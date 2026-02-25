‘El Mencho’, líder del CJNG recién abatido, se creó en Estados Unidos: Anabel Hernández

Tras el reciente abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) mejor conocido como ‘El Mencho’, la periodista Anabel Hernández realizó una importante declaración sobre el origen del capo.

En entrevista para Aristegui Noticias, la comunicóloga aseguró que, tanto ‘El Mencho’ como Ismael ‘El Mayo’ Zambada tuvieron su origen criminal en Estados Unidos y no en México como se ha establecido en la narrativa.

“Fue en ese sistema norteamericano que estos dos poderosos narcotraficantes, que después con el paso de los años se volvieron muy poderosos, encontraron en la ilegalidad, en la criminalidad, una ventana de oportunidad”, comentó Hernández.

NEMESIO OSEGUERA NACIÓ EN MÉXICO, PERO ‘EL MENCHO’ FUE CREADO EN ESTADOS UNIDOS

De acuerdo con investigaciones que ha realizado Anabel Hernández, el líder del CJNG comenzó en el crimen organizado en California: “Esto es importante recordarlo porque si viene a ser en México, tenemos un desastre en materia de corrupción, que es lo que permite que estos capos lleguen al nivel que lleguen”.

El argumento que expuso la comunicadora, es que en California se detuvo al yerno de Oseguera Cervantes, hace unos meses atrás.

“Yo he hablado desde hace meses, porque particularmente he estado indagando sobre esta organización criminal desde hace meses, que pronto saldrá un producto de estas investigaciones, pero justamente he hablado desde el año pasado con fuerzas del orden de California”.