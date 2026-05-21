¿Maru Campos admite que violó la Soberanía Nacional?... se contradice en entrevistas con López Dóriga y Ciro (Videos)

La polémica comenzó después de que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, reconociera durante una entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga la existencia de colaboración operativa entre autoridades estatales y agencias estadounidenses. Durante la conversación, López Dóriga cuestionó directamente si personal de la Fiscalía de Chihuahua y de la Secretaría de Seguridad Pública mantenía reuniones con agentes de inteligencia de Estados Unidos en Ciudad Juárez.

“Sí, en Ciudad Juárez”, respondió la mandataria estatal. El periodista insistió preguntando si esos agentes participaban en operativos dentro del estado, a lo que Campos respondió inicialmente que se trataba de “materia de cooperación”, aunque posteriormente terminó reconociendo la participación de personal extranjero.

“Hubo un generador de violencia que decía Estados Unidos, se acaba de pasar a Chihuahua y necesito que me ayuden a agarrarlo, hacíamos un trabajo de cooperación”, explicó.

LA RESPUESTA QUE ENCENDIÓ EL DEBATE Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando López Dóriga preguntó directamente si personal de agencias estadounidenses participaba en los operativos realizados en Chihuahua. ¿Sí se reunía el personal de la Fiscalía y el titular de Seguridad Pública Con agentes de Inteligencia de Estados Unidos? ‘Sí, en Ciudad Juárez’, respondió la Mandataria. Joaquín López Dóriga: ¿Estaban operando ahí estos agentes? A lo que la gobernadora trató de recular, ‘No estábamos operando, eran materia de cooperación, te pongo un ejemplo, hubo un generador de violencia que decía Estados Unidos, se acaba de pasar a Chihuahua y necesito que me ayuden a agarrarlo, hacíamos un trabajo de cooperación, esa agencia hacía buscaba al generador de violencia y se iba a Estados Unidos’ Joaquín López Dóriga: ¿Y participaban en ese operativo personal de la agencia que te solicitaba? “Sí, sí, osea participaban quienes debían de atraparlo o detener a ese generador de violencia”, respondió Maru Campos. Joaquín López Dóriga: ¿Podría ser la DEA o el FBI? ’NO’, dijo Maru. Tras esa declaración, la gobernadora mostró incomodidad y pidió apoyo a su equipo durante la entrevista. ‘Me ayudan mucho si se mueve un poquito así porque no veo nada” ‘Pero nadie te está tapando nada’, respondió López Dóriga. Posteriormente, Campos aseguró que toda colaboración estaba “debidamente sustentada” y que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tenía conocimiento de esas acciones.

‘Es que están haciendo muchas señas ahí y entonces no entiendo lo que me quieren decir, pero existe esta colaboración debidamente sustentada en su momento por la petición de Estados Unidos, y de eso está debidamente enterada la Secretaría de Relaciones Exteriores’. Las declaraciones desataron reacciones inmediatas debido a que el tema involucra asuntos delicados relacionados con la soberanía nacional y la actuación de agentes extranjeros en territorio mexicano. LA ENTREVISTA CON CIRO GÓMEZ LEYVA MOSTRÓ OTRA VERSIÓN Horas antes de la entrevista con López Dóriga, la gobernadora había ofrecido otra declaración al periodista Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula. En esa conversación, Maru Campos negó tener conocimiento previo sobre la presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua. “Una servidora no gestionó, no autorizó y tampoco sabía ni tenía conocimiento de que había agentes norteamericanos en suelo chihuahuense”, declaró.

La mandataria afirmó que se enteró de la situación después de un accidente ocurrido durante un operativo y aseguró que el entonces fiscal general del estado le informó posteriormente sobre lo sucedido. También rechazó haber ignorado llamadas de la presidenta Claudia Sheinbaum, explicando que el contacto se realizó mediante el llamado “teléfono rojo” mientras ella se encontraba fuera de oficina. Las diferencias entre ambas entrevistas provocaron que usuarios en redes sociales y actores políticos señalaran contradicciones en el discurso de la gobernadora respecto a su nivel de conocimiento y participación en estos acuerdos de cooperación. EL TEMA ABRE UN DEBATE LEGAL Y CONSTITUCIONAL La controversia no solo gira alrededor de las declaraciones políticas, sino también sobre las implicaciones legales de la participación de agencias extranjeras en operativos locales. En México, la política exterior y los acuerdos internacionales en materia de seguridad corresponden exclusivamente al Gobierno Federal, por lo que los estados no cuentan con facultades para establecer convenios directos con corporaciones extranjeras como la DEA, el FBI o la CIA. La Ley de Seguridad Nacional establece que cualquier colaboración con agentes extranjeros debe estar regulada y supervisada por instancias federales como la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Especialistas en derecho constitucional señalan que permitir operaciones de agentes extranjeros fuera de esos mecanismos podría representar una extralimitación de funciones y abrir cuestionamientos sobre posibles violaciones legales. “La cooperación internacional existe, pero debe apegarse estrictamente a los marcos legales establecidos por el Estado mexicano”, coinciden diversos analistas consultados tras la polémica. SOBERANÍA, SEGURIDAD Y POLÍTICA El caso reavivó el debate nacional sobre los límites de la cooperación entre México y Estados Unidos en temas de seguridad pública y combate al narcotráfico. Mientras algunos sectores consideran necesaria la colaboración internacional para enfrentar al crimen organizado, otros advierten riesgos relacionados con la autonomía institucional y la soberanía del país. La discusión también se intensificó debido al contexto político actual y a las declaraciones de Claudia Sheinbaum, quien previamente había cuestionado la presencia de agencias estadounidenses en territorio nacional. Hasta ahora, ni el Gobierno Federal ni autoridades estadounidenses han detallado públicamente el alcance total de las operaciones mencionadas por la gobernadora de Chihuahua.

DATOS CURIOSOS SOBRE LA COOPERACIÓN MÉXICO-EU EN SEGURIDAD • La cooperación bilateral en seguridad entre México y Estados Unidos existe desde hace décadas • La DEA, FBI y CIA son algunas de las agencias estadounidenses más conocidas internacionalmente • La Ley de Seguridad Nacional regula la presencia de agentes extranjeros en México • Ciudad Juárez ha sido uno de los principales puntos de cooperación binacional por su ubicación fronteriza • El tema se volvió tendencia nacional tras las entrevistas de Maru Campos con López Dóriga y Ciro Gómez Leyva • Las declaraciones generaron debate sobre soberanía, legalidad y coordinación internacional en seguridad

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