Amotac reitera bloqueo nacional en carreteras durante México vs República Checa

El 23 de junio, durante la segunda semana de la Copa Mundial del 2026 en México, como una de las tres sedes mundialistas, se reportó que la Alianza Mexicana de Transportistas (Amotac) realizará protestas pacíficas.

En contraste con las protestas que se manifestaron durante la inauguración del Mundial, las cuales se concentraban en las inmediaciones de la Ciudad de México y de sus alcaldías, la protesta de la Amotac establecerá bloqueos en todo el país.

Según los demandantes, a través de un comunicado, denunciaron que la administración federal de Claudia Sheinbaum no ha tenido en consideración las exigencias de los ‘pequeños transportistas’. Dentro de las mismas exigencias, la más destacada por los medios ha sido el ‘alto a las extorsiones’ que viven los funcionarios públicos.