Viralizan audio ‘final’ de ‘El Mencho’ con amenazas; verificación asegura que es un montaje con IA

Noticias
/ 25 febrero 2026
    Viralizan audio ‘final’ de ‘El Mencho’ con amenazas; verificación asegura que es un montaje con IA
    El caso se suma a otros ejemplos de desinformación que reutilizan formatos de “audios filtrados”. ESPECIAL
EFE
por EFE

Fake News

Localizaciones


CDMX

El material fue señalado como falso y asociado al uso de voz generada con inteligencia artificial para alimentar versiones sin sustento

CDMX.- Es falso que el narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, haya grabado un audio inculpando de haberlo traicionado a la modelo Maria Julissa antes de morir, pese a mensajes que circularon en redes sociales con un video que incluye una voz generada digitalmente mediante inteligencia artificial.

De acuerdo con los señalamientos de verificación, el material fue difundido en plataformas como Facebook y X como si se tratara de la “última voluntad” del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras las informaciones sobre el operativo en su contra.

TE PUEDE INTERESAR: Desalojan edificio del Poder Judicial por amenaza de bomba vinculada al CJNG en CDMX

En el video, una voz atribuida al capo afirma que la modelo “lo vendió” y ordena matarla a ella y a su familia. Entre las frases que se escuchan se menciona: “nos vendió la (...) Maria Julissa” y “manda a quebrar a toda su descendencia”, expresiones reproducidas por usuarios al presentar el contenido como auténtico.

Algunas publicaciones añadieron comentarios para reforzar la narrativa, como la afirmación de que se había “filtrado” el “último audio” antes de su muerte, lo que contribuyó a su rápida difusión tras las versiones sobre el abatimiento de Oseguera Cervantes.

TE PUEDE INTERESAR: De aquí a que termine el Mundial de Futbol, NL refuerza su seguridad

Las verificaciones concluyeron que el audio no corresponde a un registro real del narcotraficante y que se trata de un contenido fabricado con herramientas de generación de voz, difundido en un contexto de alta circulación de rumores y piezas manipuladas tras el operativo.

El caso se suma a otros ejemplos de desinformación que reutilizan formatos de “audios filtrados” o “últimos mensajes” para presentar acusaciones o supuestas órdenes criminales sin evidencia verificable, y que aprovechan el impacto de hechos de seguridad de alto perfil.

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

