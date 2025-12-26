Los estragos de la Navidad son visibles en México con toneladas de residuos y de comida desperdiciada

CIUDAD DE MÉXICO- Antes de la temida cuesta de enero, en México ya se empiezan a ver los estragos que deja la Navidad en forma de ‘factura ambiental’, con miles de toneladas extra de basura y de comida desperdiciada, lo que genera un impacto ecológico que “agudiza” la contaminación en esta época del año.

Más allá de las luces y los regalos, las fiestas decembrinas traen consigo un aumento considerable de la emisión de gases de efecto invernadero por los excedentes de residuos y de comida que se generan, advirtió la organización ambientalista Greenpeace en conversación con EFE.

TE PUEDE INTERESAR: Prenden fuego a auto durante Navidad en Parras; cámaras captan a motociclistas (video)

Su campañista en México Viridiana Lázaro aseguró que el desperdicio alimentario durante Navidad es un “grave problema”, ya que se necesitan “muchos recursos y superficie de tierra” para producir tanta comida, de la que estimó que cerca del 40 % acaba en la basura.

”El desperdicio de alimentos es un grave problema que, principalmente en estas fechas, aumenta porque no planificamos las comidas (...) Entonces, al no planificar las cantidades, pues también mucho de estos restos de comida terminan en la basura”, agregó.

Según cifras de 2024, el desperdicio alimentario es responsable de cerca del 10 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero a la atmósfera, lo que perjudica a la lucha contra el cambio climático.

EL “ALARMANTE AUMENTO “ DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS

Por si esto fuera poco, la Navidad conlleva un “alarmante aumento” de los residuos en grandes urbes mexicanas como su capital (más de 21 millones de habitantes en su zona metropolitana), en donde se incrementa hasta un 30 % la generación de basura en comparación con otras épocas del año.