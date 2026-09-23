La Casa de los Famosos México 2026... Los habitantes nominados de la última Gala de Nominación

Es la novena nominación de La Casa de los Famosos, la recta final del reality show de Televisa, pero llega una semana más con un ambiente totalmente distinto y el espíritu competitivo está a flor de piel. Cabe destacar que Mariana Ochoa se convirtió en la primera finalista de La Casa, pero la Jefa les brindó empujón a los habitantes con un consejo del exterior para realizar la nominación de esta noche. Se trató de ‘El Portal’, donde los famosos y famosas recibieron los consejos de alguna persona de confianza, ser querido, amistad de años y familiar, quienes en dos minutos les sugirieron por quién nominar. ‘El Portal’ desató algunas discordias entre los habitantes, pues consideraron que tras esa plática “la vibra” entre ‘teams’ cambio.

¿CÓMO SERÁ LA NOMINACIÓN? La Jefa hizo lo que nunca, los habitantes podrán hacer complot entre equipos, es decir, se podrán poner de acuerdo para repartir los votos. Luego que se les diera esa decisión, Ese Pérez, Gema Garoa y Karina Torres corrieron a una segunda sala para ponerse acuerdo y repartir los puntos. En la sala principal, se quedaron Yahir Parra, Ernesto Laguardia, Brianda Deyanara, Memo Schutz y Mariana Ochoa. Aunque la Jefa les tuvo una sorpresa, ya que los votos serán positivos, por lo que los 3, 2, y 1 punto que se le asignará a los habitantes será para aquellas personas que deseen pasen a la final. Por lo que el que habitante que tenga más puntos pasará directamente a la final y el que tenga menos puntos, los cinco menos votados, serán nominados.

¿CÓMO NOMINARON LOS HABITANTES DE LA CASA DE LOS FAMOSOS? MARIANA OCHOA - 3 puntos para Yahir Parra - 2 puntos para Karina Torres - 1 punto para Brianda Deyanara ESE PÉREZ - 3 puntos para Gema Garoa - 2 puntos para Karina - 1 punto para Ernesto Laguardia ERNESTO LAGUARDIA - 3 puntos para Brianda - 2 puntos para Karina - 1 punto para Yahir BRIANDA DEYANARA - 3 puntos para Memo Schuts - 2 puntos para Yahir - 1 punto para Karina GEMA GAROA - 3 puntos para Ese Pérez - 2 puntos para Karina - 1 punto para Yahir YAHIR PARRA - 3 puntos para Ernesto - 2 puntos para Karina - 1 punto para Memo MEMO SCHUTZ - 3 puntos para Yahir - 2 puntos para Karina - 1 punto para Brianda KARINA TORRES - 3 puntos para Ese - 2 puntos para Gema - 1 punto para Memo

ASÍ QUEDÓ LA PLACA DE NOMINADOS - Ese Pérez - Brianda Deyanara - Gema Garoa - Memo Schutz - Ernesto Laguardia ¿Quién pasa la semana final y no serán nominados? - Karina Torres - Yahir Parra

¿CÓMO VOTAR EN LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO? La votación para las siguientes galas se habilita durante las pregalas, galas y postgalas del programa. Para participar, el público debe ingresar a la página oficial de votaciones o utilizar el código QR que aparece durante las transmisiones. Después, es necesario iniciar sesión con una cuenta de correo electrónico o vincular una cuenta existente. Una vez dentro de la plataforma, el usuario puede seleccionar la fotografía del participante por quien desea votar y enviar su elección. Las cuentas gratuitas tienen derecho a emitir un voto por día, mientras que los usuarios con una suscripción a ViX Premium pueden disponer de hasta 10 votos diarios, los cuales pueden concentrarse en un solo participante o distribuirse entre varios. Las votaciones están disponibles para espectadores de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, además de México.