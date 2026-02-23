$!Mapa en tiempo real alerta bloqueos tras muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del CJNG

La aplicación Aliado , desarrollada por Aleph Risk Intelligence , permite monitorear en tiempo real incidentes como bloqueos carreteros, quema de vehículos y ataques a comercios, lo que ha llevado a ciudadanos y empresas de transporte a consultarla para planear rutas seguras ante la ola de disturbios registrada en distintos puntos del país.

El uso de un mapa interactivo en tiempo real para alertar a la ciudadanía sobre bloqueos, incendios y hechos violentos se ha convertido en una de las principales herramientas de consulta tras la captura y el asesinato de Nemesio Oseguera Cervantes , alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación .

ESTADOS DONDE SE REPORTARON BLOQUEOS E INCIDENTES

Tras el operativo que derivó en la muerte del líder criminal, se registraron acciones violentas en varias entidades, entre ellas: Jalisco, Michoacán, Colima, Guerrero, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Zacatecas y Tamaulipas.

En varias de estas entidades se incendiaron vehículos, se atacaron comercios y se bloquearon carreteras estratégicas.

Además, en Puebla se reportaron incendios en tiendas de conveniencia, sucursales del Banco del Bienestar y cierres en autopistas vinculadas al llamado Triángulo Rojo del huachicol. En la zona metropolitana poblana se registró la quema de un Oxxo y de sucursales bancarias en Xonacatepec, además de bloqueos sobre la autopista México-Puebla a la altura de Santa Rita Tlahuapan.

CÓMO FUNCIONA EL MAPA EN TIEMPO REAL

El sistema muestra información geolocalizada sobre:

- Bloqueos carreteros

- Vehículos incendiados

- Ataques a negocios

- Reportes ciudadanos y alertas oficiales

- Zonas de riesgo activas

Los usuarios pueden ingresar al mapa web, consultar la ubicación exacta de cada incidente e identificar rutas alternas antes de iniciar un traslado.

La plataforma opera mediante el sistema Aleph RI, que integra reportes ciudadanos, publicaciones en redes sociales y notificaciones oficiales para ofrecer una imagen actualizada de la situación en carreteras de todo México.

MUNICIPIOS Y VIALIDADES AFECTADAS EN JALISCO

Guadalajara

Vehículos incendiados en Av. Lázaro Cárdenas y Fuelle; Av. La Paz y 16 de Septiembre; Calzada Independencia y Periférico Norte, entre otros.

Personas lesionadas por arma de fuego en Calzada Independencia y Juárez, así como en Mariano Jiménez y Av. República.

Zapopan

Vehículos incendiados en múltiples avenidas y carreteras principales.

Negocios afectados en vialidades estratégicas.

San Pedro Tlaquepaque

Vehículos incendiados en Av. Lázaro Cárdenas y zonas cercanas.

Daños a comercios del área céntrica.

Tlajomulco de Zúñiga

Incendio de vehículos en carreteras y avenidas principales, incluidos tramos hacia Guadalajara.

Tonalá

Vehículos incendiados en Av. Periférico y Av. Tonaltecas, así como en Tonaltecas e Independencia.

El Salto

Incendios de vehículos en carreteras principales.

Comercios afectados en la zona comercial.

Puerto Vallarta

Vehículos y negocios dañados en carreteras y vialidades estratégicas.

CÓMO CONSULTAR LA PLATAFORMA

Para usar el sistema, los usuarios deben ingresar a la versión web del mapa interactivo. Allí pueden:

- Visualizar incidentes activos en tiempo real.

- Introducir su destino para detectar riesgos en la ruta.

- Identificar íconos que indican bloqueos, incendios o situaciones de peligro con ubicación exacta.

Aunque el mapa muestra actualmente disturbios vinculados al CJNG, la herramienta es un sistema especializado en logística, seguridad y supervisión del transporte.

