Ligan a ‘El Capitán Sol’ con la muerte de dos marinos

El capitán de corbeta Miguel Ángel Solano Ruiz, “El Capitán Sol”, volvió al centro de la investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) realiza en torno a la red de huachicol fiscal en las aduanas encabezada por los sobrinos políticos de José Rafael Ojeda Durán, quien fuera secretario de Marina en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Indagatorias recientes a las que tuvo acceso EL UNIVERSAL apuntan a que el marino retirado y prófugo de la justicia podría estar detrás de la misteriosa muerte de los capitanes Adrián Omar del Ángel Zúñiga y Abraham Jeremías Pérez Ramírez, presuntamente implicados en el caso de contrabando de combustible, en un accidente de tiro y en un aparente suicidio, respectivamente.

Según las investigaciones de la FGR, al destaparse el caso de corrupción y cumplimentarse las primeras órdenes de aprehensión contra mandos y oficiales de la red, el capitán Solano Ruiz habría contactado a ambos marinos para amenazarlos y dejarles el mensaje: “Tú o tu familia”.

Después de la captura del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y 13 marinos, empresarios y exfuncionarios de Aduanas, la Secretaría de Marina (Semar) reportó la muerte del capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez en un presunto suicidio en su oficina de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, Tamaulipas, el 8 de septiembre pasado.

De acuerdo con la dependencia, Pérez Ramírez, señalado en la investigación de la FGR de recibir un soborno de 100 mil pesos para dejar pasar un barco cargado de huachicol, se quitó la vida dentro del lugar.

Un día después, la Semar dio a conocer la muerte del capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga, en un accidente durante una práctica de tiro real en Puerto Peñasco, Sonora, donde se encontraba asignado.Se informó que Del Ángel murió en un ejercicio real, sin dar más detalles de lo sucedido el 9 de septiembre del año pasado.

“La Secretaría de Marina-Armada de México expresa su pesar por el fallecimiento de uno de sus elementos en Puerto Peñasco, Sonora, durante un ejercicio de práctica de tiro real y extiende sus condolencias y solidaridad absoluta a sus seres queridos, asegurando que se les otorgará todo el respaldo, conforme a lo establecido por la ley”, afirmó.

Del Ángel Zúñiga se desempeñó como subadministrador de Operación Aduanera de Manzanillo, Colima, cargo en el que estuvo hasta 2023, cuando lo reemplazó el marino Sergio Emmanuel Martínez Covarrubias, secuestrado y privado de la vida en mayo de 2023, dos semanas después de asumir el cargo.

Cabe recordar que en la investigación de la Fiscalía General de la República el testigo protegido con indicativo Santo infiere en su declaración ante el Ministerio Público que el capitán retirado Miguel Ángel Solano Ruiz, “El Capitán Sol”, es el responsable de la muerte del contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar.Guerreo Alcántar, exdirector de Recaudación de Aduanas en el puerto de Manzanillo, Colima, fue privado de la vida después de denunciar el tráfico ilegal de combustible en las aduanas operado por los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del almirante retirado José Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina.

”’El Capitán Sol’ es una persona indispensable para el funcionamiento de la red. Y quienes ya no eran sus amigos, como el almirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, tuvieron otras historias. Sin embargo, él, por ejemplo, en 2021 y 2022 realizó diversas transferencias de hasta 11 millones de pesos o más, hasta que perdió la vida...”.

En la indagatoria también se señala que, en el asesinato de Magaly Janet Nava Ramos, funcionaria de la Delegación de la FGR en Colima, en octubre de 2024, hay coincidencias con el de Guerrero Alcántar, cometidos en Manzanillo y con una diferencia de 18 días uno de otro.

Hasta el momento, “El Capitán Sol” sigue prófugo de la justicia con una orden de aprehensión en su contra en la que se le acusa de haber sido el enlace con los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías, quienes, de acuerdo con el testigo protegido “Santo”, tejieron una red de corrupción durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

A través de esta estructura consolidaron un control sistemático y sostenido sobre áreas estratégicas del sistema de operación de las aduanas, en manos de la Marina, cometiendo presuntamente los delitos de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero, defraudación fiscal equiparada) y delincuencia organizada.

Investigaciones realizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) refieren que Solano Ruiz recibió al menos 79 depósitos por 5 millones de pesos, entre junio de 2020 y diciembre de 2024.

”Además, sé que ‘El Capitán Sol’ es el rey del fentanilo con su socio Iván Merino y junto con una mujer que la hacen llamar ‘La China’, y facilitan el tráfico de otras sustancias, pues tengo buena referencia de que ‘El Capitán Sol’ es una persona indispensable para el funcionamiento en la red. Y quienes ya no eran sus amigos, como el almirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar tuvieron otras historias”, apuntó el testigo “Santo”.