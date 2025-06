$!¡Mañosos! Así es como los montachoques seleccionan a sus víctimas y causan accidentes (VIDEO)

En el video, el entrevistado describe como utiliza el Registro Público Vehicular (REPUVE) y Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros ( AMIS ) para descartar víctimas. Aunque el material no es nuevo, el contenido ha vuelto a cobrar relevancia ante el incremento de denuncias en diversas entidades del país, donde se reporta que esta práctica no solo continúa, sino que se ha extendido.

¿CÓMO ELIGEN LOS MONTACHOQUES A SUS VÍCTIMAS?

Durante la entrevista, Yulay le pregunta al entrevistado si existe algún criterio específico para seleccionar a las víctimas. La respuesta revela un patrón meticuloso: buscan vehículos en buen estado, aparentemente bien cuidados, lo cual asocian con personas con poder adquisitivo. Estos factores se cruzan con datos que obtienen en línea a través de plataformas oficiales:

“Nosotros lo vemos. Si el carro se ve bueno, que se ve en buenas condiciones, que lo tienen cuidado, es porque la gente tiene el dinero para tenerlo bien. Una vez que pasa eso, nosotros procedemos a checarlo”, explica el operador.

El sujeto señala que utilizan herramientas públicas como el Registro Público Vehicular (REPUVE) para verificar los datos del automóvil mediante las placas. Posteriormente, con el número de serie, ingresan a una segunda aplicación vinculada a la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) para determinar si la unidad cuenta con seguro vigente. Esta información es clave:

“No agarramos carros con seguro porque el seguro no paga tan bien como lo puede pagar la persona. En un accidente, la persona te puede dar 15 mil pesos; el seguro te puede dar 7 mil pesos. No nos conviene, no te lo pagan al momento.”