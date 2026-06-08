Anuncia Sheinbaum inversión en nueva ruta del Istmo tras gasto de 18 mil mdp

Las obras para mejorar las vías, a cargo de la Secretaría de Marina , iniciaron en 2019 con un presupuesto de 8 mil 657 millones de pesos y el objetivo de corregir curvaturas y pendientes pronunciadas que, por décadas, habían obligado a los trenes de carga a desplazarse con lentitud y poca capacidad. Cinco años después, el objetivo no se había logrado.

El Gobierno federal dedicó casi todo el sexenio pasado, y gastó más de 18 mil millones de pesos, para tratar de mejorar las vías de la Línea Z del Tren Interoceánico, entre Coatzacoalcos y Salina Cruz, donde 14 personas murieron por un descarrilamiento en diciembre pasado. Ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una nueva inversión “muy importante” para cambiar el trazo que, en realidad, nunca se pudo corregir.

En abril de 2024, la paraestatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT) —controlada por Semar y operadora del tren— admitió en un nuevo proyecto de inversión que los problemas de 2019 seguían vigentes.

Estos eran: pendientes y curvaturas muy pronunciadas en zonas montañosas, con ondulaciones y obstáculos naturales que limitan significativamente la operación de los trenes y su capacidad de carga.

Los contratos adjudicados en 2019 para corregir la situación, admitió FIT, no habían funcionado. FIT tuvo que cambiar el proyecto original y los costos alcanzaron 18 mil 436 millones de pesos, con la esperanza de que una rehabilitación integral podría llevar a la Línea Z a competir con el Canal de Panamá, al contar con trenes que pueden llevar más carga y moverse más rápido.

Al cierre de 2025, sin embargo, la Línea Z seguía teniendo una operación poco relevante de carga, pues sus ingresos por flete fueron de 94 millones de pesos. Aun así, fue una mejora sustancial respecto de los 36 millones ingresados en 2024.

El tren de pasajeros no era parte del proyecto, al menos en 2019, pero el expresidente Andrés Manuel López Obrador decidió sumarlo. A finales de 2023, el Gobierno federal le compró al Estado de Puebla las máquinas que dejó de usar tras el fracaso de un tren turístico a Cholula, para que el presidente pudiera inaugurar este servicio en diciembre.

Si el tren de carga genera poco dinero, el de pasajeros es marginal: vendió apenas 15.1 millones de pesos de boletos en 2025, más 2 millones en alimentos y souvenirs.