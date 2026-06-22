Mensajes revelaron la ubicación donde se encontraba secuestrada su hija en Chalco; detiene a dos

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    Mensajes revelaron la ubicación donde se encontraba secuestrada su hija en Chalco; detiene a dos
    Secretaría de Seguridad del Estado de México y Protección Civil rescataron en Chalco a mujer privada de la libertad tras mensaje a su madre; dos detenidos. SSEM

En Chalco, SSEM y Protección Civil rescataron a una mujer privada de la libertad tras un mensaje enviado a su madre; hay dos detenidos en el operativo

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), en coordinación con personal de Protección Civil, realizaron el rescate de una mujer que permanecía privada de la libertad en un inmueble ubicado en la colonia San Marcos Huixtoco, en el municipio de Chalco, gracias a un mensaje que recibió su mamá.

De acuerdo con la información oficial, la intervención se derivó de un reporte recibido a través de los grupos de coordinación interinstitucionales, en el que se alertaba sobre una posible privación de la libertad en dicho domicilio.

MADRE DE LA VÍCTIMA RECIBIÓ UN MENSAJE CON LA UBICACIÓN DE SU HIJA

Las autoridades detallaron que el operativo se activó luego de que los policías estatales recibieran información relacionada con el caso, lo que permitió ubicar el inmueble señalado y desplegar un operativo en la zona.

Al arribar al sitio, los uniformados hicieron contacto con una mujer que refirió haber recibido mensajes en los que se le indicaba que su hija se encontraba privada de la libertad dentro del domicilio.

Con base en esa información, se implementó el despliegue operativo que permitió ingresar al inmueble e intervenir de manera inmediata.

LOCALIZAN A LA VÍCTIMA DENTRO DEL DOMICILIO

Durante la inspección del lugar, los elementos de seguridad localizaron en una de las habitaciones a una mujer que se encontraba amordazada y atada de pies y manos.

La víctima señaló que permanecía privada de la libertad desde hacía cuatro días y refirió haber sido víctima de agresiones sexuales, de acuerdo con el reporte oficial.

Tras su localización, la mujer recibió atención inmediata en el lugar y posteriormente fue trasladada a un hospital para su valoración médica especializada.

DETIENEN A DOS PERSONAS SEÑALADAS DE PRIVAR DE LA LIBERTAD A LA JOVEN

En el mismo operativo fueron detenidos Lisandro “N”, de 29 años de edad, y Sergio “N”, de 24 años.

Ambos fueron informados de sus derechos y trasladados para ser puestos a disposición de la autoridad ministerial competente, instancia que determinará su situación jurídica e integrará las investigaciones correspondientes.

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https://vanguardia.com.mx/coahuila/pruebas-lo-hunden-permanece-detenido-saltillense-acusado-del-feminicidio-de-su-pareja-en-nl-IE21528505

INVESTIGACIÓN SE MANTIENE EN CURSO

Las autoridades estatales informaron que los detenidos son investigados por su probable participación en los delitos de privación ilegal de la libertad, tentativa de feminicidio y violación.

La carpeta de investigación continuará su integración con base en los datos recabados durante el operativo y las diligencias ministeriales correspondientes.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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