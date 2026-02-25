Marina detiene a ‘El Hacha’, presunto líder de una célula del CJNG, en Tlaxcala

México
/ 25 febrero 2026
    Marina detiene a ‘El Hacha’, presunto líder de una célula del CJNG, en Tlaxcala
    Isaac ‘N’, presunto generador de violencia y líder de una célula delictiva relacionada con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido este 25 de febrero. CORTESÍA

De acuerdo con los informes, la célula liderada por ‘El Hacha’ se dedicaba a delitos relacionados con secuestro, extorsión y homicidio entre otros

Isaac ‘N’, presunto generador de violencia y líder de una célula delictiva relacionada con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido este 25 de febrero por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en el estado de Tlaxcala por delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

De acuerdo con el primer informe de las autoridades federales, el sujeto —mejor conocido como ‘El Hacha’— se dedicaba al secuestro, extorsión, cobro de piso, homicidios y comercio ilegal de hidrocarburos, además de que encabezaba agresiones a otros grupos rivales.

TE PUEDE INTERESAR: Viralizan audio ‘final’ de ‘El Mencho’ con amenazas; verificación asegura que es un montaje con IA

La operación estuvo coordinada entre la Semar, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional.

SEMAR ENCABEZA DETENCIÓN DE ‘EL HACHA’, PRESUNTO MIEMBRO DEL CJNG

Según la ficha informativa emitida por la SSPC, el operativo fue resultado de trabajos de investigación de campo realizados en la localidad de San Miguel Contla, donde uniformados ubicaron a un sujeto a bordo de un vehículo sin placas de circulación.

$!Marina detiene a ‘El Hacha’, presunto líder de una célula del CJNG, en Tlaxcala

Tras marcarle un alto y realizar una revisión preventiva, se identificó que el sujeto llevaba consigo diversas dosis de narcótico y un artefacto explosivo tipo granada de fragmentación.

Al ser detenido, al hombre se le informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público (MP), quien determinará su situación jurídica.

‘EL HACHA’ SERÍA UN PRINCIPAL OPERADOR DEL CJNG

Las autoridades identificaron a Isaac como uno de los principales operadores de la organización criminal con fuerte presencia en la región.

Asimismo, revelaron que se desempeñaba como jefe de una célula criminal con origen en Nayarit, donde presuntamente coordinaba actividades delictivas como secuestros, extorsiones, cobro de piso, homicidios y comercio ilegal de hidrocarburos en la zona.

$!Marina detiene a ‘El Hacha’, presunto líder de una célula del CJNG, en Tlaxcala

“Con estas acciones, las instituciones de seguridad que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada, mediante el uso de capacidades técnicas, operativas y de inteligencia, para debilitar a los grupos delictivos y garantizar la paz y la seguridad de la ciudadanía”, reiteran las autoridades.

ABATIMIENTO DE ‘EL MENCHO’, LÍDER DEL CJNG

La reciente detención ocurre en un contexto de inseguridad luego del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, en un enfrentamiento derivado de una operación para su captura.

Los hechos ocurrieron el 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco. Después de que autoridades confirmaran su deceso, presuntas células del CJNG iniciaron una ola de violencia que llegó a afectar directamente a 20 estados de la República Mexicana.

TE PUEDE INTERESAR: ‘El Mencho’, líder del CJNG recién abatido, se creó en Estados Unidos: Anabel Hernández

Durante estos días, entidades federativas y autoridades reportaron bloqueos en carreteras, quema de vehículos, enfrentamientos e incendios en comercios locales.

