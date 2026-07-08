‘Queda a deber’ Mundial 15 mil mdp en derrama económica a México

En conferencia de prensa, Octavio de la Torre, presidente de Concanaco, aseguró que esta cifra no incluye la venta de boletos para los estadios que fue de 5 mil millones de pesos.

El Mundial ha generado una derrama económica nacional estimada entre 45 mil y 50 mil millones de pesos, lo cual aún está por debajo de la meta original de 65 mil millones de pesos, según cálculos de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco).

El líder empresarial subrayó que entre 60 y 65 por ciento de las familias mexicanas incrementaron 10 por ciento su gasto promedio en alimentos, bebidas, snacks y productos de convivencia durante los partidos.

“Las estimaciones muestran una derrama entre 45 mil y 6 mil millones de pesos, al 6 de julio, esta cifra confirma que los grandes eventos internacionales sí generan un beneficio que va mucho más allá del turismo. La Ciudad de México concentró la mayor parte de esta actividad económica. La siguió Guadalajara y Nuevo León”, comentó De la Torre.

Añadió que el impacto no se concentró solo en grandes empresas, sino que negocios familiares también aprovecharon el incremento en el consumo.

Prueba de ello es que los Fan Fest generaron una derrama de 2 mil millones de pesos para restaurantes, cafeterías y otros negocios locales.

Con respecto al hospedaje, De la Torre señaló que se registró 66 por ciento de ocupación hotelera, en promedio, en las tres sedes mundialistas. Este porcentaje se elevó de 80 a 90 por ciento durante días de partido.

En tanto que 35 por ciento de los turistas llegaron por plataformas tecnológicas tipo Airbnb.

Cabe destacar que las tarifas hoteleras promedio aumentaron hasta 120 por ciento al arranque del mundial, a comparación del mismo periodo de 2025. Mientras que en plataformas de corta estancia, hubo una alza de hasta 155 por ciento en CDMX.

El líder de la Concanaco afirmó que el promedio de estadía de los visitantes fueron 16 noches, pero hubo viajeros que estuvieron de dos a cuatro semanas en México.

Aunado a esto, el gasto promedio por visitante creció 20 por ciento frente a otros periodos vacacionales.

Y 62 por ciento de los viajeros planea visitar al menos tres ciudades distintas durante su estancia.