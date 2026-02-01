Adán Augusto deja la coordinación de Morena en el Senado

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 1 febrero 2026
    Adán Augusto deja la coordinación de Morena en el Senado
    Adán Augusto López Hernández dejó la coordinación de Morena en el Senado de la República este domingo 1 de febrero, tras su anuncio en la plenaria del partido guinda. CUARTOSCURO

“Soy un soldado más de la Cuarta Transformación”; en su lugar quedará Ignacio Mier Velasco, quien se había desempeñado como vicecoordinador

Adán Augusto López Hernández dejó la coordinación de Morena en el Senado de la República este domingo 1 de febrero, tras su anuncio en la plenaria del partido guinda.

Además, afirmó que en su lugar quedará Ignacio Mier Velasco, quien fue elector por legisladores morenistas y que se había desempeñado como vicecoordinador.

TE PUEDE INTERESAR: PVEM desconoce a Adán Augusto como su interlocutor en la reforma electoral

López Hernández señaló que no pedirá licencia la cargo de senador, por lo que se mantendrá en la bancada, pero ahora no coordinará a los legisladores. Por lo que seguirá haciendo trabajo legislativo, como “un soldado más de la Cuarta Transformación”, mientras se suma a los trabajos del partido rumbo a las elecciones de 2027.

“Ahora voy a ir a trabajar por todo el país, a fortalecer rumbo a la elección del 2027, toca ir a hacer tarea de territorio, me tocará estar en todo el país, específicamente también en las circunstancias que tienen mayor padrón electoral, y vamos a ello, porque Morena el objetivo principal es ganar prácticamente todas las gubernaturas en disputa el 27, pero sobre todo mantener la mayoría calificada en Cámara de Diputados, y desde luego en el Senado de la República”, refirió el senador antes del periodo ordinario de sesiones.

En conferencia de prensa para medios de comunicación, rechazó que vaya a ser embajador de algún país europeo, como había trascendido en medios de comunicación.

TE PUEDE INTERESAR: Engorda Adán Augusto su cochinito ¡11,000%!... Y tiene otro guardadito de 12 mdp

$!Adán Augusto López Hernández dejó la coordinación de Morena en el Senado de la República este domingo 1 de febrero, tras su anuncio en la plenaria del partido guinda.
Adán Augusto López Hernández dejó la coordinación de Morena en el Senado de la República este domingo 1 de febrero, tras su anuncio en la plenaria del partido guinda. CUARTOSCURO

Así como que, debido a su salida, también dejará de formar parte de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, órgano legislativo conformado por las y los coordinadores de cada una de las bancadas.

“Yo nunca dije que iba a dejar a mi grupo parlamentario, seré un senador de la República más, integrante del grupo parlamentario de Morena, y yo la verdad es que prefiero estar en territorio apoyando al fortalecimiento de este movimiento, que pensar en ser parte del cuerpo diplomático (...) soy un soldado más de la Cuarta Transformación y, por ende, pues estaré haciendo trabajo legislativo los días que corresponde estar, pero voy a hacer también trabajo territorial, que requiere de todo nuestro esfuerzo, nuestra entrega, nuestro compromiso, y yo a este movimiento no le voy a fallar nunca, siempre he estado ahí cuando se me ha requerido, y lo seguiré haciendo”, puntualizó el morenista.

Mier afirmó que el personal que llegó con Adán Augusto al Senado se mantendrá en sus cargos, al considerar que “todos los trabajadores han hecho un gran trabajo”. La bancada de Morena llevará su reunión plenaria, donde asiste la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la consejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián.

TE PUEDE INTERESAR: Dice Adán Augusto que negoció precio más barato de libros de AMLO para regalar a senadores

LA BARREDORA

Durante su gestión como coordinador de Morena, López Hernández se enfrentó a señalamientos de crimen organizado por su relación con Hernán Bermúdez, quien ha sido señalado como líder de ‘La Barredora’, quien fue secretario de Seguridad del gobierno de Tabasco durante la gestión del senador morenista entre 2019 y 2021.

El legislador afirmó que nunca sospechó del secretario de seguridad y estaba a disposición de las autoridades. Bermúdez actualmente se encontra en un proceso recluido en el penal del Altiplano.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Renuncia
Partidos políticos

Localizaciones


México

Personajes


Adán Augusto López Hernández

Organizaciones


Morena

Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Selección de los editores
La dependencia señaló que los nombramientos se oficializarán el lunes 2 de febrero en una ceremonia de toma de protesta.

Primeros cambios de alto mando en el sexenio: Sedena renueva Subsecretaría y GN
El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, lamentó el feminicidio de su tía Eugenia Delgado, a quien llamaba ‘Queña’, y su prima Sheila, en su domicilio en Colima.

Mario Delgado lamenta asesinato de su tía y prima en Colima
Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, durante su intervención en la cuarta reunión plenaria del Grupo Parlamentario de Morena llevada a cabo en el auditorio Aurora Jiménez del Recinto Legislativo de San Lázaro previo al nuevo periodo de sesiones ordinarias de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados que se llevará a cabo mañana 1 de febrero.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México enfatizó su apoyo a la ayuda humanitaria en Cuba y otros países
Las autoridades mexicanas señalaron que continuarán ajustando acciones conforme evolucione la situación en campo.

EU mueve la barrera contra el gusano barrenador a la frontera; México avala el ajuste técnico
Reanudan relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela; arriba embajadora Laura Dogu

Reanudan relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela
Trump ordena la retirada de agentes federales de Minnesota y de ciudades demócratas

Trump ordena la retirada de agentes federales de Minnesota y de ciudades demócratas
El gobierno de Estados Unidos reforzó la frontera entre Brownsville y Matamoros con boyas ancladas en el Río Bravo, como parte de una estrategia para disuadir la migración irregular y el tráfico ilícito

Estados Unidos reactiva y amplía sistema de boyas de seguridad en el Río Bravo, entre Brownsville y Matamoros
Epstein se suicidó en una celda de Manhattan en 2019 mientras esperaba su juicio por nuevos cargos de abuso infantil.

¿Qué hemos aprendido de los archivos de Epstein recientemente publicados?