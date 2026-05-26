¿Medicamentos en maquinitas?... Gobierno de México distribuirá 22 fármacos en dispensadoras

El anuncio fue realizado por Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, durante la conferencia matutina del 26 de mayo, donde explicó que el objetivo es facilitar el acceso a tratamientos médicos cerca del domicilio de los pacientes.

El Gobierno de México anunció un nuevo modelo para la distribución de medicamentos en zonas urbanas del país. A partir de 2027, como parte del llamado Servicio Universal de Salud , se instalarán máquinas dispensadoras que permitirán a la población acceder gratuitamente a 22 fármacos destinados al tratamiento de enfermedades crónicas.

“Vamos a implementar máquinas de dispensación automáticas que garanticen el abasto de estos 22 medicamentos”, señaló el funcionario al detallar el nuevo esquema que busca reforzar la atención médica en zonas urbanas.

CÓMO FUNCIONARÁ EL NUEVO SISTEMA

De acuerdo con la Secretaría de Salud, las máquinas dispensadoras estarán ubicadas en centros de salud y otros espacios gubernamentales estratégicos. La intención es que los pacientes puedan recoger sus medicamentos de manera rápida y gratuita sin depender exclusivamente de farmacias hospitalarias.

El sistema estará acompañado por una aplicación móvil del Servicio Universal de Salud, mediante la cual las personas podrán consultar la ubicación exacta de las dispensadoras y verificar dónde existe disponibilidad de medicamentos.

“Cualquier persona podrá recibir estos medicamentos 100 por ciento gratuitos cerca de su domicilio”, sostuvo Eduardo Clark durante la presentación del proyecto.

Aunque todavía no se detalló el listado completo de los 22 medicamentos contemplados, las autoridades adelantaron que estarán enfocados en padecimientos crónicos que requieren tratamientos constantes y seguimiento médico permanente.

LA CRISIS DE ABASTO QUE MARCÓ LOS ÚLTIMOS AÑOS

El anuncio llega después de varios años de críticas ciudadanas relacionadas con la falta de medicamentos en hospitales y centros de salud públicos del país. En distintas entidades, pacientes denunciaron retrasos en entregas, desabasto de tratamientos y dificultades para conseguir medicinas esenciales.

La distribución de medicamentos se convirtió en uno de los temas más sensibles dentro del sistema de salud mexicano, especialmente para personas con enfermedades como diabetes, hipertensión y otros padecimientos crónicos que dependen de tratamientos continuos.

En ese contexto, el nuevo modelo de dispensación automática busca agilizar el acceso y reducir la saturación en unidades médicas públicas.

· Las máquinas estarán ubicadas en zonas urbanas· Se distribuirán 22 medicamentos gratuitos· El programa iniciará oficialmente en 2027· Los usuarios podrán consultar ubicaciones mediante una aplicación móvil· Formará parte del Servicio Universal de Salud

Las autoridades federales consideran que la digitalización y automatización del proceso permitirá mejorar el control del inventario y garantizar un suministro más eficiente.

TECNOLOGÍA Y SALUD: EL NUEVO MODELO DEL GOBIERNO

El uso de máquinas automáticas para distribuir medicamentos no es nuevo en otros países, pero en México representa un cambio importante dentro de la estrategia de atención pública. El proyecto pretende acercar tratamientos a pacientes que viven en grandes ciudades y que, en muchas ocasiones, enfrentan largos tiempos de espera para surtir recetas.

Además del componente tecnológico, el Gobierno busca integrar una plataforma digital que permita monitorear inventarios y orientar a los usuarios sobre puntos disponibles de entrega.

“La idea es que las personas sepan exactamente dónde pueden recoger sus medicamentos”, explicó Clark García Dobarganes al referirse a la aplicación que actualmente se encuentra en desarrollo.

El proyecto forma parte de una transformación más amplia del sistema de salud federal, enfocada en ampliar la cobertura médica y mejorar el acceso a tratamientos básicos para enfermedades de alta incidencia en la población mexicana.