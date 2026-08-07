$!Aseguran cerca de 10 millones de cigarrillos apócrifos en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán

El Gabinete de Seguridad informó sobre el aseguramiento de 9 millones 948 mil cigarrillos apócrifos procedentes del extranjero, detectados durante una operación de importación en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. El aseguramiento ocurrió el jueves 6 de agosto como parte de las acciones coordinadas de las autoridades federales para combatir el comercio ilícito y fortalecer los mecanismos de control aduanero.

CARGAMENTO DE CIGARRILLOS APÓCRIFOS FUE DECLARADO COMO VASOS De acuerdo con información de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), el cargamento había sido declarado como vasos para beber provenientes de un país asiático. La operación fue identificada mediante los mecanismos de análisis de riesgo, vigilancia y revisión implementados por la autoridad aduanera en coordinación con la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Tras el análisis documental y la inspección correspondiente, las autoridades localizaron un total de 9 millones 948 mil cigarrillos apócrifos dentro de la mercancía. La ANAM señaló que la revisión permitió reforzar la trazabilidad documental, la inspección operativa y la validación de los perfiles comerciales relacionados con la importación.

PARTICIPAN MARINA, ADUANAS Y SSPC DURANTE OPERATIVO El Gabinete de Seguridad informó que en el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). A través de sus redes sociales, el Gabinete de Seguridad señaló que el aseguramiento forma parte de las acciones coordinadas para combatir el comercio ilícito y fortalecer el control aduanero. Las autoridades indicaron que este tipo de procedimientos buscan garantizar la seguridad de las operaciones de comercio exterior y detectar posibles irregularidades en las mercancías que ingresan al país.

ANAM REFORZARÁ MECANISMOS DE CONTROL ADUANERO La ANAM informó que continuará trabajando con las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad para fortalecer las capacidades de análisis de riesgo e inteligencia aduanera. Asimismo, señaló que se mantendrán las acciones de modernización de los procesos de inspección y control para combatir posibles conductas ilícitas relacionadas con las operaciones de comercio exterior. El aseguramiento de los cigarrillos quedó integrado a las acciones de vigilancia y revisión implementadas en el puerto de Lázaro Cárdenas, mientras las autoridades correspondientes determinan las actuaciones legales derivadas de la detección de la mercancía.

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Cigarros Decomisos Piratería

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