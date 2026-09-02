Luis del Llano es detenido por caso de abuso sexual contra Sasha Sokol

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    Luis del Llano es detenido por caso de abuso sexual contra Sasha Sokol
    El productor Luis de Llano fue detenido el miércoles 2 de septiembre por policías de la Ciudad de México en cumplimiento de dos órdenes de aprehensión en su contra por el delito de abuso sexual. ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO

Equipo legal de la cantante comunicó que el productor no ha grabado la disculpa pública a la víctima

El productor Luis de Llano fue detenido el miércoles 2 de septiembre por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) en cumplimiento de dos órdenes de aprehensión en su contra por el delito de abuso sexual contra menores, luego de que no cumplir las sentencias que lo obligan a disculparse con la cantante Sasha Sokol.

Personal de la SSC CDMX cumplimentó una orden de arresto de 15 horas acumulables contra el productor Luis de Llano por el desacato a un acuerdo ordenado por una Jueza del Tribunal Superior de Justicia; por lo anterior, fue trasladado al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social “San Fernando”.

https://vanguardia.com.mx/show/a-4-anos-de-su-denuncia-durante-8m-sasha-sokol-afirma-que-luis-de-llano-sigue-sin-pronunciar-su-disculpa-MM19519775

Por su parte, el equipo legal de Sokol comunicó que De Llano no ha grabado y presentado una disculpa pública a la víctima, ni ha exhibido un resumen de la sentencia donde se confirmó su responsabilidad por daño moral, por lo que fue aprehendido por su resistencia a cumplir con lo ordenado en la sentencia definitiva en su contra, misma que fue publicada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Las órdenes de arresto son medidas de apremio por dos incumplimientos distintos y por separado derivados de la sentencia de la SCJN: (i) De Llano se ha negado a grabar y exhibir al juzgado una disculpa pública dirigida a Sasha Sokol, y (ii) el condenado se ha negado, también, a publicar la síntesis de la sentencia donde se confirmó su responsabilidad por daño moral en contra de Sasha Sokol, al haberse comprobado que fue víctima de abuso sexual siendo menor de edad”, refiere el comunicado de los abogados de la víctima.

La defensa aseguró que las medidas de apremio son herramientas establecidas en la ley para obligar a una persona a acatar órdenes judiciales y se dan luego de meses de incumplimiento y multas ignoradas por parte de Luis de Llano, y que de continuar así podría configurarse un delito con pena de hasta 5 años de prisión.

https://vanguardia.com.mx/show/celebra-sasha-sokol-el-fallo-que-obtuvo-a-su-favor-por-ser-victima-de-abuso-JB17349198

¿QUÉ PODRÍA PASAR CON LUIS DE LLANO AL NEGARSE A LAS DISCULPAS PÚBLICAS?

Según la defensa, De Llano se ha negado a grabar y exhibir ante un juzgado una disculpa pública dirigida a Sasha Sokol.

Por otro lado, el productor musical se negó a publicar la síntesis de la sentencia donde se confirmó su responsabilidad por daño moral en contra de la cantante de Timbiriche.

“Las órdenes de arresto no son un hecho aislado ni sorpresivo. Llegan después de meses de incumplimiento, multas ignoradas y múltiples requerimientos de la juez que Luis de Llano desatendió”, asegura el escrito.

Mientras que sobre el posible castigo contra De Llano al llegar a las instancias, informaron que podrían afrontar diversas multas que se encuentran al menos 36 horas de arresto administrativo, pero “de continuar con el incumplimiento de la sentencia y el desafío sistemático de las órdenes judiciales, podría configurarse un delito que implica hasta 5 años de prisión”.

https://vanguardia.com.mx/show/no-le-teme-a-la-ley-asegura-sasha-sokol-que-luis-de-llano-no-ha-cumplido-con-la-sentencia-AJ17692839

¿POR QUÉ SE NIEGA A DISCULPARSE?

El productor de musica ha expresado a diferentes medios donde explicaba los motivos por los cuales se negaba a realizar las disculpas públicas.

“Es que esa disculpa es un amparo, y cuando tienes una forma legal como la apelación, no tienes que hacerlo, pero estoy en la mejor disposición, pero de eso no puedo hablar, solo digo ‘hay reglas’”, dijo en agosto de 2026.

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Karla Velázquez

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Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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