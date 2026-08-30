Más de 30 mil corredores en el Maratón de la CDMX 2026

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    Más de 30 mil corredores en el Maratón de la CDMX 2026
    Maratón de la Ciudad de México edición XLIII VANGUARDIA

Son 30 mil corredores quienes participan en el recorrido de 42 kilómetros del Maratón de la Ciudad de México 2026

Son más de 30 mil corredores de los que se tiene registro, quienes el día de hoy tomaron las calles de la capital en el Maratón de la Ciudad de México 2026 de un recorrido de 42 kilómetros.

El Maratón de la CDMX 2026 se lleva a cabo esta mañana de domingo 30 de agosto en donde, hasta ahora, hay registro de 30 mil corredores.

La edición XLIII ha provocado los cierres viales de distintos puntos de la capital, tales como las avenidas Insurgentes, Paseo de la Reforma, Chapultepec, calles del Centro Histórico, entre otras.

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Los horarios para las salidas de los corredores fueron a partir de las 5:45 horas de esta mañana, donde se encuentran las siguientes categorías:

05:45 h: Corredores en silla de ruedas y débiles visuales.
05:50 h: Categoría élite femenil.
06:00 h: Categoría élite varonil.
06:00 h: Bloque A.
06:15 h: Bloque B.
06:30 h: Bloque C.

De las cuales, ya hay ganadores de las primeras tres categorías. Por la parte de corredores en silla de ruedas y débiles visuales fue el mexicano Gonzalo Valdovinos quien se coronó ganador de esta categoría varonil, un año después de haber sufrido un accidente durante la edición pasada.

Mientras que en la categoría de élite varonil, fue el peruano Christian Pacheco quien se consagró ganador de esta edición al cruzar la meta con tiempo de dos horas, 10 minutos y tres segundos.

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Por otro lado, en la categoría de élite femenil, la campeona fue la etíope Alemtsehay Asefa Kasegn quien se llevó el triunfo con un tiempo extraoficial de dos horas, 29 minutos y 28 segundos.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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