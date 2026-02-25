$!Marina detiene a ‘El Hacha’, presunto líder de una célula del CJNG, en Tlaxcala

Isaac ‘N’, presunto generador de violencia y líder de una célula delictiva relacionada con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido este 25 de febrero por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en el estado de Tlaxcala por delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

De acuerdo con el primer informe de las autoridades federales, el sujeto —mejor conocido como ‘El Hacha’— se dedicaba al secuestro, extorsión, cobro de piso, homicidios y comercio ilegal de hidrocarburos, además de que encabezaba agresiones a otros grupos rivales.

La operación estuvo coordinada entre la Semar, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional.

SEMAR ENCABEZA DETENCIÓN DE ‘EL HACHA’, PRESUNTO MIEMBRO DEL CJNG

Según la ficha informativa emitida por la SSPC, el operativo fue resultado de trabajos de investigación de campo realizados en la localidad de San Miguel Contla, donde uniformados ubicaron a un sujeto a bordo de un vehículo sin placas de circulación.