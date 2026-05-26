$!Mariana Gutiérrez, ‘La abogada de las estrellas’, enfrenta polémica por presunto maltrato animal y demanda

Mariana Gutiérrez, figura jurídica conocida mediáticamente como “La abogada de las estrellas”, se encuentra en el centro de una controversia pública tras la difusión de un video en redes sociales en el que presuntamente aparece agrediendo a un perro durante una transmisión en vivo realizada en una celebración de cumpleaños. El caso generó reacciones en plataformas digitales y derivó en señalamientos sobre presunto maltrato animal, así como en un debate relacionado con el uso de recursos legales contra periodistas y comunicadores que compartieron el material audiovisual.

VIDEO VIRAL GENERA REACCIONES EN REDES SOCIALES La grabación comenzó a circular ampliamente en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la conducta de la litigante y señalaron una aparente contradicción entre el video difundido y la imagen pública que Mariana Gutiérrez ha construido a lo largo de su trayectoria profesional. La abogada ha sido identificada públicamente por representar a figuras del espectáculo y promover temas relacionados con derechos humanos bajo el lema de ser una “defensa leal”. Tras el incremento de comentarios y críticas en plataformas digitales, Mariana Gutiérrez publicó un video en el que buscó responder a la polémica y explicar su postura sobre los hechos. Hasta el momento, no se ha informado sobre alguna investigación oficial relacionada con el presunto maltrato animal.

AZTECA NOTICIAS DENUNCIA PRESUNTO INTENTO DE CENSURA El caso también escaló al ámbito mediático luego de que TV Azteca difundiera un posicionamiento en torno a medidas legales promovidas contra el periodista Irving Pineda, quien compartió el video en su cuenta de Instagram. De acuerdo con un video publicado por Azteca Noticias, el comunicador fue citado a comparecer ante un juez penal tras una solicitud de medidas de protección promovida por la abogada. “Nuestro compañero Irving Pineda fue blanco de un intento de censura. De la misma manera que ha ocurrido contra otros comunicadores, se utilizó una herramienta legal para acosar judicialmente a un periodista”, señaló el medio. El reportaje indicó que Mariana Gutiérrez solicitó derecho de réplica, mismo que le fue concedido, pero posteriormente también promovió medidas judiciales. “La litigante solicitó derecho de réplica, le fue concedido. Pero no conforme, pidió a un juez penal medidas urgentes contra el comunicador y debía comparecer el 27 de mayo en el Reclusorio Oriente”, señaló Azteca Noticias. EMILIANO ROJAS SE DESLINDA DE LAS ACCIONES DE SU MADRE Tras la viralización del caso, Emiliano Rojas, secretario particular del coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, e hijo de Mariana Gutiérrez, publicó un mensaje en redes sociales para deslindarse de las acciones emprendidas por su madre. “No tenía conocimiento de las acciones que tomaría mi madre por un video @Abogadamarianag. A partir de hoy me deslindo siempre de sus acciones”, escribió. En el mismo mensaje expresó respaldo al periodista Irving Pineda y condenó el presunto maltrato animal. “Me lastima mucho su actuar con Irving y otros compañeros. Y espero dé espacio al diálogo. Conozco a @IrvingPineda. Lo respeto y aprecio, siempre me ha dado espacio en su medio. Lo considero mi amigo. Y condenó el actuar de mi madre con el perro y el de cualquiera.”

DESPACHO JURÍDICO ASUME DEFENSA DE IRVING PINEDA TRAS DEMANDA DE LA ABOGADA MARIAN GUTIERREZ El despacho Vega, McGregor y Arellano informó posteriormente que asumiría la defensa legal del periodista Irving Pineda. A través de un comunicado, la firma señaló que el uso del sistema judicial contra comunicadores por publicaciones relacionadas con asuntos de interés público debía analizarse con seriedad. “Confiamos también en que las medidas solicitadas no constituyen un mecanismo indirecto de presión, pues la justicia no puede convertirse en una herramienta para inhibir la crítica o condicionar el trabajo periodístico”, indicó el despacho. La firma jurídica sostuvo además que intimidar a periodistas puede representar afectaciones a la libertad de expresión y al ejercicio informativo.

EMILIANO ROJAS ANUNCIA DESISTIMIENTO DE MEDIDAS PROMOVIDAS CONTRA COMUNICADORES Después de que el caso continuó generando reacciones públicas, Emiliano Rojas informó en redes sociales que sostuvo una conversación con su madre y que se había alcanzado un acuerdo para retirar las medidas promovidas contra comunicadores y creadores de contenido. “Hoy en la mañana hablé con mi mamá. No tenía conocimiento de los hechos. Y derivado de un diálogo con ella ya se desistió de las medidas contra todos”, escribió. En la misma publicación agregó que tomó la decisión de adoptar algunas mascotas que se encontraban en la vivienda de su madre. “Así mismo, tomé la decisión de adoptar algunas mascotas que estaban en su casa.”

Posteriormente compartió una imagen del documento de desistimiento y etiquetó al periodista Irving Pineda, al actor y diputado Sergio Mayer y al creador de contenido Mr. Doctor, quienes habían difundido información relacionada con el caso. Hasta el momento, Mariana Gutiérrez no ha emitido nuevos posicionamientos públicos adicionales sobre el retiro de las medidas legales ni sobre las acusaciones derivadas del video viral.

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