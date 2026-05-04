Pacientes con cáncer y sindicalizados protestan por desabasto de medicamentos en Pemex

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Pacientes con cáncer y sindicalizados protestan por desabasto de medicamentos en Pemex
    Los inconformes aseguraron que son al menos 140 los pacientes que enfrentan interrupciones en sus terapias. FOTO: Cuartoscuro Daniel Augusto
Reforma
por Reforma

COMPARTIR

TEMAS


Desabasto
Salud
medicamentos

Localizaciones


CDMX
Tamaulipas

Organizaciones


PEMEX

Denuncian desabasto de medicamentos oncológicos y de tratamientos en el Hospital Regional de Pemex en Ciudad Madero, Tamaulipas

CD. VICTORIA.- Trabajadores y dirigentes sindicales del Hospital Regional de Pemex en Ciudad Madero, Tamaulipas, así como pacientes con cáncer se manifestaron para denunciar desabasto de medicamentos oncológicos y de tratamientos, el cual, expusieron, ya se ha extendido por cuatro años.

Los inconformes aseguraron que son al menos 140 los pacientes que enfrentan interrupciones en sus terapias, falta de consultas especializadas y carencias generalizadas en el nosocomio.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/asegura-sheinbaum-que-no-negocia-la-soberania-nacional-frente-a-presiones-de-eu-DA20466500

Además informaron que, en este contexto, deben adquirir fármacos que en algunos casos su costo oscila entre los 3 mil y los 200 mil pesos por dosis, esto para no suspender sus tratamientos.

DENUNCIAN SERVICIOS SUBROGADOS

Los manifestantes también denunciaron que servicios subrogados, como radioterapia, se ven afectados por adeudos, lo que obliga a los enfermos a pagar hasta 150 mil pesos, dependiendo del número de sesiones.

Aunado al evidente desabasto de medicinas, denunciaron falta de especialistas -entre ellos oncólogos-, así como escasez de equipo, reactivos de laboratorio y retrasos en estudios clínicos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-refuerza-seguridad-con-tecnologia-y-blindaje-ante-proceso-electoral-asegura-fiscal-EA20461511

Indicaron que la salida temporal de la única cirujana oncóloga dejará sin atención especializada a los pacientes durante al menos 90 días.

De acuerdo con los manifestantes, la crisis se ha extendido a otras áreas del hospital, donde también se reportan vacantes en cardiología, anestesiología y cirugía, además de renuncias en especialidades como urología, endocrinología y hematología.

DESDE 2022 EL REZAGO EN LOS TRATAMIENTOS

Martín Eduardo de León Cobos, médico jubilado y paciente oncológico, afirmó que en casi cuatro décadas de servicio no había observado un nivel de desabasto similar.

”Hay medicamentos que simplemente no existen en farmacia y los tratamientos no pueden esperar”, dijo.

Por su parte, José Luis Noriega Medina, dirigente sindical, aseguró que desde 2022 los tratamientos no se suministran de forma regular, lo que pone en riesgo la vida de los pacientes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/el-desafio-de-asegurar-la-vejez-cuestan-a-adultos-mayores-hasta-280-mil-al-ano-gastos-medicos-LC20449561

Agregó que, aunque algunos procedimientos pueden realizarse en el Hospital Central de Pemex, en la Ciudad de México, las carencias también se replican en esa unidad.

Los inconformes hicieron un llamado al Gobierno federal para regularizar el abasto de medicamentos, garantizar los servicios subrogados y cubrir las vacantes de personal médico.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Desabasto
Salud
medicamentos

Localizaciones


CDMX
Tamaulipas

Organizaciones


PEMEX

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Carambola morenista

Carambola morenista
true

Rubén Rocha, prueba de fuego para Sheinbaum

Sheinbaum afirma que México no se subordina a EU, cuestiona solicitudes urgentes y defiende la soberanía nacional.

‘La Presidenta no agacha la cabeza’... Sheinbaum defiende soberanía ante EU
Un sismo de 5.6 con epicentro cerca de Pinotepa Nacional activó la alerta en CDMX; evacúan y revisan daños.

Sismo de magnitud 5.6 en Oaxaca activa alerta sísmica en la Ciudad de México
Apegados al calendario oficial compartido en las redes sociales por la titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez, estas letras del apellido recibirán los 6 mil 400 pesos de la Pensión del Bienestar en esta semana.

Calendario de pagos de la Pensión del Bienestar... ¿Qué apellidos reciben los 6 mil 400 pesos del 4 al 27?
Un nuevo frente frío ingresará sobre el norte mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima Frente Frío a México, azotará con heladas de -5 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados
La Sonora Dinamita será una de las agrupaciones estelares del “Duelo de Sonoras”, cartelera con la que Saltillo celebrará a las madres en distintos sectores de la ciudad.

No lo olvides: arranca esta semana el ‘Duelo de Sonoras’ para celebrar a mamá en Saltillo

Toluca y Pachuca disputan un balón en medio campo durante el duelo de ida en el Estadio Nemesio Diez.

Con golazo de Enner Valencia, Pachuca deja a Toluca contra las cuerdas