Marcan 21 accidentes al Tren Interoceánico

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    Marcan 21 accidentes al Tren Interoceánico
    El siniestro más grave ocurrió a finales de 2025, cuando un descarrilamiento cobró la vida de 14 personas. CUARTOSCURO

En lo que va de 2026 se ha reportado un accidente, ocurrido la noche del 14 de julio, en una línea de carga

Desde su inauguración en diciembre de 2023 al día de hoy, el Tren Interoceánico ha registrado 21 incidentes en la Línea Z, es decir, en promedio cada 45 días hay un percance que involucra al ferrocarril.

En el informe “Análisis Causa Raíz del Ferrocarril Interoceánico”, cuya copia posee El Universal, se detalla que, en 2024, en su primer año de funciones, la obra ferroviaria reportó 14 siniestros; en 2025 se registraron seis —entre ellos el del 28 de diciembre, en donde murieron 14 pasajeros—, y este 2026 se reporta un accidente en su línea de carga, ocurrido la noche del 14 de julio.

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En los documentos se detalla que los principales incidentes son ocasionados por deslaves, derrumbes y arrollamiento de vehículos que violan el cruce del ferrocarril inaugurado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador el 22 de diciembre de 2023.

EL PRIMER ACCIDENTE

En el documento interno se detalla que el primer incidente registrado en la Línea Z, que corre de Coatzacoalcos a Salina Cruz, fue el 2 de febrero de 2024, cuando se reportó un descarrilamiento.

Un día después, el 3 de febrero, en el kilómetro 127.590 ocurrió otro descarrilamiento ocasionado por la sobreelevación inapropiada o insuficiente. El 28 de mayo se reportó un choque entre equipo ferroviario al incumplir las reglas por parte del equipo de vía que no tenía autorización de circular en la línea principal.

El 2 de junio se registró el arrollamiento de vehículo en el kilómetro 299 de la Línea Z cuando un conductor violó las leyes de tránsito que regulan los cruces de vías ferroviarias con carreteras. En tanto, el 26 de julio hubo un “alcance” por desacoplamiento de manguera.

En el kilómetro 234.6, el 15 de agosto se reportó un deslave debido a una vía dañada a causa de una inundación. Mientras que el 12 de septiembre se registró el arrollamiento de vehículos por la violación de un conductor a las leyes de tránsito que regulan los cruces ferroviarios.

El 18 de diciembre se registró otro descarrilamiento; la causa se reportó como “M599 vía particular de penetración a industria Cemex en patio Pearson en mal estado, crucero ensolvado”.

EL SINIESTRO MÁS GRAVE

El 27 de julio de 2025 se registró un arrollamiento de vehículo en el kilómetro 7.800 por la violación del conductor a las leyes de tránsito que regulan los cruceros de vías con carreteras.

Unos días después, el 1 de agosto, se reportó un deslave entre el kilómetro 139.700-139.800. Y un día después se reportó el arrollamiento de un vehículo por la violación a las leyes de tránsito.

En el informe se señala que el 6 de agosto se registraron dos deslaves: uno en el kilómetro 32 y otro más en el kilómetro 97.

Cuatro meses después, el 28 de diciembre, ocurrió el accidente más grave en la historia del Tren Interoceánico, cuando en su paso por la estación Chivela, en la comunidad de Nizanda en Oaxaca, a unos 99 kilómetros de la terminal Salina Cruz, se descarriló.

El siniestro dejó como saldo la muerte de 14 pasajeros y cerca de 100 heridos.

‘NO CAYERON COMPLETAMENTE LOS VAGONES’

El único accidente que se reporta en la Línea Z este año ocurrió la noche del 14 de julio, cuando el Tren Interoceánico informó que se presentó un percance ferroviario que involucró a dos unidades articuladas de un tren de carga, integrada por dos carros cada una, en el PK-230+800, entre las comunidades de Nizanda y Chivela, Asunción Ixtaltepec, Oaxaca.

A pregunta expresa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que están revisando las causas de este suceso; sin embargo, negó que se tratara de un descarrilamiento.

”Más que descarrilamiento, se movió, digamos, no cayeron completamente los vagones, pero sí fue un incidente, ayer se reportó por parte de la Marina y se están haciendo las revisiones”, mencionó en Palacio Nacional.

Refirió que ya recibieron las recomendaciones de la empresa TÜV Rheinland, que trabaja en la evaluación integral del tren.

EL AÑO CON MÁS SINIESTROS

El Interoceánico tuvo 14 accidentes en 2024, indica un reporte interno.

2 de febrero: descarrilamiento.

3 de feb: descarrilamiento

28 de mayo: choque entre equipo ferroviario.

2 de junio: arrollamiento de vehículo.

26 de julio: alcance.

10 de agosto: atropellamiento de vehículo.

15 de agosto: deslave.

12 de septiembre: arrollamiento de vehículo.

2 de octubre: deslave y derrumbe.

3 de octubre: deslave y derrumbe.

20 de octubre: deslave y derrumbe.

21 de octubre: deslave y derrumbe.

4 de noviembre: deslave.

18 de diciembre: descarrilamiento.

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