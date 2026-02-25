Viralizan audio ‘final’ de ‘El Mencho’ con amenazas; verificación asegura que es un montaje con IA

CDMX.- Es falso que el narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, haya grabado un audio inculpando de haberlo traicionado a la modelo Maria Julissa antes de morir, pese a mensajes que circularon en redes sociales con un video que incluye una voz generada digitalmente mediante inteligencia artificial.

De acuerdo con los señalamientos de verificación, el material fue difundido en plataformas como Facebook y X como si se tratara de la “última voluntad” del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras las informaciones sobre el operativo en su contra.

En el video, una voz atribuida al capo afirma que la modelo “lo vendió” y ordena matarla a ella y a su familia. Entre las frases que se escuchan se menciona: “nos vendió la (...) Maria Julissa” y “manda a quebrar a toda su descendencia”, expresiones reproducidas por usuarios al presentar el contenido como auténtico.

Algunas publicaciones añadieron comentarios para reforzar la narrativa, como la afirmación de que se había “filtrado” el “último audio” antes de su muerte, lo que contribuyó a su rápida difusión tras las versiones sobre el abatimiento de Oseguera Cervantes.

Las verificaciones concluyeron que el audio no corresponde a un registro real del narcotraficante y que se trata de un contenido fabricado con herramientas de generación de voz, difundido en un contexto de alta circulación de rumores y piezas manipuladas tras el operativo.

El caso se suma a otros ejemplos de desinformación que reutilizan formatos de “audios filtrados” o “últimos mensajes” para presentar acusaciones o supuestas órdenes criminales sin evidencia verificable, y que aprovechan el impacto de hechos de seguridad de alto perfil.