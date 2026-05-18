Marcha por la Diversidad en Monterrey cambia de formato para su edición número 25

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    Marcha por la Diversidad en Monterrey cambia de formato para su edición número 25
    La Marcha de la Diversidad Monterrey 2026 iniciará a las 19:00 horas y retomará sus orígenes de protesta e inclusión LGBTQI+. VANGUARDIA

El evento se realizará el próximo 20 de junio y arrancará como cada año a la altura de la estación General Anaya, en Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- La 25 Marcha de la Diversidad Monterrey se reencontrará con sus orígenes de protesta, además de que para este año se eliminó la figura de la Gran Mariscal, así como se modificó la hora de arranque de la movilización, que ahora será a las 19:00 horas, el próximo 20 de junio.

Así lo anunció Jennifer Aguayo, vocera del colectivo Movimiento por la Igualdad de Nuevo León, que compartió que en la edición 2026 se estrenará un nuevo formato de la marcha que este año cumple 25 años de su realización.

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XIMENA SARIÑANA SERÁ EMBAJADORA ESPECIAL DURANTE LA MARCHA POR LA DIVERSIDAD EN MONTERREY

La cantante Ximena Sariñana estará invitada como embajadora especial y ofrecerá un concierto a las 18:00 horas previo al inicio de la movilización.

“Vamos a cambiar el formato de la Marcha, estamos haciendo una propuesta diferente a lo que estamos acostumbrados, estamos tratando de reencontrarnos con lo esencial que es la Marcha”, indicó Aguayo.

El punto de partida se conserva a la altura de la estación General Anaya del Metro en donde se colocará un escenario en donde se realizará el concierto de Sariñana, a las 18:00 horas; sin embargo, la actividad comienza desde las 15:00 horas con la presentación de otros artistas locales.

MARCHA POR LA DIVERSIDAD EN MONTERREY RETOMARÁ SUS ORÍGENES

La activista mencionó que la Marcha retomará sus orígenes, que es alzar la voz por la visibilidad, igualdad e inclusión.

“La protesta va a ser así como hace 25 años. Un reencuentro con lo esencial, que volvamos a nuestros orígenes. Cierre con protesta”, aseguró.

Actualmente, la Marcha de la Diversidad en Nuevo León es la segunda más importante en el país.

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RECONOCIMIENTO AMELIO ROBLE SERÁ OTORGADO EN UNA SOLA ENTREGA

Otras de las modificaciones para este año son que ya no habrá figura de la Gran Mariscal y el reconocimiento Amelio Robles tendrá una única entrega y no como antes, que se hacía en varias categorías.

Dicho reconocimiento se entrega a personas que han apoyado y dado acompañamiento a la causa por los derechos de la comunidad LGBTQI+.

Aguayo comentó que se instalarán otros dos escenarios durante el recorrido de la Marcha, uno a la altura de la Alameda y otro en la Plaza Zaragoza.

El recorrido continuará hasta la Explanada de los Héroes, en donde se realizará la protesta.

Hasta el momento, se está analizando una activación en dicho lugar; sin embargo, hasta el momento no se tiene definida.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

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