Estados Unidos derriba con láser tres drones ligados a cárteles en la frontera con México

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    Estados Unidos derriba con láser tres drones ligados a cárteles en la frontera con México
    Los hechos ocurrieron entre la noche del martes y las primeras horas del miércoles. Cuartoscuro

Los aparatos fueron neutralizados por elementos de la Fuerza de Tarea Conjunta de la Frontera Sur

WASHINGTON DC, EU.- El Ejército de Estados Unidos utilizó un sistema láser de alta energía para derribar tres drones que presuntamente eran operados por organizaciones criminales en la frontera con México.

Los aparatos fueron neutralizados entre la noche del martes y las primeras horas del miércoles por elementos de la Fuerza de Tarea Conjunta de la Frontera Sur, unidad dependiente del Comando Norte de Estados Unidos (USNORTHCOM).

De acuerdo con el organismo militar, los drones fueron considerados hostiles debido a que apoyaban actividades que representaban una amenaza física para personal militar estadounidense y agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

SE DESCONOCE EN QUÉ PUNTO DE LA FRONTERA OCURRIERON LOS HECHOS

Los derribos se realizaron mediante un sistema láser multipropósito de alta energía del Ejército, capaz de emplear energía dirigida para inutilizar aeronaves no tripuladas.

USNORTHCOM no informó en qué punto de la frontera ocurrieron los incidentes ni identificó a los cárteles a los que presuntamente pertenecían los drones.

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