Mario Delgado propone a la CNTE crear una nueva reforma juntos; presenta mejoras a maestros de la SEP con la 4T

Durante una serie de declaraciones sobre el futuro de la educación pública en México, el funcionario aseguró que la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es escuchar las opiniones del personal docente antes de presentar cualquier iniciativa legislativa.

La relación entre las autoridades educativas y el magisterio mexicano podría entrar en una nueva etapa. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo , anunció que el Gobierno federal pretende construir una nueva reforma educativa a través de una consulta amplia que involucre directamente a los docentes.

La propuesta busca abrir espacios de diálogo con integrantes del magisterio nacional, incluyendo a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, organización que durante las últimas semanas ha mantenido movilizaciones y demandas relacionadas con condiciones laborales, jubilaciones y procesos administrativos.

Según Delgado, el objetivo es que la nueva legislación surja de un consenso construido desde las aulas y no únicamente desde las oficinas gubernamentales.

LA CONSULTA NACIONAL COMENZARÁ EN AGOSTO

El titular de la Secretaría de Educación Pública explicó que el proceso de consulta se desarrollará al inicio del próximo ciclo escolar.

La razón de elegir agosto es estratégica: durante esos días los docentes suelen reunirse en actividades previas al regreso a clases, lo que facilitaría la organización de ejercicios de participación en todo el país.

“La presidenta nos ha instruido a que opinen todos los maestros, vamos a escucharlos, maestro por maestro, escuela por escuela. Eso lo vamos a hacer en agosto, al inicio del ciclo escolar”.

El funcionario adelantó que la intención es que cada plantel educativo participe en una votación o mecanismo de consulta para recopilar propuestas específicas sobre los cambios que consideran necesarios.

“Queremos que ahí se vote escuela por escuela y tengamos una iniciativa lista para el siguiente periodo legislativo. Eso es lo que hemos propuesto a la CNTE”.

De concretarse, la consulta podría convertirse en uno de los ejercicios de participación magisterial más amplios realizados en los últimos años.

LAS ACCIONES QUE LA 4T DESTACA EN FAVOR DE LOS MAESTROS

Durante su intervención, Mario Delgado también hizo un balance de las medidas implementadas por los gobiernos de Morena en materia educativa y laboral para los docentes.

Entre las principales acciones mencionó la desaparición de la reforma educativa impulsada durante administraciones anteriores y la puesta en marcha de mecanismos enfocados en mejorar las condiciones del magisterio.

El secretario destacó avances como:

• Recuperación salarial para docentes.

• Creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar.

• Cambios al sistema de jubilación mediante reformas al ISSSTE.

• Programas de movilidad laboral para el personal educativo.

Respecto a las jubilaciones, recordó que las modificaciones recientes permiten que, a partir de 2025, los hombres puedan retirarse desde los 58 años y las mujeres desde los 56 años bajo ciertos criterios establecidos por la legislación.

Asimismo, señaló que alrededor de 75 mil docentes han participado en procesos de movilidad dentro del sistema educativo nacional.

LA ELIMINACIÓN DEL USICAMM ENTRA EN LA DISCUSIÓN

Uno de los temas que más interés ha generado entre los maestros es la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM).

Mario Delgado afirmó que la eliminación de este mecanismo forma parte de los compromisos establecidos por la actual administración federal y que el proceso requerirá modificaciones legales.

Debido a ello, explicó que será necesario realizar mesas de análisis para definir el modelo que sustituirá al sistema actual.

“La eliminación del USICAMM es el compromiso número 27 de la presidenta”.

El funcionario reiteró que las discusiones comenzarán en agosto y que la CNTE está invitada a participar activamente en la construcción de la propuesta.

La desaparición del organismo ha sido una de las demandas recurrentes de distintos sectores del magisterio, que consideran necesario modificar los mecanismos de evaluación, promoción y asignación de plazas.

DIÁLOGO CON LA CNTE Y RECURSOS PARA OAXACA

Mario Delgado aseguró que la comunicación con el magisterio ha sido constante durante su gestión.

Según explicó, ha sostenido más de 51 reuniones con representantes del sector educativo, una cifra que equivale prácticamente a un encuentro semanal durante el último año.

“Una reunión por semana con la CNTE”.

El secretario subrayó que las demandas consideradas justas siempre serán escuchadas y analizadas por las autoridades educativas.

En medio de las movilizaciones de la Sección 22 de la CNTE, el Gobierno federal también presentó un informe sobre la inversión destinada al estado de Oaxaca.

De acuerdo con los datos expuestos por la SEP, los recursos contemplan programas sociales, infraestructura educativa y acciones orientadas a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector.

La inversión total anunciada para la entidad asciende a 23 mil 675 millones 927 mil 206 pesos, una de las cifras más relevantes dadas a conocer durante la presentación.

DATOS CURIOSOS SOBRE LA PROPUESTA EDUCATIVA

• La consulta anunciada por la SEP busca recoger opiniones de docentes escuela por escuela en todo el país.

• La eliminación del USICAMM figura entre los compromisos prioritarios del actual gobierno federal.

• Más de 51 reuniones entre autoridades educativas y representantes magisteriales han sido reportadas durante el último año.

• Oaxaca concentra una parte importante del debate educativo debido a la presencia histórica de la Sección 22 de la CNTE.

• La inversión anunciada para esa entidad supera los 23 mil millones de pesos en diversos programas y proyectos.