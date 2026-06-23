Amotac reitera bloqueo nacional en carreteras durante México vs República Checa
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En paralelo, Asociación Nacional de Transportistas (Antac) critica bloqueo ‘tardío’ tras manifestaciones de la inauguración del Mundial
El 23 de junio, durante la segunda semana de la Copa Mundial del 2026 en México, como una de las tres sedes mundialistas, se reportó que la Alianza Mexicana de Transportistas (Amotac) realizará protestas pacíficas.
En contraste con las protestas que se manifestaron durante la inauguración del Mundial, las cuales se concentraban en las inmediaciones de la Ciudad de México y de sus alcaldías, la protesta de la Amotac establecerá bloqueos en todo el país.
Según los demandantes, a través de un comunicado, denunciaron que la administración federal de Claudia Sheinbaum no ha tenido en consideración las exigencias de los ‘pequeños transportistas’. Dentro de las mismas exigencias, la más destacada por los medios ha sido el ‘alto a las extorsiones’ que viven los funcionarios públicos.
‘Lamentamos las molestias y el tráfico que ocasione a las carreteras del país, pues la falta de resultados nos orillan a tomar estas acciones para llamar su atención’ expresó la Amotac.
Se detalló que las movilizaciones iniciarán el miércoles 24 de junio, en paralelo al último partido de la selección tricolor en la fase de grupos contra los jugadores de la República Checa. Los bloqueos por parte de la Amotac serán a las 19 horas. En la capital, se amenazó con una marcha ‘lenta’ hasta llegar al Zócalo de la Ciudad de México.
Por su parte, la Asociación Nacional de Transportistas (Antac) criticó a los miembros de la Amotac y a sus informes de bloqueos, argumentando que dicha asociación no se presentó durante los bloqueos masivos en vísperas de la inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México, donde se agruparon integrantes de la CNTE, normalistas simpatizantes de Ayotzinapa, Madres Buscadoras, transportistas y agricultores.