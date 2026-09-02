Marina y ANAM aseguran más de 5.4 millones de cigarros en el AICM

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    Marina y ANAM aseguran más de 5.4 millones de cigarros en el AICM
    Autoridades aseguraron 5.4 millones de cigarros Pall Mall en el AICM, ocultos en dos embarques procedentes de Singapur que fueron declarados como bocinas y básculas. ANAM

Marina, ANAM, SSPC y FGR aseguraron 5.4 millones de cigarros procedentes de Singapur, ocultos en embarques declarados como bocinas y básculas

La Secretaría de Marina (Marina), la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron 5 millones 438 mil 400 cigarros durante dos operaciones de inspección realizadas en embarques internacionales procedentes de Singapur en la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

De acuerdo con el comunicado conjunto de las instituciones, los cargamentos fueron detectados mediante acciones de inteligencia aduanera, análisis y gestión de riesgos, revisión documental, equipos de Rayos X e inspección física.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/aseguran-cerca-de-10-millones-de-cigarrillos-apocrifos-en-el-puerto-de-lazaro-cardenas-michoacan-LP22696827

CIGARROS DECOMISADOS EN EL AICM ESTABAN DECLARADOS COMO BOCINAS Y BÁSCULAS

En el primer operativo, las autoridades inspeccionaron un embarque compuesto por 320 cajas distribuidas en 20 pallets. En su interior fueron localizados 3 millones 830 mil 400 cigarros, con un peso de 6 mil 440 kilos.

La mercancía había sido declarada en la guía aérea como bocinas y básculas eléctricas. Sin embargo, durante la revisión física se localizaron productos de tabaco de la marca Pall Mall.

En una segunda operación, se inspeccionó otro embarque integrado por 134 cajas distribuidas en nueve pallets. Las autoridades localizaron un millón 608 mil cigarros, con un peso de 2 mil 720 kilos.

Al igual que en el primer caso, la documentación señalaba que se trataba de bocinas y básculas eléctricas, mientras que la inspección permitió identificar cigarros de la marca Pall Mall.

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ASEGURAMIENTO DE CIGARRILLOS EN EL AICM SUMA 271 MIL 920 CAJETILLAS

En conjunto, los dos embarques estaban conformados por 454 cajas distribuidas en 29 pallets.

La mercancía asegurada equivalía a 271 mil 920 cajetillas, con un total de 5 millones 438 mil 400 cigarros y un peso acumulado de 9 mil 160 kilos.

Las autoridades señalaron que las inconsistencias entre la mercancía declarada y el contenido fueron identificadas mediante la combinación de revisión documental, análisis de riesgos y herramientas de inspección.

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https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/escala-consumo-de-cigarros-ilegales-en-mexico-kpmg-BG22172605

MERCANCÍA QUEDÓ BAJO RESGUARDO DE AUTORIDADES

Tras el aseguramiento, los cargamentos quedaron bajo resguardo de la autoridad aduanera, mientras se realizan las diligencias correspondientes para determinar su situación jurídica, la legal importación de los productos y los demás aspectos previstos en la legislación aplicable.

Marina, ANAM, SSPC y FGR señalaron que las acciones forman parte de la coordinación entre instituciones para reforzar los mecanismos de control y vigilancia del comercio exterior.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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