Máximizan seguridad en la CDMX para el partido: México vs Chequía
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC, informa el despliegue de más de 15 mil policías en la Ciudad de México durante partido mundialista
El 23 de junio se reportó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México implementará una amplia cantidad de elementos de seguridad para el próximo partido de la selección mexicana.
El operativo de seguridad de la SSC pondrá en uso a un aproximado de 15 mil policías en las inmediaciones del Zócalo de la Ciudad de México y en las proximidades de las zonas mundialistas.
El informe, correspondiente al partido de México y la República Checa, fue detallado por el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho. En la misma conferencia de prensa se colaboró que se desplegarán 56 mil elementos de seguridad en las zonas turísticas, hoteleras, centros culturales, al igual que en espacios de mayor tráfico. Además de implementarse oficiales, habrá paramédicos en dichas zonas.
‘Se realizará un dispositivo de seguridad y vigilancia en las inmediaciones del estadio para proteger la integridad de las personas, inhibir conductas delictivas y activar protocolos de emergencia. Por supuesto, en caso de que sean necesarios. Se realizará un operativo robusto contra la reventa’ detalló Vázquez Camacho.
Se colaboró en que los despliegues específicos del personal de seguridad pública concentraran 7 mil 500 elementos en el Estadio Azteca, mientras que en el FanFest del Zócalo capitalino habrá 3 mil 275 oficiales.
Para los festejos del Paseo de la Reforma se implementarán 4 mil 200 policías. Se detalló que durante las actividades, posteriores al partido de la selección mexicana, los oficiales se concentrarán en inhibir actos ilícitos en contra de los asistentes o las propiedades.
Se debe destacar que para la inauguración de la Copa Mundial en la Ciudad de México también hubo una amplia presencia policial, especialmente, en puntos de acceso y en barricadas para evitar enfrentamientos cruzados entre los manifestantes, la policía y los turistas.