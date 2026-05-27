Maru Campos comparece ante la FGR por caso CIA y acusa persecución política del gobierno federal

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, acudió este miércoles a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en la colonia Doctores de la Ciudad de México para declarar en torno a las investigaciones relacionadas con la presencia de presuntos agentes de la CIA durante un operativo en el municipio de Morelos, donde fue localizado un narcolaboratorio. De acuerdo con la información difundida, la mandataria estatal había sido citada originalmente en Ciudad Juárez; sin embargo, decidió presentarse en las oficinas centrales de la FGR en la capital del país. Hasta el momento no se han dado a conocer las razones de este cambio. Al exterior de las instalaciones de la Fiscalía se congregaron alcaldes y legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) para expresar su respaldo a la gobernadora. Entre ellos estuvieron Mauricio Tabe Echartea y Alessandra Rojo de la Vega.

GOBERNADORA DE CHIHUAHUA, MARU CAMPOS, ACUSA PERSECUCIÓN POLÍTICA Durante una conferencia de prensa ofrecida frente a las instalaciones de la FGR, Maru Campos aseguró que las autoridades federales pretenden fabricar un caso en su contra. “Pues hoy estoy aquí de frente con ustedes, como siempre lo he hecho. Hoy en México es desgraciadamente evidente el uso de las instituciones federales. Yo salgo el día de hoy a dar la cara porque tengo la dignidad para hacerlo”, declaró. La mandataria estatal sostuvo que su administración colaboró con las autoridades federales en las investigaciones relacionadas con el hallazgo del laboratorio clandestino. “Mi gobierno ha colaborado sin reservas con la Fiscalía General de la República. Sin embargo, hace unos días y de manera muy extraña me citaron”, expresó. MARU CAMPOS SEÑALA QUE FUE CITADA COMO TESTIGO A MANERA DE SIMULACIÓN Campos Galván afirmó que el citatorio fue emitido bajo la figura de testigo, aunque consideró que el objetivo era iniciar un procedimiento en su contra. “Se me cita bajo la simulación de ser un testigo, pero con la burla finalidad de fabricarme un caso”, señaló. Asimismo, acusó que existe un trato diferenciado entre su situación y la de funcionarios de Sinaloa señalados por autoridades estadounidenses. “Es indignante el doble rasero de este régimen morenista, mientras a una gobernadora que sí da resultados, la persiguen con todo el peso del aparato del Estado, a los funcionarios de Sinaloa acusados de nexos con el narcotráfico por autoridades extranjeras que piden su extradición, les dan impunidad absoluta”, manifestó. También hizo referencia al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien recientemente fue citado para declarar ante investigaciones derivadas de acusaciones en Estados Unidos sobre presuntos vínculos con Los Chapitos.

DEFENSA JURÍDICA DE MARU CAMPOS CUESTIONA CITATORIO El abogado de la gobernadora, Roberto Gil Zuarth, explicó que la presencia de Maru Campos en las oficinas centrales de la FGR respondió al contenido del citatorio recibido. “Se preguntarán, ¿por qué la gobernadora está aquí? En estas precisas instalaciones de la Fiscalía General de la República. Por una simple y sencilla razón, es el domicilio específico que el citatorio señala para presentar escritos y para presentar objeciones al contenido de este citatorio”, dijo. Gil Zuarth aseguró que la defensa respondió formalmente a lo que consideró una actuación inconstitucional de la Fiscalía. “Con este escrito estamos dando puntual respuesta a la intención inconstitucional de la Fiscalía General de la República de sujetar a la gobernadora a un acto de investigación que detrás de una aparentemente inocua entrevista intentaba lograr una situación preimputativa en su caso”, afirmó.

INVESTIGACIÓN POR PRESENCIA DE AGENTES ESTADOUNIDENSES EN CHIHUAHUA La investigación de la FGR busca determinar la posible participación de agentes estadounidenses en territorio mexicano sin autorización formal de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El caso surgió luego de que se diera a conocer la localización de un narcolaboratorio en el municipio de Morelos, Chihuahua, así como información relacionada con la muerte de dos agentes estadounidenses. Tanto la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, como la gobernadora Maru Campos habían negado previamente tener conocimiento sobre la presencia de agentes extranjeros en el operativo. Junto con la gobernadora también fue citado el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, quien fue convocado en calidad de testigo. Tras la polémica, Jáuregui Moreno renunció a su cargo. Posteriormente declaró que los agentes extranjeros habrían coincidido de manera circunstancial con los convoyes involucrados en el operativo y solicitaron ser trasladados a la capital del estado.

NUEVO CITATORIO CONTRA MARU CAMPOS POR DENUNCIA DE JAVIER CORRAL La gobernadora informó además que recibió un segundo citatorio, esta vez emitido por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, derivado de una denuncia promovida por el senador Javier Corral Jurado. La denuncia está relacionada con el fallido intento de arresto del exgobernador ocurrido en un restaurante de la Ciudad de México en agosto de 2024. Campos Galván señaló inicialmente que la imputación estaba relacionada con el delito de secuestro; sin embargo, la Fiscalía capitalina aclaró posteriormente que se trataba únicamente de la notificación de una audiencia vinculada con la determinación de no ejercer acción penal en su contra, decisión que fue impugnada por Corral. MORENA SOLICITA JUICIO POLÍTICO CONTRA GOBERNADORA DE CHIHUAHUA, MARU CAMPOS De manera paralela, la Cámara de Diputados recibió una solicitud de juicio político contra Maru Campos promovida por los 11 legisladores de Morena en el Congreso de Chihuahua. El documento señala presuntas violaciones graves a la Constitución y omisiones relacionadas con soberanía, seguridad nacional y orden federal. La denuncia deberá ser ratificada antes del 29 de mayo para que pueda ser analizada por la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados.

AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN DEL CASO CIA Respecto al denominado “caso CIA”, la Unidad Especial creada por el gobierno de Chihuahua informó que los cuatro agentes estadounidenses investigados ya se encontraban en México días antes del operativo en Morelos. Además, según los avances dados a conocer, elementos de la Fiscalía estatal habrían sido acompañados por dichos agentes durante el hallazgo del narcolaboratorio en la zona serrana del estado.

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