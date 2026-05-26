¿Medicamentos en maquinitas?... Gobierno de México distribuirá 22 fármacos en dispensadoras

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    ¿Medicamentos en maquinitas?... Gobierno de México distribuirá 22 fármacos en dispensadoras
    El Gobierno de México anunció la instalación de máquinas dispensadoras para entregar gratuitamente 22 medicamentos destinados a pacientes con enfermedades crónicas en zonas urbanas del país. VANGUARDIA/ARCHIVO

México instalará máquinas dispensadoras de medicamentos gratuitos para enfermedades crónicas como parte del nuevo Servicio Universal de Salud que iniciará en 2027

El Gobierno de México anunció un nuevo modelo para la distribución de medicamentos en zonas urbanas del país. A partir de 2027, como parte del llamado Servicio Universal de Salud, se instalarán máquinas dispensadoras que permitirán a la población acceder gratuitamente a 22 fármacos destinados al tratamiento de enfermedades crónicas.

El anuncio fue realizado por Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, durante la conferencia matutina del 26 de mayo, donde explicó que el objetivo es facilitar el acceso a tratamientos médicos cerca del domicilio de los pacientes.

“Vamos a implementar máquinas de dispensación automáticas que garanticen el abasto de estos 22 medicamentos”, señaló el funcionario al detallar el nuevo esquema que busca reforzar la atención médica en zonas urbanas.

https://vanguardia.com.mx/vida/medicamentos-comunes-que-pueden-reducir-el-riesgo-de-demencia-ED20547416

CÓMO FUNCIONARÁ EL NUEVO SISTEMA

De acuerdo con la Secretaría de Salud, las máquinas dispensadoras estarán ubicadas en centros de salud y otros espacios gubernamentales estratégicos. La intención es que los pacientes puedan recoger sus medicamentos de manera rápida y gratuita sin depender exclusivamente de farmacias hospitalarias.

El sistema estará acompañado por una aplicación móvil del Servicio Universal de Salud, mediante la cual las personas podrán consultar la ubicación exacta de las dispensadoras y verificar dónde existe disponibilidad de medicamentos.

“Cualquier persona podrá recibir estos medicamentos 100 por ciento gratuitos cerca de su domicilio”, sostuvo Eduardo Clark durante la presentación del proyecto.

Aunque todavía no se detalló el listado completo de los 22 medicamentos contemplados, las autoridades adelantaron que estarán enfocados en padecimientos crónicos que requieren tratamientos constantes y seguimiento médico permanente.

LA CRISIS DE ABASTO QUE MARCÓ LOS ÚLTIMOS AÑOS

El anuncio llega después de varios años de críticas ciudadanas relacionadas con la falta de medicamentos en hospitales y centros de salud públicos del país. En distintas entidades, pacientes denunciaron retrasos en entregas, desabasto de tratamientos y dificultades para conseguir medicinas esenciales.

La distribución de medicamentos se convirtió en uno de los temas más sensibles dentro del sistema de salud mexicano, especialmente para personas con enfermedades como diabetes, hipertensión y otros padecimientos crónicos que dependen de tratamientos continuos.

En ese contexto, el nuevo modelo de dispensación automática busca agilizar el acceso y reducir la saturación en unidades médicas públicas.

· Las máquinas estarán ubicadas en zonas urbanas· Se distribuirán 22 medicamentos gratuitos· El programa iniciará oficialmente en 2027· Los usuarios podrán consultar ubicaciones mediante una aplicación móvil· Formará parte del Servicio Universal de Salud

Las autoridades federales consideran que la digitalización y automatización del proceso permitirá mejorar el control del inventario y garantizar un suministro más eficiente.

TECNOLOGÍA Y SALUD: EL NUEVO MODELO DEL GOBIERNO

El uso de máquinas automáticas para distribuir medicamentos no es nuevo en otros países, pero en México representa un cambio importante dentro de la estrategia de atención pública. El proyecto pretende acercar tratamientos a pacientes que viven en grandes ciudades y que, en muchas ocasiones, enfrentan largos tiempos de espera para surtir recetas.

Además del componente tecnológico, el Gobierno busca integrar una plataforma digital que permita monitorear inventarios y orientar a los usuarios sobre puntos disponibles de entrega.

“La idea es que las personas sepan exactamente dónde pueden recoger sus medicamentos”, explicó Clark García Dobarganes al referirse a la aplicación que actualmente se encuentra en desarrollo.

El proyecto forma parte de una transformación más amplia del sistema de salud federal, enfocada en ampliar la cobertura médica y mejorar el acceso a tratamientos básicos para enfermedades de alta incidencia en la población mexicana.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/pacientes-con-cancer-y-sindicalizados-protestan-por-desabasto-de-medicamentos-en-pemex-FA20467828

DATOS CURIOSOS SOBRE LAS DISPENSADORAS DE MEDICAMENTOS

· Países como Japón y Corea del Sur ya utilizan sistemas automatizados para entregar medicamentos.

· Las enfermedades crónicas requieren tratamientos continuos que pueden durar toda la vida.

· La diabetes y la hipertensión son dos de los padecimientos más comunes en México.

· Las máquinas dispensadoras funcionarán con apoyo de una aplicación móvil oficial.

· El programa forma parte del nuevo Servicio Universal de Salud proyectado para 2027.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


medicamentos

Organizaciones


Secretaría de Salud

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
Coahuila: La agenda de junio

Coahuila: La agenda de junio
NosotrAs: Crear sin soltarnos

NosotrAs: Crear sin soltarnos
La mandataria capitalina dijo coincidir con la presidenta en que los partidos del Mundial deberían ser de acceso gratuito para la población.

Compra CDMX derechos para transmitir gratis el Mundial
Corral advirtió que la presencia de Inzunza es clave para alcanzar la mayoría calificada necesaria para aplazar la elección judicial hasta 2028, o de lo contrario, se verá obligado a pedir licencia.

Defiende Corral a Inzunza: ‘Hace vida normal y no se esconde’ tras ser ligado a ‘Los Chapitos’
Consulta el calendario de la Pensión del Bienestar para mayo 2026. Descubre qué adultos mayores recibirán 6,400 pesos y quiénes no cobrarán debido a la veda electoral.

Pensión Bienestar 2026... ¿Qué letras y apellidos reciben el pago de 6 mil 400 pesos el 26 y 27 de mayo?
Miles de familias esperan el último depósito de la Beca Rita Cetina correspondiente al bimestre mayo-junio de 2026. Aunque el calendario oficial todavía no se publica, ya circula un posible orden de pagos por apellido.

Beca Rita Cetina... ¿Cuándo depositan los mil 900 pesos del mes de junio de 2026? (Calendario tentativo)
Historia. Gerardo Oñate aseguró que la película nació a partir de reflexiones sobre la justicia y los linchamientos en México.

Lleva Gerardo Oñate el terror mexicano y la reflexión con ‘El Ritual del Nahual’
El primer juego se disputará este martes 26 de mayo a las 7:30 de la noche.

¿Cuándo y a qué hora juega Saraperos vs Caliente de Durango?