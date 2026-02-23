Mapa en tiempo real alerta bloqueos tras muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del CJNG

México
/ 23 febrero 2026
    Mapa en tiempo real alerta bloqueos tras muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del CJNG
    La app Aliado, desarrollada por Aleph Risk Intelligence, permite monitorear bloqueos e incendios en tiempo real ante disturbios en varios estados del país. VANGUARDIA

El mapa interactivo muestra incidentes geolocalizados como bloqueos, ataques e incendios para planear rutas seguras tras la ola de violencia registrada

El uso de un mapa interactivo en tiempo real para alertar a la ciudadanía sobre bloqueos, incendios y hechos violentos se ha convertido en una de las principales herramientas de consulta tras la captura y el asesinato de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La aplicación Aliado, desarrollada por Aleph Risk Intelligence, permite monitorear en tiempo real incidentes como bloqueos carreteros, quema de vehículos y ataques a comercios, lo que ha llevado a ciudadanos y empresas de transporte a consultarla para planear rutas seguras ante la ola de disturbios registrada en distintos puntos del país.

TE PUEDE INTERESAR: ‘El Mencho’ murió durante traslado a la CDMX: Defensa; EU cooperó en operativo

$!Mapa en tiempo real alerta bloqueos tras muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del CJNG

ESTADOS DONDE SE REPORTARON BLOQUEOS E INCIDENTES

Tras el operativo que derivó en la muerte del líder criminal, se registraron acciones violentas en varias entidades, entre ellas: Jalisco, Michoacán, Colima, Guerrero, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Zacatecas y Tamaulipas.

En varias de estas entidades se incendiaron vehículos, se atacaron comercios y se bloquearon carreteras estratégicas.

Además, en Puebla se reportaron incendios en tiendas de conveniencia, sucursales del Banco del Bienestar y cierres en autopistas vinculadas al llamado Triángulo Rojo del huachicol. En la zona metropolitana poblana se registró la quema de un Oxxo y de sucursales bancarias en Xonacatepec, además de bloqueos sobre la autopista México-Puebla a la altura de Santa Rita Tlahuapan.

CÓMO FUNCIONA EL MAPA EN TIEMPO REAL

El sistema muestra información geolocalizada sobre:

- Bloqueos carreteros

- Vehículos incendiados

- Ataques a negocios

- Reportes ciudadanos y alertas oficiales

- Zonas de riesgo activas

Los usuarios pueden ingresar al mapa web, consultar la ubicación exacta de cada incidente e identificar rutas alternas antes de iniciar un traslado.

La plataforma opera mediante el sistema Aleph RI, que integra reportes ciudadanos, publicaciones en redes sociales y notificaciones oficiales para ofrecer una imagen actualizada de la situación en carreteras de todo México.

MUNICIPIOS Y VIALIDADES AFECTADAS EN JALISCO

Guadalajara

Vehículos incendiados en Av. Lázaro Cárdenas y Fuelle; Av. La Paz y 16 de Septiembre; Calzada Independencia y Periférico Norte, entre otros.

Personas lesionadas por arma de fuego en Calzada Independencia y Juárez, así como en Mariano Jiménez y Av. República.

Zapopan

Vehículos incendiados en múltiples avenidas y carreteras principales.

Negocios afectados en vialidades estratégicas.

San Pedro Tlaquepaque

Vehículos incendiados en Av. Lázaro Cárdenas y zonas cercanas.

Daños a comercios del área céntrica.

Tlajomulco de Zúñiga

Incendio de vehículos en carreteras y avenidas principales, incluidos tramos hacia Guadalajara.

Tonalá

Vehículos incendiados en Av. Periférico y Av. Tonaltecas, así como en Tonaltecas e Independencia.

El Salto

Incendios de vehículos en carreteras principales.

Comercios afectados en la zona comercial.

Puerto Vallarta

Vehículos y negocios dañados en carreteras y vialidades estratégicas.

CÓMO CONSULTAR LA PLATAFORMA

Para usar el sistema, los usuarios deben ingresar a la versión web del mapa interactivo. Allí pueden:

- Visualizar incidentes activos en tiempo real.

- Introducir su destino para detectar riesgos en la ruta.

- Identificar íconos que indican bloqueos, incendios o situaciones de peligro con ubicación exacta.

Aunque el mapa muestra actualmente disturbios vinculados al CJNG, la herramienta es un sistema especializado en logística, seguridad y supervisión del transporte.

TE PUEDE INTERESAR: SSPC registra 252 ‘narcobloqueos’ de los que ya fueron liberados el 90%, tras muerte de ‘El Mencho’

$!Mapa en tiempo real alerta bloqueos tras muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del CJNG

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS REPORTES

De acuerdo con la información más reciente del mapa, algunos incidentes registrados el día anterior ya han sido contenidos, mientras que otros permanecen activos en distintas regiones del país, lo que mantiene el monitoreo ciudadano en tiempo real como una medida clave para la movilidad y la seguridad.

Se han desplegado fuerzas militares para combatir a grupos criminales que se encuentren ejerciendo violencia en el país.

Temas


Cárteles Mexicanos
Crimen Organizado
Violencia

Localizaciones


México

Organizaciones


CJNG

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

