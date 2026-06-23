Máximizan seguridad en la CDMX para el partido: México vs Chequía

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    Máximizan seguridad en la CDMX para el partido: México vs Chequía
    Amplían cantidad de elementos policiales en zonas públicas por partido de México contra Chequía Cuarto oscuro

Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC, informa el despliegue de más de 15 mil policías en la Ciudad de México durante partido mundialista

El 23 de junio se reportó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México implementará una amplia cantidad de elementos de seguridad para el próximo partido de la selección mexicana.

El operativo de seguridad de la SSC pondrá en uso a un aproximado de 15 mil policías en las inmediaciones del Zócalo de la Ciudad de México y en las proximidades de las zonas mundialistas.

El informe, correspondiente al partido de México y la República Checa, fue detallado por el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho. En la misma conferencia de prensa se colaboró que se desplegarán 56 mil elementos de seguridad en las zonas turísticas, hoteleras, centros culturales, al igual que en espacios de mayor tráfico. Además de implementarse oficiales, habrá paramédicos en dichas zonas.

Se realizará un dispositivo de seguridad y vigilancia en las inmediaciones del estadio para proteger la integridad de las personas, inhibir conductas delictivas y activar protocolos de emergencia. Por supuesto, en caso de que sean necesarios. Se realizará un operativo robusto contra la reventa’ detalló Vázquez Camacho.

Se colaboró en que los despliegues específicos del personal de seguridad pública concentraran 7 mil 500 elementos en el Estadio Azteca, mientras que en el FanFest del Zócalo capitalino habrá 3 mil 275 oficiales.

Para los festejos del Paseo de la Reforma se implementarán 4 mil 200 policías. Se detalló que durante las actividades, posteriores al partido de la selección mexicana, los oficiales se concentrarán en inhibir actos ilícitos en contra de los asistentes o las propiedades.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/amotac-reitera-bloqueo-nacional-en-carreteras-durante-mexico-vs-republica-checa-KE21619892

Se debe destacar que para la inauguración de la Copa Mundial en la Ciudad de México también hubo una amplia presencia policial, especialmente, en puntos de acceso y en barricadas para evitar enfrentamientos cruzados entre los manifestantes, la policía y los turistas.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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