemos mantenido un intenso diálogo al más alto nivel, por medio de conversaciones telefónicas y del intercambio de cartas entre los mandatarios de ambos países, del envío de una delegación especial a México y la visita a Corea del secretario de Relaciones Exteriores de México.

Estos intercambios han permitido sentar bases firmes para dar un nuevo impulso a nuestra relación bilateral.

En particular, este año México ha vuelto a demostrar su fortaleza y relevancia internacional al coorganizar el Mundial de Norteamérica y convertirse en el primer país del mundo en albergar el torneo en tres ocasiones.

México y Corea compartieron grupo, por lo que dentro del terreno de juego compitieron con espíritu deportivo y, fuera de él, se alentaron mutuamente.

A ello se suma el creciente dinamismo de los intercambios culturales y los contactos entre nuestros pueblos, al que también ha contribuido la enorme popularidad de BTS.

Creo que todo ello ha hecho de este un año especialmente significativo en el que nuestros dos pueblos se han sentido más cerca que nunca.

Gracias a la solidez de su industria manufacturera y a la riqueza de su capital humano, México constituye un eje fundamental que conecta las economías de América del Norte y América Latina. Actualmente, cerca de 500 empresas coreanas están presentes en el país y contribuyen mediante sus inversiones a la creación de empleo y al desarrollo de la industria mexicana.

Esta creciente presencia empresarial refleja hasta qué punto nuestras economías se encuentran hoy profundamente interconectadas.

Ha llegado el momento de acompañar esta sólida cooperación económica con un marco institucional a la altura de los vínculos que hemos construido.

En este sentido, es importante reanudar las negociaciones para un acuerdo económico entre Corea y México, avanzar hacia la celebración de un acuerdo de seguridad social y reforzar los mecanismos de protección de las inversiones.

Todo ello permitirá crear un entorno más estable y seguro para las empresas y los ciudadanos de ambos países.

Estoy convencido de que con una base institucional más sólida México y Corea podrán seguir profundizando sus vínculos y construir una relación bilateral cada vez más consolidada, sostenible y beneficiosa para ambos países.

¿Qué impresión le merecen el gobierno de México y el liderazgo de la presidenta Sheinbaum, la primera mujer en ocupar la Presidencia del país?

—El gobierno de México presta especial atención al bienestar de los sectores socialmente más vulnerables y al mismo tiempo trabaja para preparar el futuro del país mediante el Plan México, orientado a fortalecer la competitividad de la industria manufacturera y de los sectores de alta tecnología.

Seguimos con gran interés el dinamismo con el que el gobierno mexicano procura avanzar simultáneamente en dos objetivos fundamentales: mejorar la calidad de vida de la población e impulsar el crecimiento económico.

En este contexto, me ha causado una impresión muy positiva el liderazgo de la presidenta Sheinbaum.

Su diálogo directo con los ciudadanos cada mañana y sus recorridos por distintas regiones del país durante los fines de semana para conocer de primera mano las necesidades y preocupaciones de la población reflejan su voluntad de mantenerse siempre cerca de la gente.

Considero que el amplio respaldo que ha mantenido desde el inicio de su mandato responde también a esa forma cercana y genuina de comunicarse, fortaleciendo la confianza de los mexicanos.

A la trascendencia histórica de ser la primera mujer en ocupar la Presidencia de México se suman su formación científica, sus sólidos conocimientos técnicos y su enfoque pragmático de la gestión pública, cualidades que imprimen un sello particular a su manera de gobernar.

Asimismo, su compromiso con el avance efectivo de los derechos de las mujeres, unido a su visión de futuro para el país, transmite un mensaje de gran significado para muchas mujeres, no sólo en Corea.

Confío en que esta cumbre contribuya a que en Corea se conozcan mejor la visión y el liderazgo de la presidenta Sheinbaum y en que de la mano de una presidenta que impulsa el cambio desde la cercanía con su pueblo, México pueda alcanzar nuevas cotas de desarrollo y abrirse camino hacia un nuevo futuro.

En el marco del Plan México, ¿cuáles son los sectores estratégicos de inversión en México que despiertan especial atención en Corea? ¿Y cómo evalúa la contribución de las empresas coreanas en México al desarrollo del país?

