“¿Lo extrañas?” Propaganda antiinmigrante en tortillas, Zacatecas

A través de redes sociales se dio a conocer la propaganda antiinmigrante implementada por el Gobierno de Estados Unidos para el retorno voluntario de migrantes, todo directamente desde el papel que se usa para envolver tortillas, esto en el municipio de Guadalupe, Zacatecas. Las envolturas de papel blanco llevan la bandera estadounidense, el logo oficial del gobierno y frases como “¿Lo extrañas? Dile de CBP Home App” además de hasta bonos de salida de 2 mil 600 dólares para los indocumentados que decidan regresar por su cuenta. Todo a través de la App CBP Home, donde migrantes indocumentados pueden escoger el retorno voluntario a través de ella.

¿CÓMO LLEGARON A GUADALUPE, ZACATECAS?

Según los comerciantes locales, los papeles fueron distribuidos gratuitamente por una mujer que no quiso identificarse pero que entregaba varios rollos a cada tortillería. “Sí, me tocó. Se me hizo raro que nos dieran las tortillas en ese papel. No es de aquí. Vi la bandera de Estados Unidos y pensé: pues estamos en México”, declaró Karina Martínez, habitante del municipio de Guadalupe. Otros habitantes, como Jesús Ramírez, encargado de una tortillería, añadió que el material habría llegado hace aproximadamente un mes y que ya se encuentra agotado.

¿QUÉ DICEN LAS AUTORIDADES?

Hasta el momento no existe un posicionamiento oficial de las autoridades mexicanas sobre esta propaganda en territorio nacional. Tampoco se han registrado denuncias por parte de los consumidores. Algunos en cambio, valoran el programa y la posibilidad de un regreso seguro de sus familiares que incluye el bono de 2 mil 600 dólares. “Sí, porque yo tengo muchos... bueno, tengo años sin ver a mis tíos que están por allá lejos, y pues sería un bonito sueño para volverlos a ver.”, declaró Laura Valadez, habitante de Guadalupe.

¿QUÉ DICE ESTADOS UNIDOS?

Hasta el momento la Embajada de Estados Unidos no ha respondido ninguna solicitud de información para precisar si su sede en la Ciudad de México sabía o es responsable de la impresión y distribución del papel, el cual la mayoría terminó en la basura. ¿YA HABÍA SUCEDIDO ANTES?

Sí, hace un año se registró un caso similar en Tlaquepaque, Jalisco. Las envolturas fueron detectadas en una tortillería ubicada sobre la avenida Marcos Montero, en la colonia La Capacha. A diferencia de Zacatecas, aquella vez la propaganda era mucho más tajante, pues los textos advertían explícitamente que la frontera de los Estados Unidos estaba cerrada totalmente a la inmigración ilegal. En aquella ocasión, el papel ya incluía de forma muy visible no sólo los colores y bandera estadounidense, sino también el sello oficial de la Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México.

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