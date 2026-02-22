‘El Mencho’ murió durante traslado a la CDMX: Defensa; EU cooperó en operativo

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) confirmó la muerte de Nemesio Oseguera, ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien tuvo un enfrentamiento contra las fuerzas federal en Tapalpa, Jalisco, y perdió la vida durante su traslado por vía aérea a la Ciudad de México. A través de un comunicado, Defensa afirma que personal militar fue atacado, a lo que repelieron la agresión que resultó con la muerte de cuatro integrantes del CJNG en el lugar y otros tres resultaron heridos de gravedad; en este último se encontraba Ruben ‘N’, quien falleció al momento de su traslado por vía aérea. Pero serán las autoridades correspondientes las que se encarguen de las actividades periciales para su identificación. TE PUEDE INTERESAR: Reportan que fuerzas federales abaten a ‘El Mencho’, líder del CJNG, en Jalisco

Además, fueron detenidos otros dos integrantes de la organización delictiva, y les fueron asegurados armamentos como vehículos blindados. “Durante esta operación, personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión, resultando cuatro integrantes del grupo delictivo ‘CJNG’ fallecidos en el lugar y tres heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México; entre estos últimos se encuentra Rubén ‘N’ (a) Mencho; sin embargo, serán las autoridades correspondientes las que se encargarán de las actividades periciales para su identificación”, señala el comunicado de la Defensa compartido en X. MILITARES HERIDOS En el mismo comunicado, Defensa informó que tres elementos de la institución resultaron heridos, quienes de igual forma fueron trasladados a instalaciones sanitarias de la Ciudad de México, para su atención médica. TE PUEDE INTERESAR: Reportan cancelaciones y desvíos de vuelos en Jalisco tras versión de la muerte de ‘El Mencho’

“Lamentablemente durante esta acción militar, tres elementos de la institución resultaron heridos, quienes de igual forma fueron trasladados a instalaciones sanitarias de la Ciudad de México, para su atención médica de urgencia”, menciona el comunicado. COLABORACIÓN CON EU Cabe destacar que la dependencia mexicana reconoció que la ejecución de la operación, así como los trabajos de inteligencia militar, se dio dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con Estados Unidos. Defensa explicó que se contó con información complementaria por parte de autoridades de ese país. TE PUEDE INTERESAR: ‘Lo va a informar el Gabinete de Seguridad’: Sheinbaum evade responder sobre abate de ‘El Mencho’