—Para las empresas coreanas, México es mucho más que una base de producción: constituye una plataforma estratégica clave para acceder a los mercados de América del Norte y del mundo.

Si aunamos la tecnología, la capacidad manufacturera y la experiencia acumulada por Corea en su proceso de desarrollo económico con el talento y la sólida base industrial de México, podremos generar juntos nuevas oportunidades de crecimiento.

Nuestros dos países cuentan con un amplio margen para profundizar su colaboración en los sectores estratégicos que el gobierno mexicano busca impulsar a través del Plan México, entre ellos los semiconductores, la industria aeroespacial y los vehículos eléctricos. Corea presta especial atención a este último sector.

Recientemente, Kia realizó una importante inversión en una planta de producción de vehículos eléctricos en Nuevo León, una iniciativa que, según tengo entendido, la propia presidenta Sheinbaum ha destacado como uno de los ejemplos representativos del Plan México. Comparto plenamente esa visión.

México cuenta con una industria automotriz de primer nivel y una sólida cadena de suministro, mientras que Corea posee una elevada competitividad en baterías y componentes para vehículos eléctricos.

La combinación de estas fortalezas abre importantes oportunidades para crear nuevas sinergias y ampliar nuestra colaboración.

A la fecha, las empresas coreanas han invertido cerca de 13 mil 300 millones de dólares en México y han contribuido al desarrollo del país con la creación de cerca de 150 mil puestos de trabajo.

Además, a través de diversas iniciativas de responsabilidad social empresarial como programas de formación profesional para jóvenes, proyectos de reforestación y otras actividades de carácter social, han procurado crecer junto a las comunidades locales y contribuir a su bienestar.

Espero que las empresas coreanas sigan acompañando el crecimiento de México y que a través de su inversión y compromiso con las comunidades locales contribuyan también a una prosperidad compartida entre nuestros dos países.

¿Qué iniciativas concretas considera que podrían impulsar ambos países para profundizar su cooperación en ámbitos como la inteligencia artificial (IA), la industria de defensa, el sector aeroespacial y la seguridad pública?

—México y Corea tienen un amplio margen para profundizar su cooperación en tecnologías avanzadas, de manera que esta contribuya no sólo al desarrollo de nuestras industrias, sino también a mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos y reforzar la seguridad de ambos países.

En el ámbito de la inteligencia artificial, podemos comenzar por aunar las prioridades y fortalezas de nuestros dos países.

México está impulsando el uso de la inteligencia artificial para innovar en los servicios públicos destinados a la ciudadanía y avanzar en la transformación de su industria manufacturera mediante esta tecnología.

Corea, por su parte, está extendiendo la transformación industrial basada en la inteligencia artificial, la denominada AX, con iniciativas como “IA para todos” y la IA física.

Si ampliamos los proyectos piloto conjuntos y la cooperación tecnológica, podremos generar juntos nuevas demandas y abrir nuevos mercados en torno a la IA.

Al mismo tiempo, debemos avanzar hacia la construcción de un ecosistema de IA responsable, sobre la base de valores que ambos países compartimos.

Los “Principios de Chapultepec” de México y los “Principios Éticos de la IA” de Corea coinciden en principios fundamentales, como situar al ser humano en el centro, promover el interés público y garantizar la seguridad y la confianza.

Esta cooperación puede extenderse a la defensa y el espacio. En el marco de un eventual programa de modernización de los aviones de combate de la Fuerza Aérea Mexicana, el FA-50 de Corea por sus prestaciones y competitividad en costos podría sentar las bases de una cooperación mutuamente beneficiosa.

A futuro, esta iniciativa podría dar paso a la transferencia de tecnología y la producción local, contribuyendo así al fortalecimiento de la base industrial mexicana y a la creación de empleo.

En materia espacial, ambos gobiernos podrían promover proyectos conjuntos y estrechar los vínculos entre empresas.

Quién esLee Jae-Myung, presidente de Corea, es Licenciado en Derecho y se ha desempeñado como líder del Partido Demócrata de Corea, gobernador de la provincia de Gyeonggi y alcalde de Seongnam.

En junio de 2025 juró como presidente de la República de Corea y destaca por su historia de vida como obrero de fábrica hasta líder político.

En enero de 2024, cuando era líder de la oposición, fue apuñalado en el cuello en Busán cuando conversaba con periodistas.