El puerquito rosa... ¿Coincidencia o patrón detrás de dos asesinatos en Culiacán, Sinaloa?

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    El puerquito rosa... ¿Coincidencia o patrón detrás de dos asesinatos en Culiacán, Sinaloa?
    Dos adolescentes asesinados en menos de 48 horas en el norte de Culiacán dejaron una escena que hoy provoca inquietud en Sinaloa: un peluche de cerdito rosa encontrado junto a ambos ataques. VANGUARDIA/ARCHIVO

Dos jóvenes asesinados en Culiacán y un mismo peluche rosa encontrado en ambas escenas despiertan sospechas sobre posibles mensajes del crimen organizado en Sinaloa

En una ciudad acostumbrada a interpretar silencios, símbolos y mensajes dejados por grupos criminales, la aparición de un mismo objeto en dos homicidios distintos encendió la alarma en Culiacán, Sinaloa. Un peluche de cerdito color rosa apareció junto a dos adolescentes asesinados con menos de 48 horas de diferencia.

El primer caso ocurrió el viernes 15 de mayo en la colonia Infonavit Solidaridad. La víctima fue identificada como Carlos René, de 17 años, quien caminaba cerca del bulevar Helbert cuando, según reportes preliminares, fue interceptado por hombres armados que le dispararon en repetidas ocasiones.

Peritos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa localizaron junto al cuerpo varios casquillos percutidos y un cerdito de peluche rosa. Inicialmente surgió la versión de que el joven llevaba el juguete porque presuntamente visitaría a su novia, aunque esa información no fue confirmada oficialmente por las autoridades.

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UN SEGUNDO CRIMEN REPITIÓ EL MISMO PATRÓN

Dos días después, el domingo 17 de mayo, otro hecho violento volvió a colocar el mismo objeto en la escena. Alrededor de las 15:00 horas se reportaron detonaciones de arma de fuego en la colonia Rubén Jaramillo, en la calle Venus, entre Galaxia y Estrella.

La víctima fue Cristian Emanuel, también de 17 años y residente del sector. De acuerdo con los reportes, el adolescente caminaba por la zona cuando fue interceptado por sujetos armados que le dispararon antes de escapar.

Familiares trasladaron al joven en un vehículo particular hacia un hospital antes de que arribaran elementos de la Guardia Nacional. En el lugar quedaron únicamente manchas de sangre, casquillos y otro cerdito de peluche rosa con características prácticamente idénticas al hallado en el primer asesinato.

Las autoridades acordonaron la zona para preservar indicios mientras agentes de investigación y personal pericial integraban la carpeta correspondiente. Horas más tarde, personal médico confirmó la muerte de Cristian Emanuel debido a las heridas provocadas por los disparos.

LOS SÍMBOLOS DEL CRIMEN ORGANIZADO EN CULIACÁN

Aunque la Fiscalía no ha confirmado oficialmente una conexión entre ambos homicidios, la repetición del peluche provocó especulaciones en redes sociales y entre habitantes de Culiacán, donde los llamados “mensajes criminales” no son un fenómeno nuevo.

En 2019, cinco cuerpos fueron abandonados con carritos de juguete adheridos, presuntamente como una referencia a robos de vehículos. Desde el recrudecimiento del conflicto interno del Cártel de Sinaloa en septiembre de 2024, otros símbolos comenzaron a aparecer en escenas violentas: pizzas, sombreros y distintos objetos interpretados como posibles firmas o advertencias entre grupos rivales.

“La violencia en Sinaloa no solamente se expresa con armas; también con códigos”, explicó un analista de seguridad consultado por medios locales, en referencia a la manera en que ciertos grupos utilizan objetos para enviar mensajes dentro de sus disputas.

• En ambos casos las víctimas tenían 17 años

• Los asesinatos ocurrieron en colonias del norte de Culiacán

• Los dos ataques fueron perpetrados con arma de fuego

• El mismo tipo de peluche rosa apareció junto a las escenas

• Las autoridades aún no confirman relación directa entre los casos

CULIACÁN EN MEDIO DE UNA GUERRA INTERNA

Los homicidios ocurren en un contexto marcado por la confrontación entre facciones del Cártel de Sinaloa, específicamente entre grupos identificados como Los Chapitos y La Mayiza, enfrentamiento que estalló el 9 de septiembre de 2024.

Desde entonces, la violencia transformó la dinámica cotidiana de Culiacán. Narcobloqueos, enfrentamientos armados y ejecuciones comenzaron a formar parte de la rutina en distintas colonias de la ciudad.

De acuerdo con estimaciones empresariales y cifras difundidas por organismos locales, el conflicto habría dejado alrededor de 3 mil homicidios vinculados a la disputa criminal. Además, 77 policías municipales han sido asesinados desde el inicio de la guerra interna.

La presencia de más de 13 mil elementos militares desplegados en Sinaloa tampoco ha logrado contener por completo la violencia. Colonias enteras viven bajo tensión constante, mientras comerciantes y empresarios reportan pérdidas millonarias derivadas de cierres, reducción de actividades y disminución de empleo.

EL MIEDO A LOS MENSAJES INVISIBLES

En Culiacán, muchos objetos dejaron de ser simples objetos. Un sombrero, una pizza o ahora un cerdito rosa pueden convertirse en señales interpretadas por quienes viven inmersos en la violencia diaria del estado.

Hasta ahora no existe información oficial que confirme que el peluche encontrado en ambos homicidios corresponda a una firma criminal o a un mensaje deliberado. Sin embargo, la repetición del símbolo alimentó la percepción de que detrás de los asesinatos podría existir algo más que una coincidencia.

Mientras avanzan las investigaciones, el cerdito rosa permanece como una imagen inquietante dentro de una ciudad donde cada detalle parece tener un significado oculto.

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DATOS CURIOSOS SOBRE SÍMBOLOS CRIMINALES EN MÉXICO

• Algunos grupos delictivos utilizan objetos para marcar territorios o enviar advertencias

• Los llamados “narcomensajes” comenzaron a documentarse con mayor frecuencia desde los años 2000

• En distintos estados se han encontrado escenas con juguetes, alimentos o prendas específicas

• Expertos en seguridad consideran que estos símbolos buscan generar impacto psicológico y mediático

• Redes sociales suelen amplificar rápidamente las interpretaciones alrededor de estos casos

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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