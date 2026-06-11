Matan a agente de investigación del Estado de México

CUAUTITLÁN IZCALLI, EDOMEX.- Un agente de investigación de la Fiscalía General de Justicia (FGE) del Estado de México perdió la vida la tarde de este jueves en el fraccionamiento Hacienda del Parque, luego de resultar herido de bala.

De acuerdo con fuentes consultadas, el elemento adscrito a la Fiscalía Especializada en Feminicidios llegó al edificio 391 para cumplimentar una diligencia, cuando fue atacado.