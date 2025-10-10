Luisa María Alcalde confirma expulsión de Morena de Hernán Bermúdez Requena

México
/ 10 octubre 2025
    Luisa María Alcalde confirma expulsión de Morena de Hernán Bermúdez Requena
    Morena expulsó al exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, tras ser acusado de presuntos vínculos con el crimen organizado y enfrentar procesos judiciales por delitos como secuestro agravado y delincuencia organizada FOTO: VANGUARDIA

Hernán Bermúdez Requena fue expulsado de Morena luego de ser señalado por presuntos nexos con el crimen organizado y permanecer bajo proceso judicial

El exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, fue expulsado del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), informó la dirigente nacional Luisa María Alcalde Luján, luego de que el exfuncionario fuera señalado por presuntos nexos con el crimen organizado.

Durante una conferencia, Alcalde explicó que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) del partido tiene la facultad de imponer sanciones que van desde la suspensión de derechos partidistas hasta la expulsión definitiva.

“La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia tiene facultades para distintas cosas, desde suspender derechos hasta llegar a una expulsión del partido, como lo hizo ya en el caso Hernán Bermúdez, por ejemplo. Pues ahí ya hubo una expulsión de nuestro movimiento, por obvias razones”, declaró la dirigente.

MORENA CONCRETA LA EXPULSIÓN DE HERNÁN BERMÚDEZ TRAS MESES DE SEÑALAMIENTOS

La salida de Bermúdez de Morena ocurre tras una serie de medidas disciplinarias dentro del partido. En julio pasado, la CNHJ había decidido suspenderle sus derechos partidistas, luego de que se diera a conocer la existencia de una orden de captura en su contra por supuestamente liderar un grupo criminal conocido como “La Barredora”.

El organismo partidista determinó entonces que la gravedad de las acusaciones ameritaba la suspensión temporal de sus derechos mientras avanzaban los procesos judiciales y las investigaciones.

Sin embargo, ante el desarrollo de los hechos en las últimas semanas, Morena decidió retirar de forma definitiva la militancia de Bermúdez Requena.

JUEZ OTORGA SUSPENSIÓN DEFINITIVA A HERNÁN BERMÚDEZ

Apenas el pasado 8 de octubre de 2025, un juez federal concedió una suspensión definitiva a Hernán Bermúdez, con la que se impide su aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado, mientras se resuelve el amparo que interpuso para frenar una segunda orden de detención.

Este recurso fue promovido desde el mes de septiembre por la defensa del exfuncionario, quien argumentó presuntas irregularidades en el proceso judicial. Pese a esta medida, Bermúdez Requena continúa enfrentando otros cargos.

QUÉ SE SABE SOBRE LA DETENCIÓN DE HERNÁN BERMÚDEZ

El también conocido como “El Abuelo” o “Comandante H” fue detenido el pasado 12 de septiembre tras ser expulsado de Paraguay, país donde fue capturado con base en una ficha roja emitida por la Interpol.

Las autoridades paraguayas determinaron su deportación inmediata para ser entregado a las autoridades mexicanas, quienes lo buscaban por diversos delitos de alto impacto.

Una vez en territorio mexicano, Bermúdez Requena fue puesto a disposición de un juez, quien ejecutó la orden de aprehensión por su probable responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa, secuestro agravado y extorsión agravada.

$!Luisa María Alcalde confirma expulsión de Morena de Hernán Bermúdez Requena

Posteriormente, el 23 de septiembre, un Juez de Control lo vinculó a proceso en la continuación de la audiencia inicial, realizada por videoconferencia. Durante la diligencia, el juez también ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que el exfuncionario permanecerá recluido mientras se desarrollan las investigaciones complementarias.

Las acusaciones en su contra surgieron a partir de investigaciones federales que lo señalan como presunto líder de “La Barredora”, un grupo dedicado a actividades de extorsión, secuestro y tráfico de armas en el sureste mexicano. Las autoridades judiciales aún no han emitido una sentencia definitiva, por lo que el proceso continúa en curso.

Temas


Crimen Organizado
Partidos políticos

Personajes


Luisa María Alcalde Luján

Organizaciones


Morena

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

