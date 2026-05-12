Sheinbaum destaca el documento firmado por Trump para atender el consumo de drogas

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    Sheinbaum destaca el documento firmado por Trump para atender el consumo de drogas
    Añadió que el plan contempla cooperación con México en áreas como decomiso de precursores químicos, fortalecimiento institucional y combate a las organizaciones criminales, bajo principios de respeto a la soberanía y cooperación sin subordinación. CAPTURA DE PANTALLA

La mandataria celebró que la nueva Estrategia Nacional para el Control de Drogas, presentada por el gobierno del presidente Donald Trump, contemple acciones enfocadas en prevención, atención médica y programas escolares para reducir el consumo de estupefacientes

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el reciente viraje del gobierno de Estados Unidos en materia de combate a las drogas representa un avance en temas que México ha impulsado desde hace años: atender las adicciones desde la salud pública y contener el flujo ilegal de armas hacia territorio mexicano.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria celebró que la nueva Estrategia Nacional para el Control de Drogas, presentada por el gobierno del presidente Donald Trump, contemple acciones enfocadas en prevención, atención médica y programas escolares para reducir el consumo de estupefacientes, una visión que, afirmó, coincide con el enfoque implementado en México.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/gobierno-de-sheinbaum-afirma-que-homicidios-dolosos-diarios-se-han-reducido-40-desde-2024-GH20637375

Sheinbaum destacó además que el documento estadounidense reconozca el impacto del tráfico de armas provenientes de Estados Unidos en la violencia vinculada al crimen organizado en México, tema que, recordó, ha formado parte de las conversaciones bilaterales desde administraciones anteriores.

Por su parte, el canciller Roberto Velasco explicó que la estrategia, elaborada por la Oficina Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, busca enfrentar tanto la producción y distribución de sustancias ilícitas como la demanda interna, con especial énfasis en drogas sintéticas.

Añadió que el plan contempla cooperación con México en áreas como decomiso de precursores químicos, fortalecimiento institucional y combate a las organizaciones criminales, bajo principios de respeto a la soberanía y cooperación sin subordinación.

En tanto, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, señaló que el reconocimiento abierto de la crisis de consumo de drogas en Estados Unidos marca un precedente importante.

De acuerdo con cifras citadas del propio gobierno estadounidense, más de 73 millones de personas consumieron drogas ilícitas durante el último año, mientras que cerca de 48 millones enfrentan trastornos relacionados con sustancias.

En contraste, indicó que en México alrededor de 3.8 millones de personas reportaron consumo de drogas ilícitas, equivalente al 2.7 por ciento de la población, según datos de la encuesta nacional correspondiente a 2025.

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Claudia Sheinbaum

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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