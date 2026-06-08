A petición de Sheinbaum, Liga MX y dueños de clubes abrirán red nacional de academias de futbol para niñas y niños

Durante la conferencia presidencial conocida como La Mañanera del Pueblo, el comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, anunció que los 18 equipos de la Liga MX se comprometieron a fortalecer y ampliar una red nacional de academias deportivas enfocadas en niñas y niños.

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de Futbol 2026 ya comenzó, pero más allá de la organización de uno de los eventos deportivos más importantes del planeta, el futbol mexicano busca dejar una huella permanente en las nuevas generaciones.

La iniciativa surge tras el llamado realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien planteó la necesidad de aprovechar el impacto del Mundial para impulsar proyectos sociales y deportivos que beneficien a miles de jóvenes en todo el país.

El objetivo es claro: convertir al futbol en una herramienta de desarrollo, inclusión y formación para futuras generaciones, especialmente en comunidades donde las oportunidades deportivas suelen ser limitadas.

EL LEGADO DEL MUNDIAL 2026 IRÁ MÁS ALLÁ DE LOS ESTADIOS

Durante su participación, Arriola destacó que la intención es que el torneo más importante del futbol mundial deje beneficios duraderos para México.

“Que este sea un parteaguas que consolide los semilleros y las academias encargadas de forjar el futuro de nuestros niños y niñas. El legado de la Copa del Mundo 2026 no se queda en los estadios; se siembra en las canchas de todo el país”.

La declaración refleja la visión de construir una estructura deportiva sólida que permita identificar talento desde edades tempranas y ofrecer una ruta clara de crecimiento para quienes sueñan con convertirse en futbolistas profesionales.

La propuesta también cuenta con el respaldo de propietarios y directivos de los clubes mexicanos. Entre ellos estuvo presente Alejandra de la Vega, representante de FC Juárez, uno de los equipos participantes en este proyecto nacional.

Para los dirigentes, el Mundial representa una oportunidad histórica para fortalecer la infraestructura deportiva y ampliar el acceso al futbol organizado.

UNA RUTA DE FORMACIÓN DESDE LOS SEIS AÑOS

La estrategia contempla un sistema integral que acompañe a los menores desde sus primeros pasos en el deporte hasta los niveles más competitivos.

De acuerdo con la Federación Mexicana de Futbol, el proceso comenzará a partir de los seis años de edad mediante programas escolares y torneos locales diseñados para fomentar la participación infantil.

Posteriormente, los jugadores con mayor potencial podrán ingresar a academias certificadas, donde recibirán entrenamiento especializado y seguimiento constante para desarrollar sus habilidades.

La ruta de crecimiento incluye:

• Participación en torneos escolares.

• Detección de talento en competencias regionales.

• Incorporación a academias certificadas.

• Ingreso a fuerzas básicas de clubes profesionales.

• Posibilidad de representar a selecciones nacionales juveniles.

El modelo busca generar un ecosistema que permita reducir la pérdida de talento y ofrecer oportunidades de desarrollo deportivo en todo el territorio nacional.

LA COPA ESCOLAR MULTIPLICARÁ SU ALCANCE EN 2026

Uno de los pilares de esta estrategia es la Copa Escolar, un programa impulsado en conjunto por la Federación Mexicana de Futbol, la FIFA, la Secretaría de Educación Pública y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

Las cifras proyectadas para 2026 reflejan la magnitud del crecimiento esperado.

Actualmente participan alrededor de seis mil escuelas, pero la meta es superar las 28 mil instituciones educativas en los próximos meses.

El número de estudiantes involucrados también aumentará de forma considerable, pasando de aproximadamente 120 mil participantes a más de 1.13 millones de niñas y niños compitiendo en actividades relacionadas con el futbol.

Este incremento convertiría al programa en uno de los proyectos deportivos escolares más grandes del país.

MILES DE NIÑOS YA FORMAN PARTE DEL PROYECTO

La Federación Mexicana de Futbol informó que ya se han observado más de 11 mil jóvenes futbolistas tanto en México como en Estados Unidos.

Como resultado de este proceso de visoría, 315 jugadores han sido invitados a realizar pruebas con clubes profesionales, mientras que 97 ya forman parte de procesos vinculados con selecciones nacionales juveniles.

Actualmente, los 18 clubes de la Liga MX cuentan con estructuras de formación y fuerzas básicas, una base que será clave para ampliar la red de desarrollo.

Además, el sistema nacional integra 290 equipos pertenecientes a la Liga Premier y la Tercera División Profesional distribuidos en las 32 entidades del país.

A ello se suman más de dos mil academias certificadas que brindan atención y formación deportiva a cerca de 168 mil niñas y niños.