Sheinbaum afirma disminución de consumo de fentanilo; crece metanfetaminas, opioides y uso de vapeadores

“Esto habla de que funciona la campaña” , señaló Sheinbaum al referirse a la estrategia de prevención implementada a nivel nacional.

Durante la conferencia matutina conocida como ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria informó que la prevalencia pasó de 0.2 a 0.1 , de acuerdo con los datos más recientes.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , aseguró que el consumo no médico de fentanilo en el país registró una disminución como resultado de la campaña antidrogas impulsada por su Gobierno. Sin embargo, señaló el refuerzo en campañas anti metanfetaminas debido al aumento de su consumo.

CONSUMO DE METANFETAMINAS HA AUMENTADO; SHEINBAUM DESTACA QUE CAMPAÑA ANTI DROGAS HA DADO FRUTOS

La presidenta explicó que la campaña antidrogas no se ha limitado a la difusión de mensajes en medios de comunicación o a la colocación de espectaculares, sino que también ha incluido acciones directas en centros educativos.

Indicó que personal del Gobierno ha acudido a escuelas para ofrecer charlas informativas dirigidas a estudiantes, docentes y madres y padres de familia, como parte de una estrategia integral de prevención.

“Ahora el próximo año vamos a ir a metanfetaminas porque ha aumentado el uso de metanfetaminas y particularmente en opioides”, adelantó Sheinbaum.

Asimismo, mencionó que el incremento en el consumo de metanfetaminas podría estar relacionado con su uso médico como calmante, de acuerdo con reportes de la Secretaría de Salud.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS

Durante la conferencia, el secretario de Salud, David Kershenobich, explicó que la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat) se aplicó a población de entre 12 y 65 años y que los resultados se concentran en distintos tipos de consumo, entre ellos drogas ilegales, uso indebido de medicamento, opioides y fentanilo.

El funcionario señaló que estos datos permiten identificar tendencias y orientar las políticas públicas en materia de prevención y atención a las adicciones.

AUMENTA CONSUMO DE DROGAS EN ADULTOS

Kershenobich informó que el consumo de drogas en adultos registró un incremento al pasar de 10.6 por ciento en 2016 a 14.6 por ciento en 2025. Entre las sustancias con mayor prevalencia se encuentran la mariguana, los alucinógenos y las anfetaminas.

En contraste, destacó una reducción en el consumo entre adolescentes durante el mismo periodo.

“Disminuyó su consumo en adolescentes de 6.2 en 2016 a 4.1 en 2025”, detalló.

El secretario precisó otros datos relevantes del reporte:

- El uso indebido de medicamentos aumentó de 1.3 a 2.5 por ciento en 2025.

- El consumo de opioides pasó de 0.1 a 1.4 por ciento.

- La prevalencia de fentanilo se mantuvo baja, al pasar de 0.2 en 2016 a 0.1 en 2025.

- El cannabis fue la sustancia con mayor incremento, de 9.3 a 13.3 por ciento en el mismo periodo.