Sheinbaum afirma disminución de consumo de fentanilo; crece metanfetaminas, opioides y uso de vapeadores

México
/ 23 diciembre 2025
    Sheinbaum afirma disminución de consumo de fentanilo; crece metanfetaminas, opioides y uso de vapeadores
    La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el consumo no médico de fentanilo disminuyó en el país gracias a la campaña antidrogas, mientras que advirtió un aumento en el uso de metanfetaminas, lo que llevará a reforzar las acciones de prevención. CUARTOSCURO

Claudia Sheinbaum adelantó el fortalecimiento de campañas preventivas ante el aumento del uso de metanfetaminas en México.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el consumo no médico de fentanilo en el país registró una disminución como resultado de la campaña antidrogas impulsada por su Gobierno. Sin embargo, señaló el refuerzo en campañas anti metanfetaminas debido al aumento de su consumo.

Durante la conferencia matutina conocida como ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria informó que la prevalencia pasó de 0.2 a 0.1, de acuerdo con los datos más recientes.

“Esto habla de que funciona la campaña”, señaló Sheinbaum al referirse a la estrategia de prevención implementada a nivel nacional.

CONSUMO DE METANFETAMINAS HA AUMENTADO; SHEINBAUM DESTACA QUE CAMPAÑA ANTI DROGAS HA DADO FRUTOS

La presidenta explicó que la campaña antidrogas no se ha limitado a la difusión de mensajes en medios de comunicación o a la colocación de espectaculares, sino que también ha incluido acciones directas en centros educativos.

Indicó que personal del Gobierno ha acudido a escuelas para ofrecer charlas informativas dirigidas a estudiantes, docentes y madres y padres de familia, como parte de una estrategia integral de prevención.

“Ahora el próximo año vamos a ir a metanfetaminas porque ha aumentado el uso de metanfetaminas y particularmente en opioides”, adelantó Sheinbaum.

Asimismo, mencionó que el incremento en el consumo de metanfetaminas podría estar relacionado con su uso médico como calmante, de acuerdo con reportes de la Secretaría de Salud.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS

Durante la conferencia, el secretario de Salud, David Kershenobich, explicó que la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat) se aplicó a población de entre 12 y 65 años y que los resultados se concentran en distintos tipos de consumo, entre ellos drogas ilegales, uso indebido de medicamento, opioides y fentanilo.

El funcionario señaló que estos datos permiten identificar tendencias y orientar las políticas públicas en materia de prevención y atención a las adicciones.

AUMENTA CONSUMO DE DROGAS EN ADULTOS

Kershenobich informó que el consumo de drogas en adultos registró un incremento al pasar de 10.6 por ciento en 2016 a 14.6 por ciento en 2025. Entre las sustancias con mayor prevalencia se encuentran la mariguana, los alucinógenos y las anfetaminas.

En contraste, destacó una reducción en el consumo entre adolescentes durante el mismo periodo.

“Disminuyó su consumo en adolescentes de 6.2 en 2016 a 4.1 en 2025”, detalló.

El secretario precisó otros datos relevantes del reporte:

- El uso indebido de medicamentos aumentó de 1.3 a 2.5 por ciento en 2025.

- El consumo de opioides pasó de 0.1 a 1.4 por ciento.

- La prevalencia de fentanilo se mantuvo baja, al pasar de 0.2 en 2016 a 0.1 en 2025.

- El cannabis fue la sustancia con mayor incremento, de 9.3 a 13.3 por ciento en el mismo periodo.

  • $!Claudia Sheinbaum expuso los resultados de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.
    Claudia Sheinbaum expuso los resultados de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco durante su conferencia matutina en Palacio Nacional. CAPTURA DE PANTALLA
  • $!La presidenta de México informó que la prevalencia del consumo no médico de fentanilo se redujo, de acuerdo con datos recientes de la Encodat
    La presidenta de México informó que la prevalencia del consumo no médico de fentanilo se redujo, de acuerdo con datos recientes de la Encodat CAPTURA DE PANTALLA

CONSUMO DE ALCOHOL MUESTRA BAJA RECIENTE; SIN EMBARGO, MARCA UNA TENDENCIA HISTÓRICA AL ALZA

La Encodat también mostró una disminución en el consumo de alcohol durante el último año; sin embargo, el análisis histórico refleja un aumento general, al pasar de 71 a 73.7 por ciento.

Kershenobich subrayó que entre adolescentes se registró una reducción significativa:

- El consumo pasó de 28 a 17.8 por ciento.

- El consumo mensual excesivo disminuyó de 8.3 a 2.6 por ciento.

“El alcohol, el porcentaje aumentó de 71 por ciento a 73.7, sin embargo, el porcentaje de mujeres que han consumido alcohol aumentó de 62.6 a 69.3”, puntualizó.

$!Durante La Mañanera del Pueblo, Claudia Sheinbaum señaló que el Gobierno federal reforzará las campañas contra el consumo de metanfetaminas
Durante La Mañanera del Pueblo, Claudia Sheinbaum señaló que el Gobierno federal reforzará las campañas contra el consumo de metanfetaminas CAPTURA DE PANTALLA

DISMINUYE EL CONSUMO DE TABACO, PERO AUMENTA USO DE VAPEADORES

En cuanto al tabaco, el titular de la Secretaría de Salud señaló que el consumo de cigarro tradicional ha disminuido, al pasar de 17.6 a 15.1 por ciento. No obstante, advirtió sobre el incremento en el uso de cigarros electrónicos y vapeadores.

De acuerdo con la encuesta el uso de cigarros electrónicos aumentó de 1.1 por ciento en 2016 a 2.6 por ciento en 2025.

$!Claudia Sheinbaum durante la presentación de datos sobre adicciones, donde subrayó la importancia de fortalecer la prevención entre jóvenes y adultos
Claudia Sheinbaum durante la presentación de datos sobre adicciones, donde subrayó la importancia de fortalecer la prevención entre jóvenes y adultos CAPTURA DE PANTALLA

Ante este panorama, Kershenobich indicó que la estrategia gubernamental se enfocará en reforzar las campañas educativas para informar sobre los riesgos a la salud asociados a estos dispositivos.

“El calentamiento que produce sustancias que son cancerígenas, tenemos que tener una campaña muy fuerte respecto a lo que significa”, comentó.

Las autoridades señalaron que los resultados de la Encodat servirán como base para ajustar y fortalecer las políticas de prevención y atención de adicciones en el país durante los próximos años.

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

