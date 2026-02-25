‘El Mencho’, líder del CJNG recién abatido, se creó en Estados Unidos: Anabel Hernández

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 25 febrero 2026
    ‘El Mencho’, líder del CJNG recién abatido, se creó en Estados Unidos: Anabel Hernández
    Tras el reciente abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) mejor conocido como ‘El Mencho’, la periodista Anabel Hernández realizó una importante declaración sobre el origen del capo. ESPECIAL

En una entrevista con Aristegui Noticias, Anabel Hernández reveló la posible sucesión de ‘El Mencho’ y la libertad de CJNG en el territorio de Estados Unidos

Tras el reciente abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) mejor conocido como ‘El Mencho’, la periodista Anabel Hernández realizó una importante declaración sobre el origen del capo.

En entrevista para Aristegui Noticias, la comunicóloga aseguró que, tanto ‘El Mencho’ como Ismael ‘El Mayo’ Zambada tuvieron su origen criminal en Estados Unidos y no en México como se ha establecido en la narrativa.

TE PUEDE INTERESAR: Gobierno denuncia hasta 500 publicaciones falsas tras la muerte de ‘El Mencho’ y ola de bloqueos

“Fue en ese sistema norteamericano que estos dos poderosos narcotraficantes, que después con el paso de los años se volvieron muy poderosos, encontraron en la ilegalidad, en la criminalidad, una ventana de oportunidad”, comentó Hernández.

NEMESIO OSEGUERA NACIÓ EN MÉXICO, PERO ‘EL MENCHO’ FUE CREADO EN ESTADOS UNIDOS

De acuerdo con investigaciones que ha realizado Anabel Hernández, el líder del CJNG comenzó en el crimen organizado en California: “Esto es importante recordarlo porque si viene a ser en México, tenemos un desastre en materia de corrupción, que es lo que permite que estos capos lleguen al nivel que lleguen”.

El argumento que expuso la comunicadora, es que en California se detuvo al yerno de Oseguera Cervantes, hace unos meses atrás.

“Yo he hablado desde hace meses, porque particularmente he estado indagando sobre esta organización criminal desde hace meses, que pronto saldrá un producto de estas investigaciones, pero justamente he hablado desde el año pasado con fuerzas del orden de California”.

Además, Anabel explicó que hay vehículos que circulan libremente en California, con placas de diferentes ciudades y con calcomanías de “las cuatro letras”: una clara referencia al CJNG.

TE PUEDE INTERESAR: Desalojan edificio del Poder Judicial por amenaza de bomba vinculada al CJNG en CDMX

COMPLICIDAD ENTRE MAFIAS EN TERRITORIO DE ESTADOS UNIDOS

Si bien el CJNG se considera un grupo criminal poderoso, se necesita de aliados para mantenerse en la cima. En este sentido, la comunicóloga refirió que células del cártel que se mantienen en territorio estadounidense forman alianzas con comunidades asiáticas, particularmente chinas.

En complicidad, “han comenzado a construir, dijéramos, este tipo de cultivos hidropónicos de marihuana, lo cual lo hace muy productivo porque están en la ilegalidad y venden esta droga a muy bajo costo”.

Esto, sin mencionar aún la estrecha relación entre consumidores y los grupos dedicados al narcotráfico, llegando a incluir a autoridades de diferentes niveles de Estados Unidos.

“No pienso que lleguen las complicidades tipo Genaro García Luna o personajes como estos, me refiero a secretarios de Estado, pero evidentemente sí a sheriffs, jefes policiacos, probablemente a algún tipo de algún nivel de fiscales, etcétera... para que este tipo de criminalidad pueda florecer de esta manera”.

TIEMPO DE CAMBIOS: REACOMODO ESTRUCTURAL INTERNO DEL CÁRTEL DE JALISCO NUEVA GENERACIÓN

El CJNG tiene presencia en más de 40 países y está compuesto de, al menos, 19 mil miembros. Tomando esto a consideración, Anabel descartó que la sucesión de ‘El Mencho’ se guíe por lazos de sangre, sino por la meritocracia.

En este contexto, conviene mencionar las opciones identificadas por la periodista: Hugo Gonzalo Gaitán, alias ‘El Sapo’; Juan Carlos Valencia González, hijastro de ‘El Mencho’ y alias ‘El 03’; y Audías Flores Silva, alias ‘El Jardinero’.

De acuerdo con Anabel, la estructura interna del CJNG es militar. Es por ello, que la experta descartó que el liderazgo sea por herencia.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Cómo la violencia de los cárteles mexicanos aviva temores por el turismo antes del Mundial de fútbol?

‘EL MENCHO’ HABRÍA SIDO ASESINADO POR EL GOBIERNO DE MÉXICO

En la entrevista, Anabel incursionó un poco en la información expuesta por el periodista Joan Grillo, quien afirma que Oseguera Cervantes verdaderamente fue asesinado en el helicóptero por elementos de seguridad nacional.

“Yo en este momento no he podido corroborarla, buscaré corroborarla, pero conociendo a que Joan es un periodista que maneja información pues seria, muy seria desde hace muchos años sobre esto, yo lo tomaría... yo lo tomaría a consideración”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crimen Organizado
Medios De Comunicación
Periodismo

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Anabel Hernández
Nemesio Oseguera Cervantes

Organizaciones


CJNG

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

Selección de los editores
Narcos y ‘pluris’: Mafias en México

Narcos y ‘pluris’: Mafias en México
true

Saltillo y Coahuila, oasis de seguridad
La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a dos personas capturadas en Tapalpa, Jalisco.

FGR imputa a presuntos guardias de ‘El Mencho’; se quedan en prisión preventiva
Edwin Ocampo, originario de Chiapas, falleció en el despliegue federal del 22 de febrero en Jalisco y Michoacán.

Edwin Ocampo envió un último mensaje antes de morir en operativo contra ‘El Mencho’: “Hay problemas. Te amo”
El ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originará lluvias y chubascos en estados del occidente, sur y sureste de México.

Continúan las heladas de -10 grados en México; tolvaneras y lluvia azotarán a estos estados
El apoyo se paga directamente en las tarjeta del Banco del Bienestar, con un monto desde $1,900 cada dos meses.

Beca Rita Cetina 2026: beneficiarios que cobrarán hasta $5,700 del 24 al 27 de febrero
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un revés a la empresa Telemundo, al negarle un amparo por haber utilizado sin consentimiento la imagen de Sandra Ávila Beltrán.

SCJN niega amparo a Telemundo por uso de imagen de Sandra Ávila Beltrán en ‘La Reina del Sur’
La presidenta aseguró que existen condiciones de seguridad para el partido amistoso entre México y Portugal, programado para marzo, pese al contexto de violencia reciente en el país.

‘No hay ningún problema’... Sheinbaum garantiza seguridad en el México contra Portugal en el Estadio Azteca