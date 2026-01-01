Elimina Claudia Sheinbaum decreto para regularizar ‘autos chocolate’

El 26 de septiembre de 2024, cuatro días antes de concluir su mandato, el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador amplió por dos años el decreto para permitir la regularización de automóviles usados de procedencia extranjera, los llamados “chocolate”.

Con ello, el permiso se alargaría dos años más allá de su sexenio.

No obstante, el pasado miércoles la Presidenta Claudia Sheinbaum abrogó el decreto de su antecesor, que estaría vigente hasta septiembre de este año, por considerar que el programa ya cumplió con su cometido y que, de permanecer, podría generar malas prácticas.

”En razón de que la finalidad del Decreto ya fue atendida, se considera que ya no es necesario continuar otorgando los beneficios establecidos en ese instrumento, lo que permitirá evitar que pueda derivar en malas prácticas, alejándose del propósito por el cual fue emitido”, señala la abrogación publicada en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) del 31 de diciembre.

El decreto original para permitir la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera que ya circulaban en territorio nacional, fue emitido por López Obrador en octubre de 2021.

De acuerdo con el decreto publicado el miércoles, el programa permitió la regularización de 2 millones 987 mil 839 vehículos.

”Con lo cual, se otorgó certeza jurídica y protección al patrimonio de la ciudadanía y se contribuyó a garantizar la seguridad pública, al contar con los medios para identificar a los propietarios de dichos vehículos y, con ello, evitar que estos se ocupen en la comisión de actos ilícitos”, señaló.

La legislación de los autos “chocolate” generó inconformidad entre los importadores de vehículos nuevos, debido a que consideraron que alentaba la cadena delictiva del contrabando automotriz.