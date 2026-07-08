Libera EU fondos para financiar dos proyectos de saneamiento de aguas en México

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Libera EU fondos para financiar dos proyectos de saneamiento de aguas en México
    También siguen avances para ampliar la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales de South Bay/Tjuana (PITAR). CUARTOSCURO

En Tijuana trabajarán obras para eliminar descargas de aguas residuales y facilitarán con tuberías entrada de aguas residuales a Río Tijuana

Estados Unidos liberó recursos de un programa bilateral con México para financiar dos proyectos de infraestructuras que facilitarán el saneamiento del agua en las poblaciones fronterizas de ambos países, en el marco de los compromisos adquiridos y el diálogo entre los dos gobiernos.

Según anunciaron este miércoles los dos países en un comunicado conjunto, la Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU. (EPA) liberó recursos del Programa de Inversiones Conjuntas para proyectos de infraestructura de agua potable como parte del Memorando de Entendimiento de ambas administraciones.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/queda-a-deber-mundial-15-mil-mdp-en-derrama-economica-a-mexico-GB22012985

El primero de ellos consiste en la construcción en la ciudad fronteriza de Tijuana (noroeste), en el estado de Baja California, de la Planta de Bombeo 1, proyecto que concluirá en 2027 y que “eliminará posibles descargas de aguas residuales y aumentará la capacidad total de bombeo a 3 mil 500 litros por segundo”.

Asimismo, ambas naciones también financiarán las Compuertas del Río Tijuana, una especie de tuberías que facilitará que “al menos 220 litros por segundo” de aguas residuales entren al río, cuyo cauce fluye en el territorio tanto de México como de Estados Unidos.

“Estos dos proyectos contribuirán a mejorar la confiabilidad del sistema de aguas residuales, prevenir derrames, gestionar los flujos, reducir la contaminación y disminuir el riesgo de inundaciones”, destacó el comunicado conjunto, que en el caso de México fue firmado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

De forma paralela, la sección estadounidense de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) “continúa los avances para ampliar la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales de South Bay/Tjuana (PITAR) y aumentar su capacidad de tratamiento”.

“México y los Estados Unidos han registrado avances importantes en el conjunto de acciones derivadas de la entrada en vigor del Acta 333 en diciembre de 2025, que incluyen proyectos de infraestructura, estudios técnicos y la planeación de la operación y mantenimiento de instalaciones y sistemas críticos que permitan atender el crecimiento futuro de la población de Tijuana”, concluyó la nota informativa.

Desde el Gobierno mexicano, se recordó que el país continúa avanzando en la licitación y ejecución de “obras prioritarias para la rehabilitación de colectores y estaciones de bombeo, con el propósito de evitar descargas de aguas residuales al Río Tijuana”.

Respecto al diálogo con Washington en materia hídrica, las autoridades del país norteamericano refrendaron su compromiso de “continuar informando trimestralmente al público sobre los avances en el cumplimiento de los compromisos binacionales establecidos en el Memorando de Entendimiento”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Agua

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Selección de los editores
NosotrAs: Sobre divulgación y reapropiación de lenguaje

NosotrAs: Sobre divulgación y reapropiación de lenguaje
La advertencia del presidente a Irán marcó la primera vez que amenazó con ataques contra el régimen estando físicamente dentro del alcance de sus misiles.

Trump promete que golpeará a Irán ‘con fuerza’ por segunda noche consecutiva y amenaza con tomar el control de la isla de Kharg
Víctor Rodríguez Padilla fue trasladado al penal de Atlacholoaya, donde un juez determinará su situación jurídica por el presunto delito de violencia familiar.

Exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, ingresa al penal de Atlacholoaya por violencia familiar
La justicia ha procesado a cinco exediles coahuilenses por presuntos actos de corrupción, documentados por la Fiscalía especializada.

Coahuila: Caen 5 exalcaldes por corrupción en 7 años
true

Captura de ‘El Mayo’ Zambada: El fin de un engaño
true

Se acabó la tregua incómoda para Sheinbaum

El sector automotriz mexicano reportó cifras a la baja en exportación y producción de vehículos ligeros.

Resisten exportaciones automotrices de Coahuila pese a caída nacional; Stellantis compensa baja de GM
¡Neeeena! Confirman a Karina Torres como habitante de ‘La Casa de los Famosos México’

¡Neeeeeeeena! Confirman a Karina Torres como habitante de ‘La Casa de los Famosos México’