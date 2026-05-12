Liga Harfuch a ‘El Titán’ con red de contrabando de huachicol desde EU

Durante la mañanera, Harfuch detalló que la detención se dio en Nuevo León luego de cuatro cateos realizados por la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República (FGR), a raíz de una investigación de seguimiento al aseguramiento de un buque en Tamaulipas para ingresar combustible de forma ilegal al País.

El titular de la Secretaría de Seguridad federal, Omar García Harfuch, ligó a José Antonio Cortés, “El Titán”, con una red de contrabando de hidrocarburos provenientes de Estados Unidos.

“Este fin de semana se realizaron acciones coordinadas derivados de trabajos de inteligencia e investigación relacionados con el aseguramiento de un buque en Tamaulipas utilizado para el ingreso y traslado ilegal de hidrocarburos localizado en marzo del año pasado”, expuso.

El funcionario federal detalló que los inmuebles cateados tienen relación con una estructura que se dedica a traficar hidrocarburo importado ilegalmente desde Estados Unidos. Dijo que la red tiene vínculos con el Cártel del Noreste y operaba rutas para distribuir el combustible dentro de México.

Aseguró que la investigación sigue abierta, con la FGR a la cabeza y el apoyo de información de la Unidad de Inteligencia Naval.

En marzo de 2025, autoridades detectaron en el puerto de Altamira, Tamaulipas, al buque Challenge Procyon, que transportaba 10 millones de litros de diésel que presuntamente fueron ingresados de forma ilegal al País, lo que significó uno de los golpes más importantes contra el huachicol fiscal en la historia reciente de México.

A partir de ese caso, la investigación derivó en los hermanos Farías Laguna, exmandos de la Marina presuntamente vinculados a estructura dedicadas a proteger y coordinar la logística para el ingreso y movilización ilegal de combustible.

“El Titán” es socio de Roberto Blanco Cantú, conocido como “El Señor de los Buques”, quien a su vez es socio mayoritario de la compañía MEFRA FLETES, S.A. de C.V., donde se encargaba de la comercialización de hidrocarburos de procedencia ilícita y estaría vinculado al Cártel del Noreste, según las indagatorias.