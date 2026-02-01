Cambio en Morena Senado: Mier toma la batuta y envía mensaje rumbo a 2027

CDMX.- Ignacio Mier Velazco, nuevo coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República, reconoció el trabajo realizado por su antecesor, Adán Augusto López Hernández.

El relevo en la coordinación ocurre en el marco de la reorganización interna de la bancada rumbo a los comicios de 2027, periodo en el que, de acuerdo con lo expresado en el cambio de estafeta, el excoordinador enfocará su actividad política en trabajo territorial.

En un mensaje público, Mier afirmó: “Mi reconocimiento total y absoluto al trabajo realizado por mi compañero y amigo Adán Augusto, quien vuelve a territorio para hacer crecer y consolidar nuestro movimiento”.

El senador también sostuvo que su nombramiento se da en una etapa que consideró clave para el país, por lo que planteó que la bancada mantendrá una agenda legislativa alineada con las prioridades del gobierno federal.

Como antecedente inmediato, López Hernández dejó la coordinación del grupo parlamentario, mientras Mier fue designado para conducir los trabajos de la bancada en la Cámara alta, en un contexto en el que Morena busca mantener cohesión rumbo al siguiente ciclo electoral.

En cuanto a reacciones internas, Mier agradeció el respaldo de sus compañeras y compañeros de grupo: “Agradezco a mis compañeras y compañeros del Grupo Parlamentario su confianza y apoyo para elegirme como coordinador en esta etapa de transformación de nuestro país”.

En el plano institucional, el nuevo coordinador reiteró que el grupo parlamentario continuará respaldando las iniciativas del Ejecutivo y el proyecto de gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum: “Continuaremos apoyando el proyecto transformador que encabeza nuestra presidenta Claudia Sheinbaum”.