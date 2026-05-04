Pacientes con cáncer y sindicalizados protestan por desabasto de medicamentos en Pemex

CD. VICTORIA.- Trabajadores y dirigentes sindicales del Hospital Regional de Pemex en Ciudad Madero, Tamaulipas, así como pacientes con cáncer se manifestaron para denunciar desabasto de medicamentos oncológicos y de tratamientos, el cual, expusieron, ya se ha extendido por cuatro años. Los inconformes aseguraron que son al menos 140 los pacientes que enfrentan interrupciones en sus terapias, falta de consultas especializadas y carencias generalizadas en el nosocomio.

Además informaron que, en este contexto, deben adquirir fármacos que en algunos casos su costo oscila entre los 3 mil y los 200 mil pesos por dosis, esto para no suspender sus tratamientos. DENUNCIAN SERVICIOS SUBROGADOS Los manifestantes también denunciaron que servicios subrogados, como radioterapia, se ven afectados por adeudos, lo que obliga a los enfermos a pagar hasta 150 mil pesos, dependiendo del número de sesiones. Aunado al evidente desabasto de medicinas, denunciaron falta de especialistas -entre ellos oncólogos-, así como escasez de equipo, reactivos de laboratorio y retrasos en estudios clínicos.

Indicaron que la salida temporal de la única cirujana oncóloga dejará sin atención especializada a los pacientes durante al menos 90 días. De acuerdo con los manifestantes, la crisis se ha extendido a otras áreas del hospital, donde también se reportan vacantes en cardiología, anestesiología y cirugía, además de renuncias en especialidades como urología, endocrinología y hematología. DESDE 2022 EL REZAGO EN LOS TRATAMIENTOS Martín Eduardo de León Cobos, médico jubilado y paciente oncológico, afirmó que en casi cuatro décadas de servicio no había observado un nivel de desabasto similar. ”Hay medicamentos que simplemente no existen en farmacia y los tratamientos no pueden esperar”, dijo. Por su parte, José Luis Noriega Medina, dirigente sindical, aseguró que desde 2022 los tratamientos no se suministran de forma regular, lo que pone en riesgo la vida de los pacientes.

Agregó que, aunque algunos procedimientos pueden realizarse en el Hospital Central de Pemex, en la Ciudad de México, las carencias también se replican en esa unidad. Los inconformes hicieron un llamado al Gobierno federal para regularizar el abasto de medicamentos, garantizar los servicios subrogados y cubrir las vacantes de personal médico.

Publicidad

Temas

Desabasto Salud medicamentos

Localizaciones

CDMX Tamaulipas

Organizaciones

PEMEX

