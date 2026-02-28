Sedena alista compra de camionetas con máximo blindaje en medio de operativos contra cárteles

En medio de su lucha contra los cárteles y tras abatir a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) alista la compra de camionetas con un blindaje tan elevado que puede soportar ataques de armas de fuego del más alto calibre, así como granadas y explosivos.

En la licitación LA-07-110-0070 00999-T-99-2026, la Dirección General de Transportes Militares informa que busca comprar ocho camionetas 4x4 del año, con blindaje nivel V plus, uno de los más altos en el mercado.

El blindaje deberá ser capaz de resistir la penetración de impactos de proyectil del calibre 7.62x51mm., y cuyo piso tendrá que contar con protección certificada contra ganadas de fragmentación y explosivos improvisados.

Se advierte que se deberá garantizar que el motor, cristales, parabrisas, cofre y todas sus puertas estén totalmente blindadas.

“Nivel de resistencia balística V plus: blindaje capaz de resistir la penetración de impactos de proyectiles del calibre 7.62x51 mm; cabina con protección en acero balístico en la cabina; parabrisas curvo que no afecte la visibilidad; totalidad de cristales (medallón y cristales de puertas); cofre y frente; puertas delanteras y traseras; manija de puertas y espejos de puerta”.

“Piso con protección certificada contra granadas de fragmentación y explosivos improvisados; cubierta blindada en el tanque de combustibles”, se indica.

La licitación advierte que la entrega de los bienes podrá darse al día siguiente de la notificación del fallo, el cual será el 7 de abril, y tendrá como fecha límite el 30 de mayo para entregar todos los vehículos al Ejército.

Motor

En la página 3 del Anexo de la licitación se destaca que el motor deberá estar totalmente blindado, entre ellos sus componentes electrónicos, baterías, caja de fusibles y computadoras, así como los componentes de los diferentes sistemas del vehículo, como el cilindro maestro de frenos y el sistema de aire acondicionado.

El motor de las camionetas deberá ser un V8, transmisión de 10 velocidades como mínimo y una potencia mínima de 450 caballos de fuerza.

Soporte para ametralladora

En la página 2 del Anexo, la Secretaría de la Defensa detalla que las camionetas deberán contar con un soporte central porta ametralladora con escudo balístico para el tirador y su afuste para el emplazamiento de ametralladoras FN Herstal Minimi 7.62X51 mm. y M2 Broning cal. 50 mm.

Las camionetas blindadas deberán tener cámara frontal de amplia visión instalada en la parte interna del parabrisas de 720x180 píxeles HD, con emisores LED infrarrojo para visión nocturna.

La cámara trasera tendrá que ser impermeable con ángulo de 180 grados de visión para vehículos con arnés de fijación, y deberá contar con una capacidad de almacenamiento de 1 TB.

Cumplir con normas La Defensa Nacional establece que los bienes que oferten los licitantes deberán cumplir con las Normas Oficiales de Blindaje NOM-142- SCFI-2000 o su equivalente internacional, así como la norma ISO-9001:2015, la cual indica que la empresa tendrá que asegurarse que tiene la capacidad de cumplir los requisitos para los productos y servicios que se van a ofrecer a los clientes.

“Las referidas Normas Oficiales mexicanas deberán de acreditarlas los proveedores adjudicados mediante la presentación de una copia simple de los certificados de cumplimiento de las normas, otorgados al fabricante de la marca adjudicada”.

“En caso de que no cuenten con otra norma, deberán proporcionar la documentación que lo demuestre y copia fotostática legible de los certificados del cumplimiento de las normas o especificaciones técnicas correctas, las cuales deberán ser expedidos por un organismo de certificación nacional o internacional”, se menciona.

