Amotac reitera bloqueo nacional en carreteras durante México vs República Checa

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    Amotac reitera bloqueo nacional en carreteras durante México vs República Checa
    Reiteran bloqueos de Amotac Cuarto oscuro

En paralelo, Asociación Nacional de Transportistas (Antac) critica bloqueo ‘tardío’ tras manifestaciones de la inauguración del Mundial

El 23 de junio, durante la segunda semana de la Copa Mundial del 2026 en México, como una de las tres sedes mundialistas, se reportó que la Alianza Mexicana de Transportistas (Amotac) realizará protestas pacíficas.

En contraste con las protestas que se manifestaron durante la inauguración del Mundial, las cuales se concentraban en las inmediaciones de la Ciudad de México y de sus alcaldías, la protesta de la Amotac establecerá bloqueos en todo el país.

Según los demandantes, a través de un comunicado, denunciaron que la administración federal de Claudia Sheinbaum no ha tenido en consideración las exigencias de los ‘pequeños transportistas’. Dentro de las mismas exigencias, la más destacada por los medios ha sido el ‘alto a las extorsiones’ que viven los funcionarios públicos.

Lamentamos las molestias y el tráfico que ocasione a las carreteras del país, pues la falta de resultados nos orillan a tomar estas acciones para llamar su atención’ expresó la Amotac.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/paro-nacional-de-transportistas-amotac-estas-son-las-carreteras-que-seran-bloqueadas-este-24-de-junio-FO21584320

Se detalló que las movilizaciones iniciarán el miércoles 24 de junio, en paralelo al último partido de la selección tricolor en la fase de grupos contra los jugadores de la República Checa. Los bloqueos por parte de la Amotac serán a las 19 horas. En la capital, se amenazó con una marcha ‘lenta’ hasta llegar al Zócalo de la Ciudad de México.

$!Comunicado de la Antac
Comunicado de la Antac Redes sociales

Por su parte, la Asociación Nacional de Transportistas (Antac) criticó a los miembros de la Amotac y a sus informes de bloqueos, argumentando que dicha asociación no se presentó durante los bloqueos masivos en vísperas de la inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México, donde se agruparon integrantes de la CNTE, normalistas simpatizantes de Ayotzinapa, Madres Buscadoras, transportistas y agricultores.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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