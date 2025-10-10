$!Luisa María Alcalde confirma expulsión de Morena de Hernán Bermúdez Requena

El exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, fue expulsado del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), informó la dirigente nacional Luisa María Alcalde Luján, luego de que el exfuncionario fuera señalado por presuntos nexos con el crimen organizado. Durante una conferencia, Alcalde explicó que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) del partido tiene la facultad de imponer sanciones que van desde la suspensión de derechos partidistas hasta la expulsión definitiva. “La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia tiene facultades para distintas cosas, desde suspender derechos hasta llegar a una expulsión del partido, como lo hizo ya en el caso Hernán Bermúdez, por ejemplo. Pues ahí ya hubo una expulsión de nuestro movimiento, por obvias razones”, declaró la dirigente. TE PUEDE INTERESAR: La inquieta detención de Hernán Bermúdez dentro del régimen

🔴Luisa Alcalde confirma expulsión de Hernán Bermúdez



La dirigente nacional de Morena informó en Tabasco que Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública y hoy detenido por presunta delincuencia organizada, fue expulsado del partido. pic.twitter.com/l0jxio9Ieq — Azucena Uresti (@azucenau) October 10, 2025

MORENA CONCRETA LA EXPULSIÓN DE HERNÁN BERMÚDEZ TRAS MESES DE SEÑALAMIENTOS La salida de Bermúdez de Morena ocurre tras una serie de medidas disciplinarias dentro del partido. En julio pasado, la CNHJ había decidido suspenderle sus derechos partidistas, luego de que se diera a conocer la existencia de una orden de captura en su contra por supuestamente liderar un grupo criminal conocido como “La Barredora”. El organismo partidista determinó entonces que la gravedad de las acusaciones ameritaba la suspensión temporal de sus derechos mientras avanzaban los procesos judiciales y las investigaciones. Sin embargo, ante el desarrollo de los hechos en las últimas semanas, Morena decidió retirar de forma definitiva la militancia de Bermúdez Requena. JUEZ OTORGA SUSPENSIÓN DEFINITIVA A HERNÁN BERMÚDEZ Apenas el pasado 8 de octubre de 2025, un juez federal concedió una suspensión definitiva a Hernán Bermúdez, con la que se impide su aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado, mientras se resuelve el amparo que interpuso para frenar una segunda orden de detención. Este recurso fue promovido desde el mes de septiembre por la defensa del exfuncionario, quien argumentó presuntas irregularidades en el proceso judicial. Pese a esta medida, Bermúdez Requena continúa enfrentando otros cargos. QUÉ SE SABE SOBRE LA DETENCIÓN DE HERNÁN BERMÚDEZ El también conocido como “El Abuelo” o “Comandante H” fue detenido el pasado 12 de septiembre tras ser expulsado de Paraguay, país donde fue capturado con base en una ficha roja emitida por la Interpol. Las autoridades paraguayas determinaron su deportación inmediata para ser entregado a las autoridades mexicanas, quienes lo buscaban por diversos delitos de alto impacto. Una vez en territorio mexicano, Bermúdez Requena fue puesto a disposición de un juez, quien ejecutó la orden de aprehensión por su probable responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa, secuestro agravado y extorsión agravada.