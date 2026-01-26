Madrid y París más cerca de Saltillo: México amplía vuelos a Europa desde Fitur 2026

Los viajes a Europa desde el norte de México serán más accesibles tras los anuncios de nuevas rutas y ampliación de frecuencias aéreas realizados durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, donde México consolidó avances clave en conectividad con Madrid y París, dos de los principales destinos europeos.

Durante su participación como País Invitado en Fitur 2026, la Secretaría de Turismo federal informó que Madrid contará con mayor oferta aérea desde México, mientras que París se acerca por primera vez de forma directa al noreste del país, a través del aeropuerto de Monterrey, principal hub internacional para los viajeros de Saltillo y Coahuila.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila anuncia nuevos vuelos y fortalece su proyección internacional en FITUR España

Entre los anuncios más relevantes destaca la nueva ruta Monterrey–París, operada por Aeroméxico con tres frecuencias semanales, lo que permitirá a los viajeros del noreste del país reducir tiempos de traslado y acceder a conexiones directas con Europa sin pasar por la Ciudad de México.

En el caso de Madrid, se confirmó la ampliación de opciones de vuelo desde México con la operación de dos aerolíneas: Iberia, que mantiene rutas desde Monterrey y Guadalajara, y Aeroméxico, que fortalece su conectividad hacia la capital española desde la Ciudad de México. A ello se suma la ruta Querétaro–Madrid operada por Iberojet.

Además, Aeroméxico anunció la apertura de la nueva ruta Ciudad de México–Barcelona, con seis frecuencias semanales, ampliando la conectividad entre México y España desde el principal aeropuerto del país.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila llevará a Madrid la promoción turística de su Región Centro

De acuerdo con la Secretaría de Turismo, México alcanzó un total de 71 vuelos semanales hacia Europa, lo que consolida a España y Francia como mercados estratégicos para el turismo, los negocios y la inversión, con beneficios directos para regiones como Coahuila y el norte del país.

Estos anuncios se realizaron en el marco de la participación histórica de México en Fitur 2026, donde el país presentó el pabellón más grande y más visitado de las Américas, con la participación de los 32 estados y más de 1,500 expositores, consolidando su liderazgo turístico global.