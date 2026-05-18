$!Marcha por la Diversidad en Monterrey cambia de formato para su edición número 25

Así lo anunció Jennifer Aguayo, vocera del colectivo Movimiento por la Igualdad de Nuevo León, que compartió que en la edición 2026 se estrenará un nuevo formato de la marcha que este año cumple 25 años de su realización.

Monterrey, Nuevo León.- La 25 Marcha de la Diversidad Monterrey se reencontrará con sus orígenes de protesta, además de que para este año se eliminó la figura de la Gran Mariscal, así como se modificó la hora de arranque de la movilización, que ahora será a las 19:00 horas, el próximo 20 de junio.

XIMENA SARIÑANA SERÁ EMBAJADORA ESPECIAL DURANTE LA MARCHA POR LA DIVERSIDAD EN MONTERREY

La cantante Ximena Sariñana estará invitada como embajadora especial y ofrecerá un concierto a las 18:00 horas previo al inicio de la movilización.

“Vamos a cambiar el formato de la Marcha, estamos haciendo una propuesta diferente a lo que estamos acostumbrados, estamos tratando de reencontrarnos con lo esencial que es la Marcha”, indicó Aguayo.

El punto de partida se conserva a la altura de la estación General Anaya del Metro en donde se colocará un escenario en donde se realizará el concierto de Sariñana, a las 18:00 horas; sin embargo, la actividad comienza desde las 15:00 horas con la presentación de otros artistas locales.

MARCHA POR LA DIVERSIDAD EN MONTERREY RETOMARÁ SUS ORÍGENES

La activista mencionó que la Marcha retomará sus orígenes, que es alzar la voz por la visibilidad, igualdad e inclusión.

“La protesta va a ser así como hace 25 años. Un reencuentro con lo esencial, que volvamos a nuestros orígenes. Cierre con protesta”, aseguró.

Actualmente, la Marcha de la Diversidad en Nuevo León es la segunda más importante en el país.