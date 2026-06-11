Matan a agente de investigación del Estado de México
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Un elemento adscrito a la Fiscalía Especializada en Feminicidios llegó al sitio para cumplimentar una diligencia, cuando fue atacado
CUAUTITLÁN IZCALLI, EDOMEX.- Un agente de investigación de la Fiscalía General de Justicia (FGE) del Estado de México perdió la vida la tarde de este jueves en el fraccionamiento Hacienda del Parque, luego de resultar herido de bala.
De acuerdo con fuentes consultadas, el elemento adscrito a la Fiscalía Especializada en Feminicidios llegó al edificio 391 para cumplimentar una diligencia, cuando fue atacado.
Tanto el policía de investigación como el agresor perdieron la vida en el lugar al interior del edificio, situado en el cruce de las avenidas Hacienda Mayorazgos y Xalpa.
Al lugar llegaron elementos de la FGJEM y policías municipales de Cuautitlán Izcalli, quienes efectuaron el arresto de cuatro personas.
Las personas detenidas fueron trasladadas ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía mexiquense.