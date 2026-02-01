‘Mala decisión’: Noroña califica renuncia de Adán Augusto como coordinador de Morena en el Senado
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Adán Augusto López Hernández anunció este domingo 1 de febrero de 2026 su renuncia al cargo de coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado
El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, calificó como “una mala decisión” y tomada en “un mal momento” la salida de Adán Augusto López de la coordinación del grupo parlamentario en el Senado para dar paso a Ignacio Mier.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el legislador afirmó: “Yo comenté que me parecía una mala decisión que él terminara su coordinación, pero yo respeto la decisión que se tomó”.
TE PUEDE INTERESAR: Adán Augusto deja la coordinación de Morena en el Senado
Subrayó que el desempeño de Adán Augusto al frente de la bancada fue “muy bueno” y aseguró que con el tiempo se reconocerá su aportación, ya que “la historia le dará la razón”.
DESEMPEÑO DE ADÁN AUGUSTO FUE EN TIEMPOS COMPLICADOS: NOROÑA
Fernández Noroña destacó que al exsecretario de Gobernación le correspondió el periodo más complejo del grupo parlamentario y que su capacidad de negociación fue determinante para sacar adelante reformas clave, pese a no contar con la mayoría calificada.
“Fue muy bueno su trabajo, muy bueno... su operación política fue clave, hay que recordar que no teníamos los tres senadores para la mayoría calificada... A Adán Augusto se le pueden criticar lo que les dé la gana, pero es un gran operador político”, sostuvo.
Sobre Ignacio Mier, el senador expresó confianza en su capacidad, aunque insistió en que la discusión no es sobre perfiles, sino sobre el momento en que se tomó la decisión. “Nacho Mier es un compañero de primera... es un compañero con muchísimas cualidades y que va a sacar bien en la tarea. Pero no, no es la discusión de los perfiles, sino que yo creo que fue en mal momento esta decisión”, concluyó.
RENUNCIA DE ADÁN AUGUSTO COMO COORDINADOR PARLAMENTARIO DE MORENA
Adán Augusto López Hernández anunció este domingo 1 de febrero de 2026 su renuncia al cargo de coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, decisión que fue comunicada durante una reunión plenaria de senadores de su bancada.
La decisión ocurre en un momento clave para el partido, que ya mira hacia las elecciones intermedias federales de 2027, y fue tomada con el propósito de dedicarse de lleno a tareas de organización política y territorial. López insistió en que no dejará su escaño, no solicitará licencia y seguirá dentro de Morena como senador activo.
TE PUEDE INTERESAR: Cambio en Morena Senado: Mier toma la batuta y envía mensaje rumbo a 2027
Con su salida, Ignacio Mier Velazco fue elegido por unanimidad para sustituirlo como coordinador de la bancada morenista en la Cámara Alta; esto incluye también la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
López destacó que su ciclo al frente de la bancada cumplió con objetivos importantes, como la construcción de una mayoría calificada y el fortalecimiento de alianzas con partidos aliados, y que su nuevo foco será fortalecer el movimiento en la llamada cuarta circunscripción, que agrupa varios estados clave con un alto padrón electoral.