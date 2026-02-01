Adán Augusto deja la coordinación de Morena en el Senado

Adán Augusto López Hernández dejó la coordinación de Morena en el Senado de la República este domingo 1 de febrero, tras su anuncio en la plenaria del partido guinda. Además, afirmó que en su lugar quedará Ignacio Mier Velasco, quien fue elector por legisladores morenistas y que se había desempeñado como vicecoordinador.

TE PUEDE INTERESAR: PVEM desconoce a Adán Augusto como su interlocutor en la reforma electoral López Hernández señaló que no pedirá licencia la cargo de senador, por lo que se mantendrá en la bancada, pero ahora no coordinará a los legisladores. Por lo que seguirá haciendo trabajo legislativo, como “un soldado más de la Cuarta Transformación”, mientras se suma a los trabajos del partido rumbo a las elecciones de 2027.

“Ahora voy a ir a trabajar por todo el país, a fortalecer rumbo a la elección del 2027, toca ir a hacer tarea de territorio, me tocará estar en todo el país, específicamente también en las circunstancias que tienen mayor padrón electoral, y vamos a ello, porque Morena el objetivo principal es ganar prácticamente todas las gubernaturas en disputa el 27, pero sobre todo mantener la mayoría calificada en Cámara de Diputados, y desde luego en el Senado de la República”, refirió el senador antes del periodo ordinario de sesiones. En conferencia de prensa para medios de comunicación, rechazó que vaya a ser embajador de algún país europeo, como había trascendido en medios de comunicación. TE PUEDE INTERESAR: Engorda Adán Augusto su cochinito ¡11,000%!... Y tiene otro guardadito de 12 mdp

Así como que, debido a su salida, también dejará de formar parte de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, órgano legislativo conformado por las y los coordinadores de cada una de las bancadas. “Yo nunca dije que iba a dejar a mi grupo parlamentario, seré un senador de la República más, integrante del grupo parlamentario de Morena, y yo la verdad es que prefiero estar en territorio apoyando al fortalecimiento de este movimiento, que pensar en ser parte del cuerpo diplomático (...) soy un soldado más de la Cuarta Transformación y, por ende, pues estaré haciendo trabajo legislativo los días que corresponde estar, pero voy a hacer también trabajo territorial, que requiere de todo nuestro esfuerzo, nuestra entrega, nuestro compromiso, y yo a este movimiento no le voy a fallar nunca, siempre he estado ahí cuando se me ha requerido, y lo seguiré haciendo”, puntualizó el morenista. Mier afirmó que el personal que llegó con Adán Augusto al Senado se mantendrá en sus cargos, al considerar que “todos los trabajadores han hecho un gran trabajo”. La bancada de Morena llevará su reunión plenaria, donde asiste la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la consejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián.