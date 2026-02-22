‘El Mencho’ murió durante traslado a la CDMX: Defensa; EU cooperó en operativo

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 22 febrero 2026
    ‘El Mencho’ murió durante traslado a la CDMX: Defensa; EU cooperó en operativo
    La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) confirmó la muerte de Nemesio Oseguera, ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). ARCHIVO

El comunicado menciona que otros seis integrantes del CJNG fueron abatidos, junto con Nemesio Oseguera

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) confirmó la muerte de Nemesio Oseguera, ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien tuvo un enfrentamiento contra las fuerzas federal en Tapalpa, Jalisco, y perdió la vida durante su traslado por vía aérea a la Ciudad de México.

A través de un comunicado, Defensa afirma que personal militar fue atacado, a lo que repelieron la agresión que resultó con la muerte de cuatro integrantes del CJNG en el lugar y otros tres resultaron heridos de gravedad; en este último se encontraba Ruben ‘N’, quien falleció al momento de su traslado por vía aérea.

Pero serán las autoridades correspondientes las que se encarguen de las actividades periciales para su identificación.

TE PUEDE INTERESAR: Reportan que fuerzas federales abaten a ‘El Mencho’, líder del CJNG, en Jalisco

Además, fueron detenidos otros dos integrantes de la organización delictiva, y les fueron asegurados armamentos como vehículos blindados.

“Durante esta operación, personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión, resultando cuatro integrantes del grupo delictivo ‘CJNG’ fallecidos en el lugar y tres heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México; entre estos últimos se encuentra Rubén ‘N’ (a) Mencho; sin embargo, serán las autoridades correspondientes las que se encargarán de las actividades periciales para su identificación”, señala el comunicado de la Defensa compartido en X.

MILITARES HERIDOS

En el mismo comunicado, Defensa informó que tres elementos de la institución resultaron heridos, quienes de igual forma fueron trasladados a instalaciones sanitarias de la Ciudad de México, para su atención médica.

TE PUEDE INTERESAR: Reportan cancelaciones y desvíos de vuelos en Jalisco tras versión de la muerte de ‘El Mencho’

“Lamentablemente durante esta acción militar, tres elementos de la institución resultaron heridos, quienes de igual forma fueron trasladados a instalaciones sanitarias de la Ciudad de México, para su atención médica de urgencia”, menciona el comunicado.

COLABORACIÓN CON EU

Cabe destacar que la dependencia mexicana reconoció que la ejecución de la operación, así como los trabajos de inteligencia militar, se dio dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con Estados Unidos.

Defensa explicó que se contó con información complementaria por parte de autoridades de ese país.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Lo va a informar el Gabinete de Seguridad’: Sheinbaum evade responder sobre abate de ‘El Mencho’

“Cabe hacer mención que, para la ejecución de esta operación, además de los trabajos de inteligencia militar central, dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con los EUA, se contó con información complementaria por parte de autoridades de ese país”, destaca Defensa.

Este operativo del Gabinete de Seguridad ocasionó violencia y narcobloqueos en diversos estados, principalmente en Jalisco, seguido de Michoacán, Guanajuato, Tamaulipas, así como que Nayarit y Colima efectuaron acciones de blindaje.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crimen Organizado
Seguridad

Localizaciones


Jalisco
México

Personajes


Nemesio Oseguera Cervantes

Organizaciones


Sedena

Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Selección de los editores
SEP canceló clases el 23 de febrero ante ola de violencia nacional.

Jalisco, Guanajuato y Michoacán entre los estados donde SEP canceló clases tras caída de ‘El Mencho’
Momentos de terror, pánico y psicosis vivieron los pasajeros del Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

Pánico entre pasajeros en el Aeropuerto de Guadalajara; desmienten toma, tras muerte de ‘El Mencho’
El gobernador Manolo Jiménez lanzó porras de “¡Presidenta, presidenta!” durante el arranque del Hospital Regional de Especialidades del IMSS en Saltillo.

‘¡Presidenta, presidenta!’: Manolo Jiménez vitorea a Sheinbaum en arranque del Hospital Regional del IMSS en Saltillo

Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), informó que ya se han iniciado las diligencias correspondientes tras los hechos registrados este 22 de febrero.

FGR inicia investigación por muerte de ‘El Mencho’, líder del CJNG: confirma Ernestina Godoy
Participantes del programa reciben atención médica sin costo por 12 meses. El seguro se activa automáticamente tras el primer pago del apoyo económico.

Jóvenes Construyendo el Futuro: así se activa tu servicio médico del IMSS
El Clásico Nacional Femenil entre Chivas y América no se disputó en el Estadio Akron por los operativos de seguridad en Jalisco tras el fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervantes.

Cancelan el Clásico Nacional Femenil Chivas vs América por operativos en Jalisco tras muerte de ‘El Mencho’
true

Manganitas ∙ AFA
Algunos especialistas advierten que la violencia de alto impacto puede generar incertidumbre para los inversionistas.

¿Puede el abatimiento de El Mencho provocar efectos económicos en Coahuila?