Madrid y París más cerca de Saltillo: México amplía vuelos a Europa desde Fitur 2026

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 26 enero 2026
    Madrid y París más cerca de Saltillo: México amplía vuelos a Europa desde Fitur 2026
    Los viajes a Europa desde el norte de México serán más accesibles tras los anuncios de nuevas rutas y ampliación de frecuencias aéreas realizados durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026. VANGUARDIA

Los vuelos a Europa desde el norte de México se ampliarán tras los anuncios en Fitur 2026, con la nueva ruta Monterrey–París, más frecuencias a Madrid y el vuelo Ciudad de México–Barcelona, fortaleciendo la conectividad aérea entre México y Europa

Los viajes a Europa desde el norte de México serán más accesibles tras los anuncios de nuevas rutas y ampliación de frecuencias aéreas realizados durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, donde México consolidó avances clave en conectividad con Madrid y París, dos de los principales destinos europeos.

Durante su participación como País Invitado en Fitur 2026, la Secretaría de Turismo federal informó que Madrid contará con mayor oferta aérea desde México, mientras que París se acerca por primera vez de forma directa al noreste del país, a través del aeropuerto de Monterrey, principal hub internacional para los viajeros de Saltillo y Coahuila.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila anuncia nuevos vuelos y fortalece su proyección internacional en FITUR España

Entre los anuncios más relevantes destaca la nueva ruta Monterrey–París, operada por Aeroméxico con tres frecuencias semanales, lo que permitirá a los viajeros del noreste del país reducir tiempos de traslado y acceder a conexiones directas con Europa sin pasar por la Ciudad de México.

En el caso de Madrid, se confirmó la ampliación de opciones de vuelo desde México con la operación de dos aerolíneas: Iberia, que mantiene rutas desde Monterrey y Guadalajara, y Aeroméxico, que fortalece su conectividad hacia la capital española desde la Ciudad de México. A ello se suma la ruta Querétaro–Madrid operada por Iberojet.

Además, Aeroméxico anunció la apertura de la nueva ruta Ciudad de México–Barcelona, con seis frecuencias semanales, ampliando la conectividad entre México y España desde el principal aeropuerto del país.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila llevará a Madrid la promoción turística de su Región Centro

De acuerdo con la Secretaría de Turismo, México alcanzó un total de 71 vuelos semanales hacia Europa, lo que consolida a España y Francia como mercados estratégicos para el turismo, los negocios y la inversión, con beneficios directos para regiones como Coahuila y el norte del país.

Estos anuncios se realizaron en el marco de la participación histórica de México en Fitur 2026, donde el país presentó el pabellón más grande y más visitado de las Américas, con la participación de los 32 estados y más de 1,500 expositores, consolidando su liderazgo turístico global.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Turismo
viajes
Vuelos

Localizaciones


Europa
París
México

Organizaciones


Aeroméxico

Vanguardia

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

Selección de los editores
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Ryan James Wedding, uno de los fugitivos más buscados por el FBI, se entregó de manera voluntaria en una embajada tras anunciarlo públicamente en redes sociales.

’No hay operaciones conjuntas con EU’... Sheinbaum confirmó que Ryan Wedding se entregó en la embajada
El vicealmirante aseguró en la misiva que su caso ha sido llevado con un efecto corruptor.

Pide vicealmirante a Sheinbaum su intervención ante acusación por huachicol fiscal
El episodio no se limita a la crónica de un “levantón”. Funciona como un síntoma de un imaginario aspiracional que se consolidó en redes sociales durante la última década.

Caso ‘La Nicholette’ reabre debate sobre narcocultura
La Mandataria mantuvo su postura de que el debate debe centrarse en conocer primero cualquier propuesta concreta.

‘No hay reforma todavía’: Sheinbaum responde y revive señalamientos por fraudes pasados
Evelis Cano, madre del preso político Jack Tantak Cano, apela a la policía frente al centro de detención Zona 7 en Caracas.

Familias de los presos políticos venezolanos aún esperan su liberación
A la apertura de la Bolsa de Nueva York, las acciones de USA Rare Earth se disparaban por encima del 20 %. FOTO:

Trump planea invertir mil 600 millones en una minera de tierras raras
Oren y Tal Alexander hablan en una conferencia de empresarios de bienes raíces en Nueva York el 3 de septiembre del 2013.

Acusan a tres hermanos empresarios de tráfico sexual en Nueva York

Ryan Wedding, el ex atleta olímpico canadiense y narcotraficante, se declaró no culpable ante un tribunal de California, Estados Unidos, de los cargos de tráfico de drogas y homicidio.

Ryan Wedding se declara no culpable de narcotráfico y asesinato en Estados Unidos