‘El Mencho’, líder del CJNG recién abatido, se creó en Estados Unidos: Anabel Hernández
En una entrevista con Aristegui Noticias, Anabel Hernández reveló la posible sucesión de ‘El Mencho’ y la libertad de CJNG en el territorio de Estados Unidos
Tras el reciente abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) mejor conocido como ‘El Mencho’, la periodista Anabel Hernández realizó una importante declaración sobre el origen del capo.
En entrevista para Aristegui Noticias, la comunicóloga aseguró que, tanto ‘El Mencho’ como Ismael ‘El Mayo’ Zambada tuvieron su origen criminal en Estados Unidos y no en México como se ha establecido en la narrativa.
“Fue en ese sistema norteamericano que estos dos poderosos narcotraficantes, que después con el paso de los años se volvieron muy poderosos, encontraron en la ilegalidad, en la criminalidad, una ventana de oportunidad”, comentó Hernández.
NEMESIO OSEGUERA NACIÓ EN MÉXICO, PERO ‘EL MENCHO’ FUE CREADO EN ESTADOS UNIDOS
De acuerdo con investigaciones que ha realizado Anabel Hernández, el líder del CJNG comenzó en el crimen organizado en California: “Esto es importante recordarlo porque si viene a ser en México, tenemos un desastre en materia de corrupción, que es lo que permite que estos capos lleguen al nivel que lleguen”.
El argumento que expuso la comunicadora, es que en California se detuvo al yerno de Oseguera Cervantes, hace unos meses atrás.
“Yo he hablado desde hace meses, porque particularmente he estado indagando sobre esta organización criminal desde hace meses, que pronto saldrá un producto de estas investigaciones, pero justamente he hablado desde el año pasado con fuerzas del orden de California”.
Además, Anabel explicó que hay vehículos que circulan libremente en California, con placas de diferentes ciudades y con calcomanías de “las cuatro letras”: una clara referencia al CJNG.
COMPLICIDAD ENTRE MAFIAS EN TERRITORIO DE ESTADOS UNIDOS
Si bien el CJNG se considera un grupo criminal poderoso, se necesita de aliados para mantenerse en la cima. En este sentido, la comunicóloga refirió que células del cártel que se mantienen en territorio estadounidense forman alianzas con comunidades asiáticas, particularmente chinas.
En complicidad, “han comenzado a construir, dijéramos, este tipo de cultivos hidropónicos de marihuana, lo cual lo hace muy productivo porque están en la ilegalidad y venden esta droga a muy bajo costo”.
Esto, sin mencionar aún la estrecha relación entre consumidores y los grupos dedicados al narcotráfico, llegando a incluir a autoridades de diferentes niveles de Estados Unidos.
“No pienso que lleguen las complicidades tipo Genaro García Luna o personajes como estos, me refiero a secretarios de Estado, pero evidentemente sí a sheriffs, jefes policiacos, probablemente a algún tipo de algún nivel de fiscales, etcétera... para que este tipo de criminalidad pueda florecer de esta manera”.
TIEMPO DE CAMBIOS: REACOMODO ESTRUCTURAL INTERNO DEL CÁRTEL DE JALISCO NUEVA GENERACIÓN
El CJNG tiene presencia en más de 40 países y está compuesto de, al menos, 19 mil miembros. Tomando esto a consideración, Anabel descartó que la sucesión de ‘El Mencho’ se guíe por lazos de sangre, sino por la meritocracia.
En este contexto, conviene mencionar las opciones identificadas por la periodista: Hugo Gonzalo Gaitán, alias ‘El Sapo’; Juan Carlos Valencia González, hijastro de ‘El Mencho’ y alias ‘El 03’; y Audías Flores Silva, alias ‘El Jardinero’.
De acuerdo con Anabel, la estructura interna del CJNG es militar. Es por ello, que la experta descartó que el liderazgo sea por herencia.
‘EL MENCHO’ HABRÍA SIDO ASESINADO POR EL GOBIERNO DE MÉXICO
En la entrevista, Anabel incursionó un poco en la información expuesta por el periodista Joan Grillo, quien afirma que Oseguera Cervantes verdaderamente fue asesinado en el helicóptero por elementos de seguridad nacional.
“Yo en este momento no he podido corroborarla, buscaré corroborarla, pero conociendo a que Joan es un periodista que maneja información pues seria, muy seria desde hace muchos años sobre esto, yo lo tomaría... yo lo tomaría a consideración”.