¿No le teme a la ley? Asegura Sasha Sokol que Luis de Llano no ha cumplido con la sentencia

/ 14 octubre 2025
    Castigo. El productor de varias telenovelas juveniles deberá emitir una disculpa pública, recibir un curso especializado en prevención de conductas de abuso sexual y la prohibición de volver a mencionar a su ex pareja Sasha. FOTO: ARCHIVO / YOUTUBE

La actriz aprovechó para echar abajo los argumentos que intentan justificar la supuesta ‘relación’ que mantuvieron cuando ella tenía 14 años y él 39

El fallo histórico que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hizo a favor de Sasha Sokol parecía cerrar un largo y doloroso capítulo para la cantante. Sin embargo, a más de tres meses de que se rectificara la sentencia, Luis de Llano ha decidido ignorarla.

En un reciente encuentro con la prensa, la ex Timbiriche reveló que el productor, a quien acusó por daño moral, no ha cumplido con las obligaciones dictadas por las autoridades y que incluían una disculpa pública y el pago de una indemnización, entre otros.

A su llegada al aeropuerto de la CDMX, Sokol fue abordada por los medios de comunicación, entre los que se encontraba ‘Ventaneando’, la cuestionaron al respecto. “(El proceso) Pues va tomando el curso que debe... ya bajó de la Suprema Corte al juzgado en donde se va a llevar a cabo la condena”, dijo al programa.

EN CONTRA DE JUSTIFICACIÓN

La también actriz aprovechó las cámaras para echar abajo los argumentos que intentan justificar la supuesta “relación” que mantuvieron cuando ella tenía 14 años y él 39.

“No es cierto que eran otros tiempos, no es cierto que estaba bien visto. Tan no estaba bien visto que hasta esta época nos preguntaban sobre esa relación. Si nos preguntaban sobre ella era porque era extraña, porque era rara, porque no era lo lógico”, agregó.

Asimismo, agradeció el apoyo que ha recibido por parte de amigos y colegas, entre ellos Itatí Cantoral, Kiko Campos, y sus excompañeros de Timbiriche.

“Han sido amorosos y solidarios conmigo porque somos una familia. Y a ellos también les tocó, en el sentido de que fueron llevados a normalizar algo que no era normal”, finalizó.

UN POLÉMICO CASO

En junio pasado, Sasha Sokol no sólo logró justicia, sino que dio esperanza a quienes, como ella, han sido víctimas de violencia sexual infantil en México.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la sentencia en contra de Luis de Llano, al ratificar que cometió abuso sexual cuando ella tenía 14 años y él 39.

Este fallo, histórico, estableció que los casos de abuso sexual infantil no prescriben en la vía civil en México. (Con información de El Universal)

