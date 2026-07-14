Escala consumo de cigarros ilegales en México: KPMG

La investigación ubica a México como el segundo mercado con mayor volumen de consumo de cigarros ilícitos entre los 11 países analizados, sólo por detrás de Brasil, con un incremento de 500 millones de cigarrillos respecto a 2024. Además, la participación del mercado ilegal aumentó 0.7 puntos porcentuales frente al año previo.

El mercado de cigarros ilícitos ganó terreno en México durante 2025 al representar el 23.3 por ciento del consumo total de cigarrillos, equivalente a 9 mil 190 millones de unidades, de acuerdo con el estudio Consumo ilícito de cigarrillos en América Latina y Canadá 2021-2025, elaborado por KPMG para Philip Morris Products SA.

Del total de cigarros ilícitos consumidos en el País, 8 mil 700 millones correspondieron a los denominados Illicit Whites, productos fabricados legalmente en algún mercado, pero introducidos y comercializados sin el pago de impuestos en su destino final. Estos representaron el 22.1 por ciento del consumo total de cigarrillos en México y registraron un aumento de 1.6 puntos porcentuales respecto al año anterior.

El reporte señala que el aumento de los volúmenes de cigarros falsificados observado en 2024 y 2025 estuvo impulsado principalmente por incrementos registrados en México, aunque advierte que la metodología únicamente identifica falsificaciones de las marcas cuyos fabricantes participan en las encuestas de paquetes vacíos utilizadas para el estudio.

Los resultados coinciden con reportes periodísticos recientes en Jalisco, donde MURAL documentó la comercialización abierta de cigarros de procedencia ilícita en pequeños comercios y puestos ambulantes, así como denuncias de comerciantes que señalaron haber recibido presiones y amenazas para vender determinadas marcas ilegales. Autoridades estatales también han registrado casos en Guadalajara y Tlajomulco relacionados con este esquema de distribución.

En el contexto regional, el estudio estima que el consumo ilícito alcanzó 77 mil millones de cigarrillos en los 11 mercados de América Latina y Canadá durante 2025, equivalente al 31.9 por ciento del consumo total, con una pérdida potencial de alrededor de 8 mil 500 millones de dólares en recaudación fiscal.

Brasil concentró el mayor volumen de consumo ilícito con 41 mil 800 millones de cigarrillos, mientras que Panamá, Ecuador y Chile registraron las mayores proporciones de mercado ilegal, con participaciones de 88.8, 83.6 y 57.9 por ciento, respectivamente. México se ubicó por debajo de esos países en participación, pero fue el segundo mercado más grande por volumen absoluto de cigarros ilícitos consumidos.

El informe también refiere que en la región vinculan el comercio ilícito de cigarros con redes de delincuencia organizada y destacan que estas actividades utilizan rutas transfronterizas y múltiples canales de transporte, por lo que el fenómeno responde a una estructura regional más que a problemáticas aisladas de cada país.