SSPC registra 252 ‘narcobloqueos’ de los que ya fueron liberados el 90%, tras muerte de ‘El Mencho’
Jalisco fue el estado más afectado, al concentrar 65 bloqueos, principalmente en carreteras federales, estatales y vialidades urbanas consideradas estratégicas
Un total de 252 bloqueos carreteros fueron registrados en 20 entidades del país, derivados de un operativo federal de alto impacto realizado en la zona serrana de Tapalpa, Jalisco, en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) mejor conocido como ‘El Mencho’.
Hasta las 20:00 horas, el 90 por ciento de los puntos afectados ya habían sido liberados, mientras que solo permanecen activos 23 bloqueos y cuatro cierres parciales, de acuerdo con el reporte operativo nacional.
JALISCO: EN PRIMER LUGAR POR ‘NARCBLOQUEOS’
Jalisco fue el estado más afectado, al concentrar 65 bloqueos, principalmente en carreteras federales, estatales y vialidades urbanas consideradas estratégicas. Además, se reportaron incendios de vehículos y ataques contra gasolineras y algunos establecimientos en distintas regiones del país.
Desde el inicio de los hechos, se activaron protocolos de atención inmediata con un despliegue encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, en coordinación con las dependencias del Gabinete de Seguridad y autoridades estatales y municipales, con el objetivo de proteger a la población, contener los incidentes y restablecer la circulación.
OTROS ESTADOS AFECTADOS POR ‘NARCOBLOQUEOS’
En entidades como Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas se registraron eventos aislados y bloqueos focalizados, los cuales fueron atendidos de manera inmediata por las autoridades locales, sin que se reportaran incidentes mayores.
Gracias al despliegue coordinado de las fuerzas de seguridad, la mayoría de las vialidades principales ya fueron liberadas y los puntos que permanecen cerrados se encuentran bajo control operativo, con trabajos continuos para su reapertura total.
El Gobierno de México informó que mantiene coordinación permanente con los gobiernos estatales para restablecer la movilidad, preservar el orden público y garantizar la seguridad de la población.
Finalmente, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantener la calma, evitar la difusión de información falsa y consultar únicamente los canales oficiales, que continúan informando de manera constante sobre la evolución de la situación.